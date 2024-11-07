В детстве Виктория Никишина мечтала стать учителем начальных классов, после школы планировала поступить в пединститут, но в итоге получила совсем другую специальность — освоила бухгалтерский учет. Училась пять лет и… ни дня в своей жизни не проработала в бухгалтерии. Потому, что сразу нашла свое призвание, попав в Центр социальных служб для молодежи.

Из личного архива

Он открылся в Ровеньках в 1995 году, и почти за тридцать лет работы менялось название организации, ее местоположение, расширялся список проблем, решением которых занимаются специалисты. Но не менялась суть. И Никишина уже более десяти лет возглавляет Ровеньковский филиал.

ГКУ ЛНР «Семейный центр» — так он называется теперь.

«В социальную службу меня привел случай. И я думаю, что счастливый. Сначала я работала в управлении труда и соцзащиты, помогала людям льготной категории и пожилого возраста. Была на приеме в отделе персонификации. И как-то вдруг осознала, что нахожусь на своем месте, занимаюсь делом по душе», — признаётся Виктория.

В 2013 году, когда она только возглавила Центр социальной поддержки для семьи, детей и молодежи, пережила достаточно серьезный стресс. Ведь специалисты помогают семьям, которые оказались в так называемых «трудной жизненной ситуации». Среди них — те, в которых родители злоупотребляют спиртными напитками, где дети совершают правонарушения…

Каждую новую историю наша героиня буквально пропускала через свое сердце, которое, конечно ломается под такой нагрузкой. И только со временем научилась справляться с собственными эмоциями.

«Конечно, нашу работу не назвать эмоционально простой, — говорит она. — Приходишь домой, а мыслями остаешься в семьях, с которыми работаешь. Думаешь о малышах, мамы которых злоупотребляют алкоголем. Дети одни, голодные, холодные… И ты просто не знаешь, что делать».

Но это, конечно, образное выражение, потому что работают все с полной отдачей, привлекая любые службы, способные помочь, включая полицию и отдел по делам семьи и детей. Тяжело, но специалистам нужно включать «холодную голову», чтобы правильно решить ситуацию с ребенком. По словам Виктории, если дать волю эмоциям и начать плакать, ничего хорошего из этого не получится.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3927559" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Как соцработники в Ровеньках борются за счастье других

И самым главным достижением в своей работе Никишина считает те ситуации, в которых специалистам удалось вывести семьи из тьмы. Наша героиня признается, что в такие минуты испытывает неподдельное счастье. А мечта ее — чтобы все ровеньковские дети жили в благополучных условиях, чтобы их воспитывали хорошие и достойные родители, а в домах царили мир и радость.

«Помню, были, конечно, ситуации, когда буквально у всех нас руки опускались. Например, многодетная мама долго не могла побороть алкогольную зависимость. Это один из самых запоминающихся случаев, наверное, за всю мою работу, когда нам удалось вывести ее из этого кошмарного состояния, — вспоминает она особенно зацепивший за живое случай. — Катастрофа заключалась в том, что родная мать троих детей, среди которых один ребенок был еще грудного возраста, просто ни к чему не проявляла интереса. Мы возили ее в разные реабилитационные центры, уговорили пройти кодировку. Вот так и спасли семью».

Из личного архива

Сейчас женщина с детьми переехала в Ростов-на-Дону, устроилась на хорошую работу, нашла в себе силы отказаться от всех пагубных привычек и начала жизнь с чистого листа. А те, кто боролся за неё, остаются на связи: интересуются, как у них складывается жизнь в новом городе, как успехи у детей. Они счастливы знать, что всё получилось, что у детей есть нормальное будущее, это куда важнее зарплаты.

И вообще, подчеркивает Виктория, со всеми семьями, с которыми специалисты социального центра работали ранее, поддерживаются теплые отношения, «даже поздравляем друг друга с праздниками». «Приятно, что они нас тоже не забывают и благодарят за то, что в тяжелый период мы оказались рядом и не оставили их наедине с проблемами», — признается Никишина.

Из личного архива

За огромную работу по выстраиванию коммуникации с людьми, которые попали на учет в «Семейном центре», отвечает социальный психолог Тамара Дорошенко. Когда мы спросили у неё, каково работать со «сложными» людьми, подкупил ее искренний ответ:

«Не со сложными людьми, а с людьми, которые попали в сложные обстоятельства. Лучше так. Хочу подчеркнуть, мы тут никого не беремся судить, уважаем каждого. Наша задача — помочь. Знаете, в нашем обществе осуждают людей, оказавшихся на обочине жизни, называют их неблагополучными, отворачиваются от них. Но никто не гарантирует, что в такой же ситуации когда-нибудь не окажемся мы с вами».

Из личного архива

Согласитесь, если вы в беде, самое главное, чтобы рядом оказался не судья, а друг. И судьбы многих ровеньковских семей сложились благодаря специалистам Центра лучше, чем могли бы. И Виктория здесь солидарна с коллегой. Она говорит, что дело приходится иметь с самыми обычными семьями, просто им нужна помощь и поддержка: «Это легко — просто нужно взглянуть на них с другой стороны».

Хотя, конечно, бывает всякое и с кем-то построить диалог не удается. Наши собеседницы признаются, что часто сталкиваются со сложными ситуациями, когда не удается построить нормальное общение с родителями, когда они видят, что страдают дети. И в такие минуты могут сами испытывать эмоциональное выгорание.

Из личного архива

«Иногда, кажется, что сил больше нет. Мы делаем даже больше, чем входит в наши обязанности и вообще возможности — моральные, физические и материальные. Держим семьи на постоянном контроле. Например, маме надо помочь вылечиться от алкогольной зависимости и найти работу, а ребенку — получить образование. Как правило, в таких семьях проблемы с документами. Надо решить и их. И вот вы все сделали, а женщина сорвалась, начала пить, потеряла документы, у нее забрали детей… Как тут не опустить руки? — сетует Тамара.

Но если руки все же не опускать, то случается чудо: женщина буквально преображается, получает образование, становится истинной хранительницей домашнего очага, и социальные работники понимают, что все не зря. Что они там, где должны быть.

Из личного архива

Но один бы точно не выдержал. А когда рядом есть коллеги, все получается. Женщины признаются, что могут и поплакать вместе, такое тоже иногда нужно. А потом встают и идут работать.

Сегодня специалистам центра стало еще сложнее, потому что приходится работать в условиях СВО. Они приходят в семьи, где погибли мужья, отцы, общаются с вдовами. Человеку, который с подобным не сталкивался, сложно понять, как специалист морально готовит себя к встрече с такими людьми.

«Это очень тяжело, но мы стараемся, настраиваем себя на это. Конечно, до начала вооруженного конфликта мы и подумать не могли, что с этим столкнемся и найдем в себе душевные силы работать дальше, продолжать оказывать поддержку тем, кто в ней нуждается. Прежде всего, к таким семьям нужно правильно подойти. Люди должны понимать, что они не одни, что можно и нужно обращаться за помощью к специалистам, к нам. Мы не вернем близкого человека, но поможем пережить горе», — делится Виктория.

Специально для этого в прошлом году психологи из ЛНР и ДНР побывали в Тамбове, прошли курсы повышения квалификации, чтобы эффективнее оказывать психологическую помощь в экстремальных и кризисных ситуациях. Так что меняется ситуация — меняются и люди, которые призваны справляться с проблемами. Виктория говорит, что себя без социальной работы уже не представляет и другого бы не пожелала. А такое знание — самое ценное: когда ты на своём месте и счастлив, что проживаешь жизнь не зря.