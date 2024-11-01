Возле низенького заборчика на окраине города-героя Донецка тормозит запылившаяся старенькая иномарка. С коробкой конфет и метровым плюшевым медведем оттуда выходит Майя Пирогова — местный журналист, теле — и радиоведущая. У калитки появляется девочка лет семи и с благодарностью принимает подарки от известной в этих краях гостьи, а затем убегает во двор частного дома.

ИА Регнум

— Дедуль, бабуль, там Майя с кем-то приехала, идите к ним!

Ребёнок с радостным улюлюканьем тут же скрывается в дверях, за которыми отчётливо слышна задорная детская музыка из мультика «Маша и медведь».

— С днём рожденья ме-ее-няя, с днём рожденья ме-ее-няя! — выкрикивает поздравление чей-то телефонный динамик.

На пороге медленно, даже слегка боязливо перешагивая сантиметры земли под ногами, появляется крайне колоритная пара. Почти двухметровый гигант огромной рукой бережно сжимает крохотные ладошки своей дамы сердца. А она с трудом достаёт ему до груди.

— У внучки сегодня праздник, дома шумно, поэтому давайте отойдём в сторонку для беседы, — маленькая женщина смело направляется в сторону скамеек неподалёку.

Галина Пономарёва лишилась зрения ещё в детстве. С тех пор окружающий мир для неё потерял привычные краски. Но вместо них, как станет ясно чуточку позже, заиграли совершенно новые.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3926704" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Журналист и писатель Галина Пономарёва

— Только помогите мне немного, пожалуйста, — рука Галины ускользает из объятий мужа Александра и характерным жестом приглашает ухватиться за неё новому собеседнику.

Здоровяк в растянутом свитере и тёмных очках крайне неохотно отпускает свою ненаглядную дюймовочку.

— Не волнуйтесь, надолго не украдём!

Александр одобрительно кивает и закуривает, но всё же далеко от жены не отходит — на всякий пожарный. Так уж положено любящим сердцам: ни минуты друг без друга.

— Саша с самого детства слепой, стажа у него, так сказать, побольше, — смеётся Галина. — Я-то какое-то время зрячей побыла, в обычной школе училась. А потом травма головы в 12 лет. И резко всё изменилось. Разные операции не помогали. В шестой класс я пришла уже другим человеком.

Родители тогда каким-то чудом уговорили директора оставить подростка, хотя в советские годы с этим было строго.

— Я жутко боялась, что если проверка обнаружит в классе инвалида, то меня депортируют в какое-нибудь коррекционное заведение. А там программа обучения — очень посредственная. Мне-то всегда хотелось учиться.

Однокашники относились к ней по-разному: одни сторонились, другие — напротив, старались завязать дружбу.

— Я очень хорошо подсказывала всем, потому что сидела на первой парте. И волей-неволей приходилось со мной поддерживать взаимовыгодное партнёрство, — улыбается Пономарёва. — И уже тогда открыто говорили, что у меня склонности к творчеству. Я, правда, сама не писала сочинений, но сочиняла их вместе со своей соседкой по парте. Иногда выходило аж по три штуки за урок!

ИА Регнум

Неожиданно для всех маленькая незрячая девочка не только не стала обузой, но и получила аттестат со сплошными пятёрками. Когда прозвенел последний звонок, Галина решила взять очередную немыслимую вершину.

— Я уже, наверное, в восьмом классе не представляла своей жизни без высшего образования, потому что мама — филолог, а папа — историк и географ. Не могла упасть в грязь лицом. Напротив, хотела стать ещё выше, быстрее, сильнее.

Сказано — сделано! Вооружившись до зубов методической литературой и собрав всю волю в кулак, молодая абитуриентка подала документы на исторический факультет.

