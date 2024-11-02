В 2024 году мультимедийную выставку «Россия» на ВДНХ посетили 18 миллионов человек — москвичи, гости столицы, иностранные туристы и делегации из разных стран мира. Летом, когда выставка завершила работу, президент России Владимир Путин распорядился создать на её основе Национальный центр «Россия».

ИА Регнум

Ещё на стадии разработки проекта директор Наталья Виртуозова подчёркивала: цель — сделать так, чтобы центр стал местом гордости, достижений и будущего, в которое каждый посетитель сможет внести свой вклад.

Ведь такое уже случалось не раз.

Например, в поэме «Летающий пролетарий» Владимир Маяковский предсказал появление дронов (летающих военных «кораблей» без пилота, к которым подвешиваются бомбы) и войну с использованием лазерных лучей. Сам поэт, конечно же, не мог предположить, что в 2023 году его «изобретение» станет одним из десяти самых часто произносимых слов в стране.

Кир Булычёв в повестях об Алисе Селезнёвой писал о видеофонах (по сути — современном смартфоне), автор «Незнайки» Николай Носов предвидел появление роботов-пылесосов, а Аркадий и Борис Стругацкие — появление поисковых систем, нейросетей и других научных достижений.

Этим «озарениям» посвящён один из залов готовящейся экспозиции.

«Как смелые мечты фантастов превращались в изобретения, которые сегодня становятся обыденностью», — поясняет Наталья Виртуозова.

С журналистами пообщался и российский писатель-фантаст Евгений Харитонов. Он подчеркнул: ни фантастическая литература, ни передовая наука не относятся к области потустороннего — это плод деятельного и увлечённого человеческого труда.

«В этом зале мы наблюдаем, как фантастика опережала жизнь. Фантастика — это про начитанность и внимательность фантастов, к тому, что происходило на переднем крае науки, к тому, что происходило в жизни, и способность это экстраполировать», — сказал Харитонов, напомнив, что и Иван Ефремов, и многие другие авторы фантастики были не только литераторами, но и учёными.

Софья Сандурская/ТАСС

Именно будущему, которое учёные, энтузиасты и просто неравнодушные люди могут угадать и сконструировать уже сегодня, посвящены большинство экспозиций Национального центра (некоторые из них будут оформлены и появятся немного позже), художественная выставка «Наследие для будущего» и международный научно-футуристический симпозиум «Создавая будущее», участие в котором примут делегации из 87 стран — от Австрии и Испании до Эфиопии и Индонезии.

Постоянная выставка центра «Россия», которая откроется в феврале 2025 года и сможет одновременно принимать до трёх с половиной тысяч человек (совершенно бесплатно для всех посетителей), будет посвящена будущему России — её городам и регионам. Тому, какими они станут — еще краше, уютнее, комфортнее и благополучнее.

Ещё одно пространство — для детей, создаваемое российским движением детей и молодёжи «Движение первых».

В трёх его павильонах дети любого возраста не только узнают больше о науке и фантастике, но и увидят изобретения талантливых сверстников-физиков. Например, Александр Кокорев из Московской области в 14 лет разработал тренажёр для восстановления подвижности кисти и формирования межполушарных связей, а 14-летний Георгий Герасименко из Омска сконструировал боевого мини-робота.

В выставке «Наследие будущего» принимают участие молодые художники. Это студенты и недавние выпускники художественных академий из России, Китая, Индии, Бразилии, Эфиопии и Ирана — самых густонаселённых стран в мире, отмечает директор центра.

Софья Сандурская/ТАСС

Среди работ есть и символические предсказания.

Например, на картине Ксении Власовой «Несение креста» изображены врачи в защитных масках, композиция, позы и жесты напоминают православную икону, фигура по центру протягивает руки к небу, словно в молитве. Пророческий знак состоит в том, что работу над полотном Власова начала незадолго до пандемии.

Исключение среди работ художников — копия уже знаменитой по всему миру скульптуры Дуна Шубина «Сын земли» — ребёнка, лежащего посреди пустыни Гоби. Шубин сам сделал копию для Национального центра. Он единственный известный, состоявшийся художник, остальные мастера — только в начале своего пути.

Перечислить всех участников симпозиума, который пройдет 4 и 5 ноября, в небольшой заметке просто невозможно. Из разных стран планеты приездут не только писатели-фантасты, но и дипломаты, архитекторы, политики, публицисты, специалисты в сфере IT и музейного дела.

Откроется симпозиум панельной дискуссией «Будущее многополярного мира» при участии главы МИД РФ Сергея Лаврова, официального представителя ведомства Марии Захаровой, австрийского политика Карин Кнайсль, почётного консула России в Канаде Джона Стюарта Дюрранта, заместителя руководителя Россострудничества Дмитрия Поликанова и проректора Дипакадемии МИД РФ Олега Карповича.

Софья Сандурская/ТАСС

Философия и история, кибербезопасность и самые смелые футуристические мечты, живопись и литература — вот лишь краткий перечень тем предстоящих дискуссий.

Участников попросили привезти с собой книги, которые вдохновляли их в детстве. Директор центра Наталья Виртуозова рассказала, что европейские гости в большинстве своём привезли сборники произведений Джека Лондона, Марка Твена и Жюля Верна, а участники с других континентов — народные мифы своих стран, детективы и фантастику отечественных авторов. Подобный культурный обмен — важная часть мероприятия.

Национальный центр «Россия» торжественно откроется 4 ноября, в День народного единства. Все желающие смогут посетить его с 7 ноября.

Расположен центр в Экспоцентре на Краснопресненской набережной, который вскоре переедет в другое место, уступив «России» все свои павильоны.