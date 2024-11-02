В субботу, 2 ноября, в Москве на пресс-конференции выступил гражданин США Дэниэл Мартиндейл. Два минувших года он провёл на территории Украины, откуда передавал сведения российской армии.

ИА Регнум

О деятельности Мартиндейла стало известно в конце октября. Штаб обороны ДНР сообщил, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленовка на угледарском направлении. 27 октября российские военные вывезли Мартиндейла с украинской территории и доставили в Донецк.

Теперь он в Москве, где состоялся его первый разговор с журналистами.

«Меня зовут Дэниэл Мартиндейл. Вот мой паспорт, он прошёл со мной войну. Вы можете видеть, в каком он состоянии», — начал он, добавив, что у него есть и другие документы, удостоверяющие его личность — свидетельство о рождении и диплом об образовании.

Американец подчеркнул, что находится в российской столице исключительно по своей воле.

За несколько лет до начала СВО он прибыл в Польшу в качестве христианского миссионера. И уже тогда понял, что на соседней Украине скоро случится война.

«Я давно хотел в Россию. Понял, что это тот самый момент, которого я ждал, и 11 февраля 2022 года пересёк границу с Украиной. Хотел попасть в Донецк», — заявил Мартиндейл.

Попав на украинскую территорию, он начал искать способ связаться с российской стороной. Нашёл канал одного из подразделений сил ДНР в Telegram, написал в бот для связи.

В долгом путешествии по Украине мужчине очень помогло гражданство США.

«У меня есть преимущество — американский паспорт. Без него, думаю, я не мог бы проехать через Киев, через Краматорск и добраться до той деревни, где я провёл значительную часть времени моего пребывания на Украине», — рассказал Мартиндейл.

Последние два года, поясняет американец, он «делал всё, чтобы сохранять жизни российским солдатам и обеспечить какое-то будущее для русских на Украине».

Отдельно он поблагодарил солдат 29-й армии, которые пересекли линию фронта, чтобы эвакуировать мужчину в Россию. Бойцы сработали очень профессионально, несмотря на угрозы со стороны украинских беспилотников и артиллерийские обстрелы.

«Родители поддерживают всё, что я делаю»

Назад на родину Мартиндейл не хочет. Более того, США он назвал своим врагом, причём с 2005 года.

Что касается роли его страны в конфликте на Украине, американец считает, что Вашингтон поставил чёткую цель: сдержать развитие России, не дать ей на равных конкурировать со Штатами. При этом США продвигают свои коммерческие, денежные интересы, а Россия борется в ходе СВО за справедливость.

В целом же американские власти вообще не заинтересованы в благополучии собственных граждан или жителей других стран, добавил Мартиндейл.

Родственники мужчины разделяют его взгляды. На пресс-конференции американец показал фрагмент своей беседы с родителями по видеосвязи.

«Пару дней назад я общался с родственниками. Мне хотелось удостовериться, что с ними всё в порядке. Они поддерживают то, что я делаю здесь, всегда поддерживали меня. Возможно, даже завидуют мне, что не смогли сами в этом участвовать», — сказал он.

Мартиндейл не исключает, что власти США будут пробовать заставить его вернуться в страну, поэтому он переживает за безопасность родителей. Мужчина убеждён: если с ним или с его семьёй в ближайшем будущем случится нечто плохое, это будет результатом работы американских властей. Их задача — вернуть Мартиндейла в США и «обвинить во всех грехах».

В то же время американец не стал отвечать на вопрос, какого кандидата в президенты США он поддерживает — Камалу Харрис или Дональда Трампа.

«Если я скажу, что один лучше другого, западные СМИ обвинят российские СМИ во вмешательстве в американские выборы. Поэтому я не буду говорить о своих предпочтениях», — пояснил он.

И добавил, что поддержал бы кандидата, который выступает за мир. Кроме того, такой кандидат должен соответствовать религиозным взглядам Мартиндейла — поддерживать традиционные ценности, «которые формируются мужчинами и женщинами, которые растят детей, чтобы они были ответственными продуктивными гражданами».

«Россия обязательно победит»

Дэниэл Мартиндейл не сомневается, что Россия одержит победу в СВО. В то же время конфликт может завершиться, если США решат, что им больше не выгодно поддерживать Украину. И чем раньше это произойдёт, тем быстрее наступит справедливое окончание этой войны, отметил он.

В целом же Мартиндейл считает, что Россия должна довести начатое до конца.

«Я считаю, что киевские власти несут ответственность за смерти, за убийства, за пытки, за похищение сотен тысяч людей. История учит нас: если не наказать преступника, он будет продолжать делать то же самое, совершать те же преступления и даже пойдёт дальше — и всё станет только хуже. Я не вижу других вариантов: считаю, что нужно полностью разоружить киевские власти», — заявил он.

Киевский режим, добавил американец, обязательно должен судить трибунал. Пока же Украина продолжает нести огромные потери.

«Местные в деревне, где я находился, говорили, что украинских солдат отправляют на верную смерть и делают это без всяких на то оснований. Судя по тому, что я видел с точки зрения перемещения войск, что происходило в соседних домах, потери у Украины — огромны», — рассказал Мартиндейл.

Жителей Украины, продолжил он, предали: им приходится бороться за себя, за свою безопасность.

На пресс-конференции американец поделился ещё одним собственным наблюдением: русские и украинцы совершенно не отличаются друг от друга, все противоречия между ними проистекают из политики.

«Я вижу, что с точки зрения характера этих людей (украинцев. — Прим. ред.) они ничем не отличаются от русских… Они такие же открытые, дружественные по отношению друг к другу», — сказал Мартиндейл.

В его ближайших планах — получить российский паспорт и написать книгу, в которой американец подробно расскажет обо всём, что происходило с ним в последние годы.