— Нужно было обязательно писать сочинение, но инвалиды по зрению писали его по шрифту Брайля. А Брайля я не знала, поскольку училась в обычной школе. Что делать? Созвали комиссию из трёх преподавателей, которые писали под мою диктовку. Был, кстати, и четвёртый — он наблюдал, чтобы мне ничего не подсказывали. Таким образом я и сдала письменный экзамен — сочинение. А история, литература, английский язык — это было уже устно, это я всё сдала без проблем.

Приёмная комиссия оценивает результаты будущей студентки на твёрдую четвёрку. Казалось бы — вот она, долгожданная победа! Но судьба наносит резкий удар под дых.

— Оказывается я, сама того не зная, подалась на заочное отделение. А для учёбы на заочке обязательно требовался педагогический стаж. Откуда ему взяться, если я только-только закончила школу? В итоге меня никуда не зачислили. Но ничего — мы обратились к ректору, ректор вышел на министерство образования. Там почесали затылки и приняли решение: зачислить на поток в этом году не 60 человек, а 61. Меня, то есть. И я с невиданной силой принялась учиться.

Но, едва поступив, Галина почти сразу стала жадно поглядывать на факультет журналистики в соседнем крыле.

— Всегда очень хотела писать. Причём писать правильно и красиво. И чтобы поступить на журфак, нужно было победить в конкурсе творческих работ. Написала я эту творческую работу на печатной машинке и отправила…

— То есть, как это — на машинке?

— Вот так, ничего там сложного не было. Просто запомнила клавиатуру и набирала буквы — тюк-тюк, тюк-тюк, — перебирает пальцами по воздуху. — Много, конечно, времени на это уходило, но всё делала сама. Так вот, отправила я эту свою творческую работу — всё хорошо, меня, наконец, зачислили. Как же я гордилась собой: победила на конкурсе, а конкурс-то ого-го какой большой! Факультет был очень популярным в то время. Разные иностранцы старались туда поступить.

ИА Регнум

Когда студентка пришла к декану, тот молча посмотрел на неё и попрощался. Спустя время Галине из университета приходит письмо — нужно срочно встретиться и обсудить вопрос поступления.

— Приехали мы туда. Декан меня просит — заберите документы. Спрашиваю, почему же? Я ведь поступила. Да, отвечает, вы поступили, вы зачислены, но заберите, пожалуйста, документы, потому что всё это очень сложно… Да что сложного-то, не понимаю я? Ну, сложно, говорит, потому что у нас никогда такого не было, чтобы слепой человек учился на факультете журналистики. Как вы будете писать? Вы не справитесь. Справлюсь, настаиваю я. Очень хочу учиться. Он опять: у нас высокие требования, нельзя. Нужно будет писать каждую неделю, ездить по разным поручениям и так далее.

Тогда Галина попросила усадить её за печатную машинку и на ходу начала ваять заметку. А когда закончила, спросила, есть ли для неё какое-нибудь редакционное задание на выезде — она готова отправиться куда годно и прямо сейчас.

— Он понял, что меня с места не сдвинешь. И согласился. Но пригрозил, что пощады не будет и особого отношения мне не видать. Как будто оно мне было нужно.

Так и началась карьера единственного в мире незрячего журналиста из Донецка. После первого курса Галина отправилась на практику в газету машиностроительного завода, а уже к третьему ей предложили закончить обучение экстерном.

— Декан так нежно приобнял меня, извинился за свой первоначальный скепсис и сказал, что я обязательно справлюсь — теперь-то он в этом не сомневается. Предстояло выбрать серьёзную тему для дипломной работы. И в качестве обязательного условия — публикация в областном СМИ.

Галина выбрала то, что ей всегда было близко благодаря отцу-фронтовику — очерк о моряке-подводнике времён Великой Отечественной. Напечатала 90 листов дипломной работы. А площадкой послужил журнал «Комсомольцы Донбасса». В итоге защитилась она «на отлично», выпустилась с красной корочкой.

