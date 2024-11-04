На днях соцсети Перми запестрели объявлениями о пропаже первого официально трудоустроенного в России кота. Серо-белый Барсик сбежал из дома еще ночью 1 ноября, и уже третьи сутки продолжаются его поиски. Хозяин животного, журналист Василий Кучумов, готов выплатить 100 тысяч рублей за поимку котика или 5 тысяч рублей за фото с локацией его места.

Кадр из видео

Безутешный Кучумов и сам не спит, все время ходит вместе с друзьями и волонтерами по пермскому микрорайону Висим, пытаясь отыскать хвостатого. «Кот для меня — самое ценнейшее существо, потому что это кот моей матушки, которая ушла в июне. И он такая последняя связующая нить», — рассказывает он.

Еще в 2016 году котейку приняла на работу пермская строительная компания, где он вел страницы в соцсетях и первым входил в новые квартиры застройщика — между прочим, с окладом в 33 тысячи рублей, рабочим местом и личным водителем.

Позже Барсик сменил работу и стал директором магазина и кофейни. Там он присматривал за порядком и оказывал платные услуги: были доступны не только традиционные почесывания за ушком или фото с пушистиком, но даже и выезд кота на дом с почасовой оплатой.

Сегодня в Перми холодно, снежно и ветрено, 2 ноября там и вовсе было объявлено штормовое предупреждение. Хочется надеяться, что найти Барсика все же смогут в ближайшее время, чтобы кошачий бизнесмен вернулся из незапланированного отпуска живым и здоровым.

Зарплата сосисками

Не все котики идут в бизнес, но рады им повсюду — как устоять перед такими ушками и хвостиком? Обаяние пушистых друзей человека столь велико, что оно покоряет сердца даже самых суровых рекрутеров. В этом году в подмосковном супермаркете был оформлен как самозанятый кот по имени Пепа: в дружелюбном коллективе он получил гибкий график работы, а еще несколько мисок молока и сосиски каждый день.

«Предложение в сравнении с рынком более чем привлекательное», — пошутили тогда в трудоустроившей усатого компании.

И это не первый хвостатый, который стал трудиться в торговой точке. Кот Сергей из курортного города Зеленоградска в Калининградской области проработал в одном из магазинов города более трех лет, получил всеобщее признание и даже был удостоен награды «Лучший сотрудник года».

Впрочем, судя по всему, добрые котики согласны на работу в самых разных сферах занятости: они становились сотрудниками одного из московских центров госуслуг, блюли порядок в пожарно-спасательной части № 135 поселка Боровский в Тюменской области, а еще выполняли функции руководителя департамента по борьбе со стрессом в одной из барнаульских компаний.

И, конечно, как не вспомнить рыжего кота по кличке Мостик, который во время строительства Крымского моста возглавлял отдел «Котмостнадзор», занимаясь инспекцией проводимых работ. Он находился на стройплощадке все четыре года проводимых работ, а когда завершил вахту, ушел в журналистику и стал «начальником отдела котоновостей».

Старший мяучный сотрудник

Однако традиционно пушистики все же часто выбирают более тихие места, приходя в библиотеки и музеи. Особенно преуспели в этом петербургские коты — там хвостатые смотрители уже несколько веков живут и трудятся в Эрмитаже, охраняя здание и его фонды от мышей и крыс.

Они состоят в штате учреждения, имеют ветеринарный паспорт, личные миски и мягкие корзины для отдыха, а с 2014 года еще и собственный праздник — День эрмитажного кота. Как отмечал директор музея Михаил Пиотровский, «коты стали очень важной частью нашей эрмитажной жизни и одной из значительных эрмитажных легенд».

Охотно берут на работу котиков и в других местах культуры: еще в 2013 году в детской библиотеке Новороссийска кота Кузю официально трудоустроили помощником библиотекаря. Кстати, во время мероприятий четверолапому работнику надевали бабочку — все в соответствии с дресс-кодом. А в сельской библиотеке Тверской области рыжий Степан получил должность «SMM-мяунджера» и трудовую книжку.

Особо ученые коты даже продвигают науку, как это получилось у одного из пушистых сотрудников музея-заповедника «Выборгский замок». Рыжий специалист Филимон был назначен старшим мяучным сотрудником, ведь у него нашлось и подходящее образование — средневековая школа.

Сэр Филимон Замковый прожил долгую жизнь и после смерти в марте 2023 года был за свои особые заслуги даже удостоен памятника. Теперь его дело продолжает кот Персей: как отмечают сотрудники музея, усатый проявил требуемые качества и прошел испытательный срок.

Увидел Зеленского и сбежал

Конечно, за рубежом тоже есть хвостатые медбратья, вроде Радеменеса из ветеринарной клиники в Польше или полицейские психологи, как Сникерс из Новой Зеландии. Однако примером успешного трудоустройства для них, вероятно, остается лондонский кот Ларри, который сделал превосходную политическую карьеру.

Котика взяли из приюта еще в 2011 году, он стал госслужащим и получил пост главного мышелова в резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит, 10. Ларри стал достойным продолжателем дел знаменитого Хамфри, который исполнял свои обязанности еще при Маргарет Тэтчер, Джоне Мэйджоре и Тони Блэре.

Кот имеет официальную зарплату и активно ее отрабатывает не только охотой на мышей, но и частым позированием для гостей правительственного учреждения. Кроме того, Ларри ведет аккаунт в соцсетях, где на правах очень опытного сотрудника дает советы английским политическим деятелям.

Несмотря на свой возраст (Ларри уже 17 лет), он хорошо себя чувствует, встречает гостей дома, проверяет антикварную мебель на пригодность для сна, а не так давно еще и достойно защитил вверенную территорию, прогнав с нее пришедшего без аккредитации дикого лиса. Толковость и умения кота подтверждает и то, что за время исполнения им обязанностей он успел достойно поработать уже с шестью британскими премьерами.

Кстати, недавно кот снова проявил отличный политический нюх: перед недавним приходом в здание главы киевского режима Владимира Зеленского Ларри сбежал из офиса. Этим он еще раз доказал старую мудрость: кошки все же очень и очень умные животные.