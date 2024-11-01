— Поздравляем, поздравляем, по-здрав-ля-ееееем! — громким торжественным слогом кричит компания мальчишек и девчонок на порогах спорткомплекса Кировского района Донецка — там, где до сих пор нередко летают вражеские бомбы.

ИА Регнум

В центре импровизированной арены высится фигура красивой блондинки в белом костюме. В руках у неё роскошный букет, возле ног — перевязанная атласной ленточкой коробка с бытовой техникой. Всё указывает на то, что здесь чествуют именинницу.

— Мне сегодня 50 лет, из которых 20 — я с вами. Вы знаете, я не могу без сюрпризов, поэтому давайте-ка быстренько внутрь! — властно, безо всяких церемоний командует собравшимся почитателям Ольга Волкова, глава общественной организации «Дельфины», в которой занимаются спортом дети и взрослые с непростой личной историей.

После поступившего приказа толпа всей гурьбой направляется в здание по соседству. Среди этой вереницы народа кое-что моментально бросается в глаза: многие передвигаются на костылях, колясках или перебирают шаги своими биомеханическими протезами. Все разного возраста, но каждый, несмотря на тяжёлый недуг, будто светится от счастья и старается как можно быстрее занять место в голове очереди.

Ещё бы, ведь впереди — вкусный стол от именинника.

— Ураааа, — под аплодисменты раздаётся очередной поздравительный пассаж.

Все, наконец, усаживаются трапезничать. Ольга вновь берёт слово.

— Важное объявление! За хорошую учёбу и успехи в труде и спорте Лёша и Саша получают… компьютеры!

Зал заходится в овациях. Лёша и Саша — мальчишки лет девяти или десяти, вскинув наверх руки в одобрительном жесте, подрываются со своих мест и тянут ладошки к новеньким моноблокам. На их лице читается блаженство. Это юноши с детским церебральным параличом.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3926699" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Глава общественной организации «Дельфины» Ольга Волкова

Старший сын Ольги — Дмитрий тоже родился с ДЦП. Врачи давали неутешительные прогнозы.

— Говорили, что он не сможет ходить, читать, писать. Очень сложный период был. Думала, всё это просто страшный сон. Нужно только сейчас проснуться, умыться, и оно само всё пройдёт. Но оно никак не проходило.

Желание всё-таки хоть немного побороться тогда случайно подстегнул родной брат Ольги Волковой.

— Он как-то подвозил меня до дома и спросил, что я думаю делать с ребёнком? Прямо разозлилась на него — в смысле, что делать? Это мой ребёнок. И я его не только не брошу, но и поставлю на ноги.

Поначалу, признаётся Ольга, между мечтами и их воплощением в жизнь образовалась целая пропасть.

— Учила Диму самостоятельно кушать. Он же всё время в такой позе находился, ни влево, ни вправо, — Ольга отклоняется назад, складывает руки перед собой и слегка покачивается, имитируя ступор или паралич. — Я ставила перед ним еду и говорила: «Ползи!» А сама стояла за стенкой и рыдала.

ИА Регнум

Со временем жёсткая муштра, которая разрывала материнское сердце на части — а по-другому было нельзя, — начала приносить первые плоды.

— Он научился вставать на прежде нерабочие руки. Потом приседал на коленки, научился подниматься и цепляться за углы и поверхности предметов. Именно тогда я поняла, что у меня есть шанс.

На следующем этапе Ольга поднимает планку ещё выше и приводит мальчугана на занятия в бассейн к тренеру Галине Гордеевой. Наставнику, у которой подопечные с поистине бычьим здоровьем не всегда выдерживали нагрузки.

— Мой отец уже тогда научил Димку барахтаться в воде. И вот Галина Павловна к нему подходит, а у него ещё глаза вот такие, — Ольга разводит оба зрительных прибора в разные стороны, а потом собирает их в кучу. — Все, кто на него смотрел, не могли понять, в какой глаз ему надо отвечать. И вот она бросает в воду маленькую фигурку из киндер-сюрприза. Димка радостно ныряет до самого дна за ней, достаёт, отдаёт ей, сияя от счастья. Она ему говорит: «Вот это дельфин!»

