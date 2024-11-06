В начале октября стало известно о гибели бывшего российского оппозиционера Ильдара Дадина — первого человека, осуждённого в России по статье за неоднократное нарушение порядка проведения митингов. Раньше Дадин утверждал, что поддерживает только ненасильственные методы сопротивления, но погиб в Харьковской области, воюя в составе ВСУ против российской армии. При этом гибель коллаборанта вызвала большие вопросы у его родных и друзей: они считают, что Дадина могли убить его новые «друзья».

ИА Регнум

Еще 6 октября главный редактор МИА «Россия Сегодня» Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале сообщила: «Где-то в Харьковской области в бою ликвидирован Ильдар Дадин, бывший русский опп[озиционер], уехавший воевать на стороне небратьев. В аду иуд ждет отдельный приём».

Из пацифистов в убийцы

Дадин родился в городе Железнодорожный Московской области. Поступил в Московский государственный институт стали и сплавов, но учёбу не окончил. Отслужил на флоте, несколько лет работал охранником.

В 2011 году он стал часто мелькать в СМИ как оппозиционер и «борец с режимом»: выходил на несанкционированные пикеты, оппозиционные митинги и разного рода политические акции. Его неоднократно задерживали, заводили административные дела. Вскоре накопилась критическая масса: в 2015 году Дадин стал первым человеком, которого осудили по статье 212.1 УК РФ о «неоднократном нарушении правил проведения митинга». Суд приговорил «активиста» к 3 годам лишения свободы.

После начала СВО, в марте 2022 года, Дадин уехал из России в Польшу, начал оформлять местные документы. Но в стране не задержался: в 2023 году поступил на службу в «Сибирский батальон» — подразделение в составе курируемого Главным управлением разведки Минобороны Украины «Интернационального легиона».

Примечательно, что раньше Дадин подчёркивал, что выступает за мирный протест, но в 2023 году, объясняя решение отправиться на фронт против российских войск, прямо заявил: «Я должен убивать». Позднее он присоединился к «Легиону «Свобода России» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России).

Тысячи участников прежних оппозиционных митингов и сегодня не отказываются от своих претензий к властям, но с начала СВО воюют или занимаются волонтёрской деятельностью на стороне России, отмечал в своём Telegram-канале журналист, вице-спикер Московской городской думы Андрей Медведев.

«Как нацбол** Стас Гетманец. Как футбольные фанаты, вечные фрондёры и хулиганы, дерущиеся с ОМОНом. Или как погибший на Донбассе активист «Яблока» Сергей Запольнов», — перечислил Медведев.

Ильдар Дадин же их примеру не последовал и решил убивать русских людей рука об руку с террористами. Тем самым сделав свою смерть неизбежной. При этом его родные и друзья уверены: Дадин погиб не только в составе, но и от рук бойцов «ЛСР»*.

«Гнусный лживый бред»

В субботу, 2 ноября, жена Дадина Александра Свешникова сообщила о кремации тела погибшего мужа.

«Сегодня журналисты написали, что тело моего мужа, Ильдара Дадина, было кремировано и захоронено на Байковом кладбище Киева. Всё это произошло без моего ведома и разрешения. О гибели Ильдара я узнала 6 октября и всё это время пыталась получить от «Легиона «Свобода России»* тело моего мужа», — писала Свешникова в соцсетях.

По её словам, с Дадиным хотели попрощаться украинцы, с которыми он был на Майдане ещё в 2014 году. Также на прощание хотели приехать с фронта его знакомые военнослужащие. Но никто с супругой так и не связался.

«11 октября я написала уже напрямую в ЛСР*, чтобы те отдали мне тело моего мужа. Но эти сволочи надо мной стали издеваться: сначала отправили меня в свою «пресс-службу», а под конец (25 октября) прямым текстом отказались выдать мне тело мужа, нагло заявив, что они захоронят его «по своим правилам», — писала Свешникова.

Кроме того, она пожаловалась и на бездействие украинских властей, к которым обращалась — от минобороны до офиса президента. А в конце своего поста сообщила о конфликтах мужа с командованием.

«Ильдар мне рассказал, что у него конфликты с командованием ЛСР* из-за того, что в результате их пиар-акций (например, в Тёткино) бессмысленно гибли его побратимы. Ещё он добавил, что из-за этих конфликтов он уже опасается пули в спину».

На мысль о том, что ренегат был убит своими же единомышленниками, жену навела несогласованность версий его гибели — сперва причиной назывался артобстрел, затем дрон и наконец в официальном заявлении сообщалось, что Дадин был убит из автомата. Однако проверить подозрения невозможно: «они кремировали его тело и похоронили прах», сетует вдова.

В подтверждение своих слов Свешникова привела скриншоты переписки и с командованием подразделения, и с Дадиным, когда тот был жив. Он жаловался на то, что ради пиара их подразделение было брошено в бой за приграничный посёлок Тёткино в Курской области, инсценировало его захват и понесло неоправданные потери.

«Мне даже описывать этот гнусный лживый бред тяжело, который несла украинская сторона посредством ЛСР*. Туфта одним словом», — сетовал Дадин в одном из сообщений по поводу мартовской попытки вторжения украинских военных и коллаборантов в Курскую и Белгородскую области.

Судя по всему, неуживчивость Дадина сыграла ему плохую службу, а новые «побратимы» не оценили порывов предателя.

«Никакой пощады»

Смерть Ильдара Дадина стала закономерным финалом жизни перебежчика, заявил в беседе с ИА Регнум журналист, сопредседатель координационного совета Общественной Палаты РФ по интеграции новых регионов Александр Малькевич.

