Пермь, 2 ноября, 2024, 14:52 — ИА Регнум. В Перми пропал кот Барсик, прославившийся в Сети тем, что он стал первым официально трудоустроенным котом в России. Об этом в субботу, 2 ноября, заявил владелец животного Василий Кучумов.

Кадр из видео Кот Барсик

Как он рассказал Telegram-каналу SHOT, кот сбежал из его таунхауса в пермском микрорайоне Висим ночью 1 ноября. Животное не могут найти уже больше суток, думают, что он мог побежать за кошкой. За поимку кота объявлена награда в размере 75 тыс. рублей, за достоверное сообщение о его местонахождении также обещают отблагодарить.

Барсик стал популярен в Сети в 2016 году. Тогда его взяла на работу одна из пермских строительных компаний. Кот вëл страницы в соцсетях и ездил по новым квартирам. Барсику выделили оклад в размере 33 тыс. рублей, дали рабочее место и личного водителя. Позже животное стало «директором» магазина и кофейни, где «следило» за порядком.

Как сообщало ИА Регнум 1 ноября, весивший почти 100 кг алабай по кличке Кругетс из Нижнего Новгорода за полгода похудел почти вдвое и продолжает сидеть на диете. Ему ищут хозяев, но желающих взять собаку домой пока не нашлось.