ИА Регнум

Так и родилась общественная организация «Дельфины». Больше, чем просто спортивная секция, — семья, настоящий дом для тех, на ком, как в своё время и на сыне Ольги Волковой Дмитрии Чудакове, будущем мастере спорта ДНР и дважды мировом рекордсмене по плаванию, общество почти сразу поставило крест. А он возьми и сделай всё назло несправедливому миру, чтобы сейчас, на взрослом этапе, дышать полной грудью.

— Димка сейчас живёт абсолютно самостоятельно: снимает квартиру, работает в такси. И, кстати, зарабатывает хорошие деньги. У меня таких очень много, кем не занимались родители и на кого опустили руки.

Сейчас в «Дельфинах» воспитывается уже четвёртое поколение. Дети вырастают, женятся, заводят уже своих детей. Но всё равно возвращаются сюда. И все как один зовут Ольгу исключительно мамой.

— Мам Оль, мам Оль… Их родные мамы не обижаются на это. Потому что я их забираю в шесть лет — и мы покатились. На соревнования, в походы, на море. Я всегда с ними.

С ними она осталась и тогда, когда в Донбасс пришла война.

— Никогда не забуду, когда бомбили железнодорожный вокзал. Вот тогда мне действительно стало страшно. Я собрала всех ребятишек, а потом начала их растыкивать, куда только можно. Прошёл месяц, мы созвонились по видеосвязи. И абсолютно каждый начал проситься назад, в Донецк. Мы, говорят, там нигде не нужны. Да что мы делать-то будем, дети мои дорогие, там, где война началась? Так же, отвечают, и будем тренироваться. Вы же с нами? С нами! Вот и поехали домой.

ИА Регнум

Через месяц «Дельфины» всем составом вернулись домой.

— Мы тогда совсем не понимали, что такое война. Стукнула зима, мои ребятки на занятиях. Выхожу на балкон, а там вдруг за нашим бассейном начинаются прилёты — один за другим. Я босиком по снегу добежала до них и всех увела. Вот это был единственный стресс в моей жизни за долгое время.

Тогда Ольга снова вернулась к идее закрыть «Дельфин» навсегда — риск массовой гибели своих подопечных перевешивал многолетнюю любовь к делу всей жизни.

— Собрала их снова, говорю: вы понимаете, что может произойти? Они сказали: мы точно понимаем, что с нами произойдёт, если не будет «Дельфинов». Всё, они просто не оставили мне никаких шансов — мы вернулись к тренировкам и больше их никогда не прерывали.

Чем ярче разгоралась война в Донбассе, тем больше воспитанников становилось у Ольги. Причём не только детей, но и взрослых.

— Это были наши искалеченные ополченцы — без рук, без ног. Они боялись себя, пребывали в полной депрессии. Нередко подсаживались на алкоголь или наркотики (их употребление приносит вред здоровью. — Прим. ред.). Я видела таких — и безо всяких сюсю-мусю забирала с собой и приводила на тренировку. Видя, как занимаются мои ребятки, они тоже прыгали в воду. И уже через месяц снова уходили на войну.

ИА Регнум

Больше того, продолжает Ольга, бойцы специально меняли себе документы, чтобы нигде в личном деле не высвечивалась информация, что они с инвалидностью. Ставили протезы и отправлялись в бой — по собственному желанию.

— Таких у меня больше двадцати пацанов. Мы до сих пор общаемся и дружим. Гриша — молодой парень из Самары. Ему оторвало ногу очень высоко. Тоже на протезе, стеснялся себя. И тоже увидел, как мои занимаются, — решил начать бегать. А потом мы организовали турнир по лёгкой атлетике. Он загорелся, начал готовиться. В какой-то момент у него пошла кровь — разодрал ногу, пока разгонялся. Так он снял протез, взял его в руку и на одной ноге добежал до финиша.

Благодаря подвигу Гриши команда «Дельфинов» вышла вперёд и взяла первое место.

— Вот такие у меня «Дельфины»! Нет здесь инвалидов, нет! Они все нормальные у меня здесь. Даже те, которые сейчас не встают, обязательно встанут. Никогда нельзя терять надежду. Если вдруг вы её теряете, то сразу найдите меня, Олю «Дельфина». Я вам обязательно помогу.