«Люди, ненавидящие Россию и поднимающие против неё оружие, получают по заслугам и заканчивают свои дни бесславно», — отметил Малькевич.

На примере Дадина мы должны понимать, что таков, в целом, типичный путь подобных «оппозиционеров», ненавистников России, добавил журналист.

«Сначала они врут и клевещут, потом ведут деструктивную деятельность внутри России, затем уезжают за пределы страны и начинают из-за границы поливать грязью нашу страну. Следующий этап — вредят нам и собирают донаты на ВСУ, а последним шагом становится выступление с оружием в руках против России», — говорит собеседник ИА Регнум.

По его информации, целый ряд подобных деятелей находится на фронте на стороне киевского режима. Эти боевики в том числе участвовали в вылазках ВСУ на территорию Курской области.

«Никакой пощады им быть не может, — подчёркивает Малькевич. — Обуреваемые яростью и ненавистью к нашей стране и к нашим людям, они закономерно превращаются в убийц, мародёров и террористов. Мы должны мониторить всех, кто еще не ликвидирован, чтобы никто из них не ушёл от справедливого суда».

При этом Дадин — не единственный иностранец, погибший при невыясненных обстоятельствах на передовой.

Извращенец и изувер

В длинном перечне награждённых указом президента Украины от 10 мая 2023 года среди прочих есть имя Даниила Ляшука («Моджахеда»). Его посмертно наградили орденом «За мужество» III степени. Этот гражданин Белоруссии — известная личность среди украинских ультраправых. При этом некоторые его «побратимы» уверены: 1 апреля 2023 года Ляшук не просто погиб в бою под Красноармейском (укр. Покровск — прим. ред.).

Воюющий на стороне ВСУ нацист из Казахстана Жасулан Дуйсембин в одном из интервью прямо заявил, что Ляшука убили из-за того, что «Моджахед» мешал властям.

«Я уверен, что «Моджахед» погиб не просто так. Его убили. Его отправили на задание. Я много был в мясных штурмах и знаю, что есть такие задания, с которых очень сложно вернуться. Поэтому я не знаю, на 100% это было или нет, но выкладывали запись, где человек, который имеет какие-то связи с властью, хвастается тем, что связался с командиром «Моджахеда» и того отправили на верную смерть», — рассказывал в начале 2024 года Дуйсембин в интервью журналисту Сергею Пейчеву.

А вот другой человек — ныне беженец в Швейцарии, украинский поэт из Одессы и знакомый ряда ультраправых — Стас Домбровский рассказывал о гибели «Моджахеда» под Бахмутом/Артёмовском совсем иное. Домбровский намекал, что Ляшук служил в роте спецназначения милиции «Торнадо», печально прославившейся мародёрством, насилием и убийством мирных жителей в Донбассе. И не только этим.

Журналист Владимир Бойко еще в 2016 году опубликовал у себя на сайте под названием «120 дней «Торнадо» материалы суда по боевикам этого подразделения. Среди прочего Бойко обнародовал фото, которые делали «торнадовцы». Сообщается, что они заставляли детей наблюдать за пытками и издевательствами над мирными жителями.

Впрочем, слова Дуйсембина и Домбровского могут не противоречить друг другу. Возможно, украинским военным просто показали сделанные «торнадовцами», среди которых был и Лящук, снимки. И военные поняли, что не хотят ходить с ним по одной земле, наказав изувера по-своему.

Отправили на смерть

28 октября Центр общественных связей ФСБ сообщил, что в Брянской области были ликвидированы пытавшиеся проникнуть в регион украинские военные и иностранные наёмники.

Было обнародовано видео с места событий. В ролике видны тела наёмников: на плече одного из них — татуировка 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США. Это элитное подразделение войск спецназначения США, предназначенное для разведки, диверсий и саботажа в тылу противника, захвата и удержания аэродромов, стратегически важных объектов, а также захвата или убийств высокопоставленных лиц.

Позже пользователи соцсетей опознали наёмника: оказалось, его среди прочих «засветила» пресс-служба США в октябре 2023 года, когда сообщала о встрече американского президента Джо Байдена со спецназовцами сверхсекретного подразделения Delta, которые прибыли на Ближний Восток для проведения операции по освобождению захваченных ХАМАС американских граждан.

Фото провисело в открытом доступе около часа, затем его удалили, «замазали» лица спецназовцев — и вновь опубликовали.

Сложно представить, чтобы член спецназа Delta поехал воевать на Украину простым наёмником. Гораздо вероятнее, что американец увидел в стране то, чего ему не следовало видеть, после чего украинское командование отправило его на самоубийственное задание.

В том, что задание именно такое, сомнений не было.

В конце декабря 2022 года при попытке прорыва границы в Брянской области была ликвидирована ДРГ, в состав которой входили члены «Братства» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) Тарас «Тарасий» Карпюк, Юрий «Святоша» Горовец, Максим «Непейпиво» Михайлов и Богдан «Аполлон» Лягов.

Так что любой украинский военный трижды подумал бы перед тем, как исполнять приказ командования о вторжении в Брянскую область. А вот американские спецназовцы, особенно направленные на Украину недавно, местной специфики наверняка не знали. Таким образом, боец американского спецназа и его товарищи по несчастью вполне могли пополнить список иностранцев, погибших от действий своих украинских «союзников», которые на деле оказались злейшими врагами.

* Террористическая организация, деятельность которой запрещена в России

**Национал-большевистская партия — экстремистская организация, деятельность которой запрещена в России