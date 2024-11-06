Президент России Владимир Путин 4 ноября назначил временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области Евгения Первышова. Первышов — экс-мэр Краснодара, участник специальной военной операции, выпускник первого потока образовательной программы «Время героев», назвал это большой честью для себя.

ИА Регнум Евгений Первышов

Ещё в середине июня Путин встречался со слушателями программы «Время героев», на которой обучались участники СВО. Встреча проходила в мастерской управления «Сенеж», недалеко от подмосковного Солнечногорска. Некоторые участники выступали с докладами, среди них был и Евгений Первышов. Он рассказал, что после объявления частичной мобилизации отправился на СВО добровольцем. Дальше случился диалог с президентом.

— А где вы до мобилизации работали?

— Депутатом Госдумы. Я и сейчас являюсь депутатом Госдумы. Я согласовал с [спикером Госдумы Вячеславом] Володиным, он отпустил меня, и я ушёл как доброволец на фронт.

Первышов также рассказал главе государства, что был избран от Краснодарского края, а до этого пять лет был мэром Краснодара.

— Были мэром Краснодара?! Как вас зовут? Евгений? У меня будет для вас предложение!

— Я с командой.

— Тоже хорошо.

Общение Путина с Евгением продолжилось почти через четыре с половиной месяца. 4 ноября стало известно, что депутат назначен ВРИО главы Тамбовской области. На посту он сменит сложившего полномочия главы региона Максима Егорова. Как пояснил сам Егоров, теперь он займётся выполнением поставленных ему руководством страны задач на федеральном уровне.

О своём согласии занять пост Первышов сообщил президенту в ходе встречи в Кремле. Он отметил, что потребуется определённое время — «нужно и с жителями пообщаться, и посмотреть возможности социально-экономического роста на данной территории», после чего можно будет предоставить главе государства план действий по развитию региона.

В свою очередь Путин отметил, что Первышову нужно погрузиться в проблемы региона: «Там много вопросов, требующих решения, причём незамедлительно».

«У вас хороший, очень хороший послужной список. Я очень рассчитываю на то, что люди в Тамбове вас примут, и примут как своего», — напутствовал Первышова президент.

Уроки СВО

Уроженцу Краснодара Евгению Первышову 48 лет. Он окончил Кубанский государственный технологический университет по специальности «инженер-теплоэнергетик», а также Российскую академию правосудия по специальности «юриспруденция».

Работать начал в 1993 году на Краснодарском станкостроительном заводе имени Седина (сейчас — Южный завод тяжелого станкостроения). В 1994–1996 годах проходил срочную службу. Вернувшись из армии, с 1996 по 2005 год трудился на Краснодарском нефтеперерабатывающем заводе.

Затем Первышов работал заместителем директора парка имени 30-летия Победы, занимал должность директора института «Горкадастрпроект» в Краснодаре, был главой администрации Прикубанского внутригородского округа Краснодара. С конца 2016 по сентябрь 2021 года возглавлял город-миллионник Краснодар.

В 2021 году он выиграл выборы в одномандатном избирательном округе, прошёл в Государственную думу VIII созыва. В октябре 2022 года Первышов, отец четырёх детей, пошёл добровольцем в СВО — «по велению сердца», как он сам отмечал в интервью ИА Регнум.

На фронте Первышов проходил службу в подразделении «БАРС-Каскад». Уверен, что принял правильное решение. «Чтобы понять ребят, которые там воюют, нужно было провести с ними какое-то время», — отмечал он в беседе с главным редактором агентства Мариной Ахмедовой.

В зоне СВО провёл 10 месяцев, в 2023 году стал кавалером ордена Мужества. Подписал контракт как рядовой, уходил в звании капитана.

«Моя служба заключалась в том, чтобы следовать по пятам за ВСУ и наводить на них наши средства поражения. Я был оператором БПЛА. Вычислял подразделения противника, передавал информацию нашей артиллерии, РСЗО и дронам-камикадзе, а потом корректировал огонь», — описывал он свои задачи.

После службы, отмечает сам Первышов, он стал более ответственным.

«Никакой халатности: и на войне, и на гражданской службе. Халатность недопустима, даже в мелочах. Если поступил безответственно, либо друзей потеряешь, либо себя», — сказал депутат.

Кроме того, стали понятнее ценность и цели жизни: на войне, добавил Первышов, начинаешь больше ценить свою семью, детей, родных и близких.

Сегодня он продолжает поддерживать бойцов на передовой и семьи погибших.

«Новые» чиновники

В мае 2024 года Первышов стал участником первого потока образовательной программы «Время героев». Прошёл жесткий отбор — из 44 тысяч заявок были отобраны 83 участника, — успешно окончил интенсивный курс «Времени героев». Проходил стажировку в правительстве Москвы, в центральном аппарате и в территориальных органах управления.

«Время героев» — кадровая программа для участников СВО и военнослужащих. Реализуется она по поручению Владимира Путина. Ключевая цель — подготовить высококвалифицированных компетентных руководителей для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях.

Перед запуском программы Владимир Путин отметил, что её участниками, а затем и новой элитой страны станут те, кто в сражениях за Родину проявил лучшие качества, показал, что умеет вести за собой товарищей.

«Подлинная, настоящая элита — это все, кто служит России, труженики и воины, надёжные, проверенные, делом доказавшие свою преданность России, достойные люди», — отмечал глава государства.

У прошедших СВО людей появляется особое чувство справедливости, а именно это требуется любому государственному чиновнику, рассказал в беседе с ИА Регнум политолог Марат Баширов. Сплав значительного опыта муниципального управления, опыта прохождения СВО, а также обучение в рамках «Времени героев» позволяет говорить о получении страной управленцев совершенно другого качества, отмечает эксперт.

«Мы часто жалуемся, что руководители регионов и городов — нечуткие, не чувствуют нерв обычного человека, — рассказывает собеседник ИА Регнум. — А тут как раз, на мой взгляд, то, что нужно с точки зрения запроса времени. Я думаю, такие люди будут все больше и больше востребованы на разных должностях».

Уже более 10 выпускников программы «Время героев» заняли высокие посты, напоминает политолог Илья Гамбашидзе. В частности, Артём Жога стал полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе.

«Не сомневаюсь, что из 15 регионов, в которых мы ожидаем смены губернаторов в ближайшее время, еще 3–4 получат руководителя из числа героев СВО. Не сомневаюсь также, что это запустит процесс смены элит в государственной политике», — заявил политолог в беседе с ИА Регнум.