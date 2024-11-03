Граждане Украины смогут получить по тысяче гривен в качестве материальной помощи от государства — тут уже сама сумма достойна упоминания: на сегодня это меньше 25 долларов, и купить на них можно бутылку хорошей водки. Тогда как украинскому госбюджету это обойдётся в дополнительные миллиарды, а в предыдущие несколько месяцев различные представители власти наперебой заявляли о том, что денег не хватает на самое необходимое.

ИА Регнум

Под этим предлогом через Верховную раду даже был «протащен» драконовский закон о повышении налогов задним числом. Как предполагается, новые ставки военного сбора и других платежей уже в этом году принесут в госбюджет 58 млрд гривен и 137 млрд гривен — в следующем. А тут вдруг волшебным образом нашлись средства, чтобы раздать 31,7 млрд только за один месяц (исходя из официальных расчетов о численности населения в 31,7 млн человек).

То есть половину из того, что власть решила вытащить у людей из карманов. Но потратить это можно только определенным образом.

«Поручил правительству с 1 декабря внедрить новую программу, которая будет ощутимой для каждой семьи на Украине… средства можно будет потратить на оплату украинских товаров и услуг, в частности коммунальных, электроэнергии. Билеты — это «Укрзализныця». Украинские лекарственные средства. Также поручил, чтобы эти деньги можно было потратить на украинские книги, на культурные услуги. Можно донатить на военных — волонтерам, на дроны», — озвучил подробности программы сам Зеленский в соцсетях, и по форме это повторение «премии» за прививки от ковида.

Затем последовали разъяснения чиновников рангом пониже. Так, заместитель министра экономики Алексей Соболев в эфире телемарафона заявил, что использовать средства нужно будет за 3 месяца — с декабря этого года по февраль следующего. Материальная помощь будет поступать на карту «Украинского кешбэка», и её смогут получить все без исключения: от детей до пенсионеров и от безработных до бизнесменов. Но только из числа граждан, находящихся на территории Украины.

Миллионы беженцев в Европе в число претендентов на выплаты, как оказалось, уже не входят — и Зеленский о такой дискриминации граждан изначально не упоминал.

Чуть позже появились очередные коррективы, премьер-министр Денис Шмыгаль указал, что потратить «Вовину тысячу» можно будет на протяжении всего 2025 года, а подать заявку на их получение нужно через приложение «Дия» (примерный аналог «Госуслуг») в течение ближайшей зимы. И такой сумбур подсказывает, что инициатива Зеленского застала украинское правительство врасплох.

Деньги под неё не заложены ни в госбюджете этого года, ни в проекте на следующий, а механизм реализации, судя по всему, разрабатывается прямо сейчас, впопыхах. Нет пока ясности и с точным объёмом необходимого финансирования, и с его источниками. Оценки сумм, необходимых для выплаты «Вовиной тысячи», существенно расходятся.

Так, глава секретариата Совета предпринимателей при кабмине Андрей Забловский в комментарии для украинских медиа расплывчато расценивает объём необходимых для этого средств в диапазоне от 8 млрд до 30 млрд гривен. А известный экономический эксперт Олег Пендзин уточняет, что понадобится «минимум 25 млрд гривен, а то и 27–28 млрд». При этом в проекте бюджета на следующий год не заложено ни копейки, например, для предусмотренной законодательством компенсации за разрушенное в результате военных действий жилье, на которую надеялись десятки тысяч украинских семей, оставшихся без крыши над головой.

Экс-председатель Верховной рады Дмитрий Разумков в своём резко критическом по отношению к новой инициативе Зеленского выступлении с трибуны украинского парламента назвал её «тупостью наивысшего уровня».

«Вы, когда поднимали налоги в этой Раде, все орали и бегали вокруг, что делаете это для Вооружённых сил Украины, потому что денег для армии не хватает, нет денег, так как не посчитали в прошлом году и половину украли в этом. Получается, что вы не для армии средства, которые не досчитали, а забрали их у людей. Вы забрали их для подготовки выборов и пиара Зеленского… Чтобы люди, не имея денег, отдали последнее за билеты на «95 квартал президента», — рвал и метал бывший соратник бывшего президента.

Чем же эта странная раздача денег, которых нет, так важна для Зеленского и почему вообще вся эта затея сейчас появилась и в пожарном порядке осуществляется? На этот счет есть два мнения, и оба они имеют право на жизнь — это упомянутые Разумковым возможные выборы на Украине и, во-вторых, технология, позволяющая выявить тех, кто спрятался от властей.