ИА Регнум

Правда, принимать дипломированного специалиста большой мир журналистики не спешил. Работая на разных предприятиях промышленности — советское государство, рассказывает Галина, уделяло большое внимание инвалидам и всегда находило им работу по способностям — молодая журналистка параллельно рассылала тексты в разные издания.

— Часто отказывали, но иногда брали и публиковали. Правда, не платили ничего, но я и без того была счастлива. Жила в общежитии, там же познакомилась с будущим мужем.

В этот момент Александр автоматически повернулся, но, поняв, что всё в порядке, продолжил смолить табачок.

— Он за мной полгода ухлёстывал, всякие знаки внимания оказывал. На Новый год Саша нарядился Дедом Морозом и начал раздавать всем вокруг подарки — особенно бабушкам. Так юморил с ними, так тепло о них заботился! Меня это как-то тронуло до глубины души. И тогда я окончательно поняла, что влюбилась.

Потом были свадьба, рождение дочери и распад СССР. Всё это время Галина не расставалась с пером. Вернее, со старенькой печатной машинкой. И хотя писала, как правило, в стол, понимала: рано или поздно и на её улице случится праздник.

ИА Регнум

В нулевых Галину заметил главный редактор местного портала.

— Он прочитал мой рассказал о слепце, который стал предпринимателем, даже похвалил меня. Сказал, что ему такие люди нужны. Меня сразу взяли в штат. Я была на седьмом небе от счастья. По сути, это мой первый серьёзный контракт и первое постоянное место работы по журналистскому профилю.

Здесь она задержится надолго: именно в этом месте как будто разом сошлись все звёзды.

— Я там вела уже постоянные рубрики по краеведению. Стабильно, раза три-четыре месяц выходили мои статьи. И, честно скажу, мне там очень хорошо платили.

— А сколько, если не секрет?

— Тысячи четыре выходило.

— За материал?

— Ну что вы! В месяц, конечно!

Не давая прийти в себя от услышанного, Галина продолжает сверкать оптимизмом.

— Мне ведь редакция подарила мой первый в жизни компьютер. Благодаря ему я смогла закончить пока единственную свою книгу — «Голубой платок из кашемира». Это серия рассказов о событиях тяжёлой жизни в «незалежной» Украине 90-х. То, что я переживала, что чувствовала и считала нужным об этом рассказывать. Но все истории заканчиваются хорошо. Даже несмотря на то, что это, по сути, документалистика.

ИА Регнум

В 2020 году у издания, где почти 12 лет прослужила Галина Пономарёва, сменился собственник. Новый владелец установил свои порядки и указал старой гвардии на дверь.

— Вообще, по закону меня нельзя было уволить. Я накануне этой чистки как раз перезаключила контракт. Но не стала ни с кем спорить — ушла. На самом деле, там такая хитрая коррупционная схема была. Но не хочу об этом. Бог им судья.

С той поры Галина Пономарёва на несколько лет завязала с творчеством — подрастали внучки, да и дел по дому накопилось.

— Я же слепая, а не безрукая, — вдруг протестует Галина. — Я всю жизнь всё делаю сама: готовлю, стираю, убираю, за очагом слежу.

Вернуться на родную стезю не так давно предложила подруга Майя Пирогова, причём сразу в новом амплуа — интервьюера телевизионного шоу «Герои не умирают».

— Это истории, рассказанные матерями об их павших на войне за родной край сыновьях. Мы уже записали несколько выпусков и хотим продолжить. Наши ополченцы — это кристальные герои. И об этих героях, к сожалению, очень мало рассказано. У меня есть уже написанная книга на основе этих биографий. Но всё никак не получается найти средства её издать — нужно тысяч триста, я думаю. Это неподъёмные для меня деньги. А книга сейчас бы очень помогла людям, у которых, возможно, до сих пор нет чёткого представления, за что мы сражаемся и почему воюем.

За любовь к Донбассу и России, а также её статьи и рассказы Галину Пономарёву внесли в базу данных «Миротворца» — регулярно обновляемый список врагов и угроз государственности Украины.