У Youtube-канала психолога Вероники Степановой, которая живёт в Мехико, но ведёт блог и принимает пациентов на русском языке, — 3 миллиона подписчиков. Большинство из них живут в России. Степанова известна тем, что в откровенно оскорбительной манере комментирует личную и публичную жизнь известных людей — артистов, бизнесменов, телеведущих.

ИА Регнум

Но в одном из последних роликов психолог откровенно перешагнула любые нормы морали и здравого смысла. Степанова заявила, что «по внешности матери можно понять, что родится ребёнок с ДЦП или аутизмом», а также крайне резко высказалась о двух женщинах — модели, телеведущей и издателе Светлане Бондарчук и первой леди Франции Бриджит Макрон. Психолог сказала, что они «некрасивые» и намекнула, что обе они похожи на трансженщин. А в женщинах, у которых рождаются дети с ДЦП — речь о Бондарчук — «это тоже чуть-чуть есть».

Говорила Степанова и о дочери Бондарчук, Варваре, которой поставили такой диагноз.

Оценивать высказывания психолога о связи внешности матери с заболеваниями детей бессмысленно — они ни имеют ничего общего с реальностью. Степанова, естественно, ни на какие результаты исследований не ссылалась — просто потому, что их не существует.

«Объект исследования» блогера, Светлана Бондарчук, вскоре отреагировала на оскорбления.

«Как человек в принципе дошёл до этого в своей голове? Сказать, что я в шоке, это ничего не сказать. А теперь на секунду задумайтесь о том, что эти слова произносит психолог. Человек, призвание которого — помогать другим. Буду думать о том, не прибегнуть ли к каким-то юридическим процедурам, чтобы она задумалась о том, что любое действие несет последствия», — написала телеведущая в своём Telegram-канале.

И добавила, что хочет показать это как наглядный пример того, чего в нашем мире быть не должно.

Также на очередное скандальное видео Степановой отреагировала певица Ольга Бузова. Слова о Варваре она назвала «пробиванием дна, цинизмом и жестокостью», а видео психолога — низким и бесчеловечным.

За время блогерской деятельности у Степановой было несколько громких разбирательств со своими «героинями». Самое известное — с моделью Анастасией Решетовой, которую блогер-психолог назвала «эскортницей», «дамой лёгкого поведения» и еще более резким словом — синонимом предыдущих. Решетова подала в суд в середине лета, дальнейшие подробности дела неизвестны.

Не только подать иск, но и написать заявление в правоохранительные органы — вот что следовало бы сделать Светлане Бондарчук, считает руководитель АНО содействия социальной интеграции инвалидов, член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Игорь Новиков.

«Я считаю, что она сделает большое дело, если потратит время и напишет заявление. И скажет об этом публично: «Я — Светлана Бондарчук, у меня есть деньги, я понимаю, что с этой женщины ничего не взыщу. Но я хочу сказать всему обществу: если твоё право нарушили, есть определённый порядок его зашиты. Я пошла и защитила это право», — объяснил он свою позицию в беседе с ИА Регнум.

С морально-этической точки зрения Новиков оценивает блог Степановой тремя определениями: «хабалистость, ханжество и внутреннее холопство». При этом блогер позиционирует себя как клинического психолога — соответствующая информация указана на её сайте, то есть Степанова осуществляет медицинскую деятельность.

Игорь Новиков имеет образование клинического психолога, но не проходил переаттестацию, поэтому подчёркивает: практиковать он не может. Деятельность же Степановой, распространяющей откровенно антинаучную информацию, близка к мошенничеству или незаконному осуществлению медицинской деятельности.

«Когда человек так вольно рассуждает о неврологических темах, о ДЦП — а это детский церебральный паралич — это, на минуточку, не клиническая психология. Да, есть клиникопсихологические феномены, которые связаны с той или иной болезнью — есть психологи, например, которые специализируются на онкобольных, но психолог, и даже клинический, не вправе рассуждать об этих заболеваниях», — уточнил Новиков.

Популярность же таких видео — не только Степановой, но и других блогеров, «копающихся» в личной жизни людей успешных и знаменитых, — уверен он, это ответственность и самой аудитории, которой интересен подобный неэтичный контент.

«Степанова причиняет вред, она разлагает общество, подпитывает патологический интерес к грязному белью, — отмечает собеседник ИА Регнум. — Она делает из каждого своего читателя «маленького человека», который, как крыса, лезет в чужую грязную бельевую корзину».

С моральной точки зрения это откровенное вредительство. Но с юридической антинаучные заявления, если они не относятся к конкретному лицу, не нарушают российских законов. Об этом в разговоре с ИА Регнум рассказал юрист, управляющий партнёр «Коллегии медиа юристов» Фёдор Кравченко.

«Российская Конституция гарантирует каждому свободу слова, свободу искать, получать, распространять информацию. Даже когда человек несёт в интернете чушь о научных или антинаучных фактах (но не о конкретных людях и организациях), он это своё конституционное право реализует», — пояснил юрист.

Российское законодательство, продолжает он, разрешает бороться с информацией, например, если о человеке распространили ложь, оскорбили в неприличной форме, разгласили его личную, семейную, врачебную тайну. Или использовали изображение без согласия человека.

В то же время по закону, если наслушавшийся антинаучного бреда человека, к примеру, начнёт лечить серьёзное заболевание уксусом или содой, это только его ответственность, поясняет Кравченко. Другое дело, если человек обратился к сомнительным «экспертам» за медицинскими услугами или купил их курс: в таком случае его защищают законы о правах потребителя.

Сидя перед экраном и потребляя информацию бесплатно, человек не является её покупателем, и сам принимает решение, применять ли её в своей жизни.

«Любой блогер может выступать в роли сказочника, с серьёзным видом рассказывать, что вчера его похищали марсиане, но нет никакого закона, который запрещал бы ему распространение такой информации», — резюмировал Кравченко.

В истории Степановой отдельное внимание привлекли её слова о детях с неврологическими диагнозами. Это очень сложная тема, отмечает Игорь Новиков. Сейчас общество развивается, больше узнаёт о проблеме, но до сих пор многие люди боятся высказываться — «чтобы не сказать лишнего, не уязвить кого-либо». Это проявляется и в терминологии: резко выросло количество поисковых запросов, как корректнее выражаться — «инвалид» или «человек с инвалидностью». Люди хотят говорить корректно, никого не оскорбляя.

Но это явно не случай Степановой. Она никого и ничего не боится, пользуется тем, что законы еще позволяют нести в интернете любую чушь на многомиллионную аудиторию. И продолжает собирать сотни тысяч лайков и новых подписчиков.