Фотограф из Твери Вячеслав придумал оригинальный способ подзаработать на День города. Договорился с цирковым дрессировщиком Олегом, что будет у входа в цирк фотографировать детей с медвежонком. Для согрева мужчины регулярно прикладывались к фляжке с коньяком, а вечером пошли тратить выручку в ближайший бар. Медвежонка взяли с собой, ему купили томатный сок и чипсы.

ИА Регнум

Через несколько минут всю троицу задержала полиция. Персонал бара был в школе от появления необычной компании, бармен позвонила 112. Фотографа и дрессировщика задержали за хулиганство. Медвежонок вернулся в клетку, а горе-предприниматели отправились за решётку на 15 суток.

Эта история завершилась мирно и без пострадавших. Иное дело — случай в передвижном цирке «Дикий драйв» в городе Ангарске. Там 28 октября пантера напала на трёхлетнего Володю, которого договорившийся с дрессировщиком отец решил сфотографировать с хищником. Для съёмки клетку с пантерой открыли.

Животное набросилось на ребёнка, расцарапало лицо и вцепилось в тело. Мать малыша на следующий день рассказала местным журналистам, что не знала о планах бывшего мужа. И вообще не пустила бы сына в цирк, потому что является противницей цирка с животными.

«Я увидела кости и мясо ребёнка», — так описала мать свои первые впечатления после случившегося.

В больнице мальчику под наркозом наложили множество швов. Сейчас его жизни ничто не угрожает. К счастью, хищника раньше привили от бешенства.

Против дрессировщика возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК («Оказание услуг, предназначенных для детей, не отвечающих требованиям безопасности»). Максимальное наказание — до шести лет лишения свободы. В самом цирке «Дикий драйв» при этом заявили, что новости о пантере распространяют противники цирков и «зоошизики».

Шапито вне закона

Родители пострадавшего ребёнка имеют право обратиться в суд, могут потребовать возмещения стоимости лечения и реабилитации ребёнка, а также возмещения морального вреда, рассказал ИА Регнум партнёр адвокатского бюро «Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнёры» Сергей Узденский.

В целом он удивлён, что цирки-шапито по-прежнему работают — по закону они запрещены. Возможно это, считает Узденский, из-за попустительства чиновников на местах.

«Простым гражданам бороться с незаконными передвижными цирками можно: просто их не посещать. Тем более эти цирки — источник повышенной опасности для жизни и здоровья посетителей. И там, как правило, нарушаются санитарные нормы, жестоко обращаются с животными. Можно жаловаться в полицию, прокуратуру», — отметил адвокат.

Первый зампредседателя Госдумы Владимир Бурматов также напомнил, что деятельность цирков-шапито незаконна — с 2022 года в стране введено лицензирование для цирков и зоопарков. Гастролировать имеют право только крупные стационарные цирки. Бурматов заявил, что готовит депутатский запрос в прокуратуру и Следственный комитет.

Случай в Ангарске вернул Госдуму к обсуждению законопроекта о запрете использования диких животных в цирке. Пока речь идёт только о передвижных, но на очереди и рассмотрение полного запрета цирков с животными.

При этом против возможного запрета выступают влиятельные представители индустрии. Генеральный директор «Росгосцирка» Сергей Беляков в октябре называл это деструктивным шагом, направленным на ослабление целой отрасли российской культуры, которое неизбежно приведет к ликвидации циркового искусства как явления. Также Беляков прогнозирует, что запрет спровоцирует развитие «теневого сектора цирковых представлений» и может повлечь «несоблюдение «законодательства в сфере ответственного обращения с животными».

Директор ассоциации развития коневодства Оксана Жаворонкова тоже считает, что без животных цирк перестанет быть цирком. По её словам, в стране важно создать надзорные и контрольные органы, которые будут следить за благополучием и безопасностью взаимоотношений с животными.

В свою очередь глава Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный заявил, что все российские цирки включают в шоу жанр дрессировки, при этом «растущий спрос на представления и увеличивающиеся продажи билетов свидетельствуют об интересе аудитории к этому виду искусства».