Что касается выборов, то они, конечно, необязательно будут проводиться.

Сейчас всё совсем наоборот — заявляется, что во время военного положения их нет и не будет, оно постоянно продлевается, что Зеленского и компанию более чем устраивает. Однако всё могут изменить совсем другие выборы — американские, которые состоятся уже 5 ноября. И судя по динамике соцопросов, очень высока вероятность победы на этих выборах Дональда Трампа.

А это, в свою очередь, может привести к пересмотру новой американской администрацией политики в отношении нынешней украинской власти, тесно связанной с Демпартией США и администрацией уходящего с президентского поста Джозефа Байдена.

Как написало на днях информационное агентство Bloomberg, у правящих кругов Украины «усиливается чувство уныния по поводу хода войны».

Исход выборов в США на следующей неделе может означать, что Украина «будет вынуждена принять мир на невыгодных условиях или столкнуться с перспективой продолжения борьбы с Россией в одиночку», сообщили агентству два источника, близких к офису Зеленского. Остановка же военных действий, которая теперь может произойти только на несравненно худших для Украины условиях, чем в результате, например, несостоявшихся по вине Киева Стамбульских договоренностей, повлечёт за собой и выборы президента и парламента.

«Выборы в следующем году весьма вероятны. Особенно если победит Трамп на американских выборах. Тогда вероятность выборов на Украине в следующем году — 30%», — комментирует ситуацию в интервью украинским медиа политолог Руслан Бортник.

Так что раздача денег — это старый, проверенный способ добиться хоть какой-то симпатии избирателя. В новейшей украинской истории уже были массовые выплаты по тысяче гривен: «Юлина тысяча» и «Витина тысяча».

В 2008 году тогдашний премьер-министр Украины Юлия Тимошенко ввела выплаты по 1 тысяче грн на человека в качестве компенсации за утраченные средства в Сбербанке СССР. Затем то же самое сделал в 2012 году бывший на тот момент президентом Виктор Янукович. Обе эти инициативы проводились в преддверии предстоящих выборов — президентских в первом случае, парламентских — во втором.

Помимо предвыборных, в денежной инициативе властей заложены и другие цели.

Напомним, что все заявки на получение материальной помощи будут идти через приложение «Дия», а потратить её можно будет только через карту «Украинский кешбэк», то есть под полным контролем властей. Они пытаются затянуть туда как можно большее количество людей.

Украинцы сами предоставляют о себе все личные данные в режиме реального времени, загружая их в приложение, разрешая ему доступ к геолокации и т.д. (в случае с «Дией), а также давая согласие на обработку банками своих расходов по банковскому счету (в случае с «Украинским кешбэком»). То есть полученные данные можно использовать в самых разных целях — от мобилизации до выявления тех, кто от государства спрятался.

При этом в сравнении с аналогами «Вовина тысяча» — самая жалкая. Для сравнения: «Юлина тысяча» 2008 года по покупательной способности соответствует примерно 6000 нынешних грн, а «Витина» 2012 г. — 4400 грн. К тому же пенсионеры, которым и нынешняя подачка была бы полезна, во многом от неё отсекаются.

«Мы имеем где-то 10,3 миллиона людей, которые учитываются в Пенсионном фонде как пенсионеры по возрасту. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, многие из этих людей имеют продвинутый iPhone, установленную «Дію» и открытую карту украинского кешбэка? У нас даже сегодня еще почтальоны разносят пенсии людям», — прокомментировал ситуацию в украинском телеэфире экономист Пендзин.

Поэтому и эффект пока не тот, которого, возможно, ожидали на Банковой. По результатам соцопроса, оперативно проведенного компанией Active Group, радость эта новость вызвала лишь у 15% украинцев, в то время как почти 40% удивлены, а примерно по 25–27% испытывают раздражение, недоверие, возмущение и стыд. Считают, что выплата существенно улучшит их финансовое состояние, лишь 1,2% опрошенных, а большинство — 70,8% — ответили, что «тысяча Зеленского» для них ничего не изменит.

В условиях неуклонно ухудшающегося для него внутреннего и внешнего положения, угрозы военного поражения и потери власти правящий в Киеве режим явно нервничает, мечется и пытается, вопреки своему «прогрессивному» имиджу, повторить старый избитый трюк. А он в нынешних, давно изменившихся условиях не просто не улучшит, а, судя по многочисленным критическим оценкам и социологии, лишь ухудшит и без того падающий рейтинг Зеленского.