Бьют и морят голодом

Впервые представления с участием животных появились в Древнем Риме — зачастую это были смертельные поединки между человеком и животным. На растерзание львам бросали первых христианских мучеников.

О более гуманном подходе к цирку с животными, где никто не погибает на потеху публике, не задумывались много веков. Лишь в конце XVIII века в Лондоне появились конные представления. А дрессура диких животных в цирке началась в первой половине XIX века.

Большой вклад в развитие гуманного отношения к цирковым животным внёс великий русский дрессировщик и основатель советского цирка Владимир Дуров (1863–1934). Он начал применять в качестве стимула не побои, а методы поощрения.

К сожалению, хотя отечественные дрессировщики и считают себя продолжателями дела Дурова, процесс освоения животными разных трюков остаётся очень жёстким. У зверей с помощью кнута и пряника, вернее куска мяса и хлыста, вырабатываются так восхищающие зрителя условные инстинкты, заставляющие тигров и львов запрыгивать на тумбы или прыгать в горящий обруч. В процессе дрессировки животных морят голодом: кормят только после выступлений, чтобы они воспринимали еду как награду за правильно выполненные номера.

Сейчас на территории России официально работают 37 стационарных цирков и три цирка-шапито. Все они находятся под управлением государственного монополиста — Российской государственной цирковой компании. В этих цирках «трудятся» 1,1 тысячи животных 67 видов, из них восемь видов — краснокнижные.

В разных странах мира от представлений с участием животных начали отказываться с конца XX века. Первой запрет наложила Болгария — в 1998 году. По тому же пути пошли Кипр, Греция, Ирландия, Израиль, Мексика, Португалия, Сингапур, Словакия, Словения, Великобритания, Финляндия, Франция, Швейцария, Чехия и ряд других стран. Помимо этических соображений о неприемлемости использования животных на потеху зрителю и жестокого обращения, аргументами для запрета послужили случаи нападения диких животных на дрессировщиков и зрителей.

«Животным лучше всего в природе»

У людей, стремящихся сохранить цирки с животными, есть главный аргумент: в дикой природе зверям приходится добывать еду самостоятельно, а в цирке они получают кров, полноценное питание и медицинское обслуживание.

С этим категорически не согласен заслуженный ветеринарный врач России, президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей, многолетний главный ветеринарный врач московского Цирка Никулина на Цветном бульваре Сергей Середа. Животным, отмечает он в беседе с ИА Регнум, лучше всего в природе — «и никакие Запашные не могут это оспорить».

По словам Середы, работающего ветеринаром уже 45 лет, нападения хищников на зрителей и дрессировщиков происходят довольно часто, просто не обо всех случаях становится известно широкой публике.

На вопрос, приходилось ли ему лечить животных, пострадавших от жестокого обращения в цирке, доктор Середа ответил: в Цирке на Цветном бульваре такое исключено, а вот в других цирках бывает. Многое зависит от внутренних качеств дрессировщика: насколько он добрый человек, уважает ли партнёров по манежу (животные для циркового артиста — именно партнёры). При этом в любом случае сидеть в тесной клетке, ожидая представления, для обезьян, слонов и львов мучительно.

«Дикие животные рождены для природы. Давайте предложим знаменитому дрессировщику запереть его в клетку, делать ему массаж, маникюр и педикюр, кормить отборной едой, поставим ему там беговую дорожку. А вечером в качестве поощрения — выпускать на 15 минут на арену, пусть посидит на тумбе и послушает аплодисменты. Дрессировщик откажется, а животных никто не спрашивает, их заставляют», — говорит собеседник ИА Регнум.

Очевидно, естественный шаг — прекратить мучения животных и запретить использовать их в цирках. К тому же, по данным проводившихся в стране в последние годы социологических опросов, около 90% российской молодёжи выступает за запрет. А значит, скоро у подобных цирков просто не останется зрителей.