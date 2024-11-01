Постоянные разговоры о необходимости отправлять на фронт даже 18-летних «ради спасения нации» дают свои сочные плоды: министерство образования Украины официально признает, что из страны выехали 300 тысяч школьников. В основном это ученики старших классов, парни, которым по возрасту нужно получать приписное свидетельство в военкомате и которые по достижении совершеннолетия никуда уже выехать не смогут.

Михаил Терещенко/ТАСС

Причем признает это не только министерство.

Один из самых титулованных украинских учителей, постоянно находящийся в фокусе внимания медиа Артур Пройдаков подтвердил в недавнем интервью, что отток детей усиливается. И это не вопрос качества образования — родители боятся мобилизации и отправки своих чад на фронт.

«Я наблюдаю даже тенденцию: если в первый год войны 17-летние дети выезжали, пока им не исполнилось 18 лет, то сейчас я вижу, что даже в 9-м классе ребята хотят выезжать, чтобы не становиться на воинский учет,— утверждает преподаватель мовы и литературы, высоко почитаемый за отказ от «русскоязычной челюсти». — Это обычно не решение детей, это решение родителей. И даже если у нас есть роскошный Украинский католический университет, неплохая Киевская школа экономики, Киево-Могилянка, Сумской государственный университет и так далее, — тенденции, что отток детей из страны остановится, я не вижу. В старшей школе сейчас учатся преимущественно девушки».

В данной связи лучшие люди страны старательно чешут затылок, пытаясь найти выход из ситуации, которую они сами же и создали. Министр Лисовой, выступая в Верховной раде, даже заявил, что «мы побуждаем их оставаться в Украине разными способами». С его точки зрения, достаточно доказать, что профессиональное и высшее образование дома ничем не хуже заграничного, а оно, в свою очередь, «мифологизировано».

Только при этом украинский кабмин, частью которого является и ведомство министра образования, предлагает своим законопроектом штрафовать тех парней, которые в 17 лет не становятся на воинский учет. Если по достижении указанного возраста молодой человек не произведет необходимые манипуляции в электронном кабинете системы «Резерв+» или лично не явится в ТЦК с перечнем документов, установленным минобороны, ему будет необходимо заплатить от 17 до 25,5 тысяч гривен (ок. 60 тыс. руб).

Таким образом, выбор между «уехать» или «остаться» очевиден.

Только при этом, как ни странно, украинские дети из-за границы продолжают обучение онлайн в своих школах и поступают в украинские же вузы заочно — по результатам выпускного единого экзамена. Даже несмотря на то, что качество такого образования стремится к нулю.

ИА Регнум удалось пообщаться с завучем одной их школ крупного областного центра юго-востока, которая объяснила, что причина этого очень проста: дети не могут перестроиться в чужой стране. И в первую очередь — именно старшеклассники.

«В моей параллели 10-х классов из 50 человек уехали десять и учатся онлайн. А остальные — в классе, иначе это не учеба. Те, кто на дистанционке, одновременно числятся и в школах страны пребывания, поскольку там чаще всего обязывают ходить учиться. Им трудно, но они все равно остаются у нас как на домашнем обучении, для них никто отдельных уроков не проводит — сами выполняют задания и присылают на проверку. Разумеется, в обеих школах качество обучения сильно падает», — объясняет женщина.

Неродной язык сам по себе — серьезное препятствие для адаптации на новом месте, а осваивать сложные предметы вроде химии или математики на нем почти невозможно. Поэтому в какой-нибудь польской школе украинские дети заведомо отстающие. Для них даже создавалась отдельная позиция «поясняющего учителя», который переводил бы содержание урока — таких вакансий в 2022-23 году было довольно много. И в 2023 году дети украинских мигрантов в Польше массово не потянули свой первый важный экзамен по польскому языку по окончании 8 классов средней школы.

«Там, где они находятся, поступление в вуз детям не светит, они не набирают баллов, не могут хорошо учиться. А у них уже выпускные классы. В Украине на самом деле тоже мало что светит, но шансов больше, можно поступить в какой-то второстепенный вуз и получить высшее образование хотя бы номинально»,— говорит завуч, чья специализация — история Украины, для европейского образования абсолютно бесполезная.

Под второстепенным вузами же подразумевается один из 44 перемещенных, как какой-нибудь Херсонский госуниверситет, переехавший в Ивано-Франковск, Донецкий национальный, базирующийся в Виннице или практически виртуальный Таврический национальный университет. Поскольку у таких заведений большие проблемы и с материальной базой, и с преподавателями, и со студентами — они берут всех желающих.

Вот только фокус в том, что МОН уже взяло курс на сокращение таких заведений, в которых учится примерно 7–8% студентов. Согласно проекту, государственные университеты, колледжи и институты сократят примерно наполовину, поскольку уменьшилось и количество учащихся, и население страны.

«15 лет назад у нас было 350 высших учебных заведений в стране. Частные, коммунальные, все остальные, а количество студентов на заведение было 6700. Проходит 15 лет, мы имеем 300 заведений и примерно 3400 студентов на вуз, вдвое меньше, и демография, к сожалению, печальная. Мы имеем фактически инфраструктуру, которая была построена для одного количества студентов, а сегодня их меньше уже вполовину, и будет хуже», — объяснял в мае текущего года замминистра образования Михаил Винницкий в интервью журналистам.

Поэтому родилась гениальная идея выдавать гранты на обучение строго определенному количеству студентов, идущих на «нужные» с точки зрения чиновников профессии. И потом обязать их отработать на государство. А общее количество учащихся механически подгонять под общую численность населения в данном населенном пункте: если в городе проживают до 100 тыс. человек, то в нем будет работать один вуз, 100–350 тыс. — не более двух. Если население превышает 350 тыс., то будет формироваться сеть различных заведений.

Пока вся эта оптимизация еще не случилась, но проблемы с демографией и экономическая деградация неизбежно к ней приведут. Одновременно растет удельный вес низкооплачиваемых профессий, снижение производительности труда и общее экономическое упрощение. Когда стране нужны только солдаты в больших количествах, люди, так или иначе обслуживающие военные потребности, а также специалисты, обеспечивающие работу политического режима и его пропаганды, перечень «нужных» специальностей определить довольно просто.

Так что снижение инвестиций в образование и науку уменьшает число высококвалифицированных специалистов, а это дальше усиливает деградацию страны. Все просто и логично. Уже сейчас замминистра образования Надежда Кузьмичева публично признала, что уровень знаний украинских подростков отстает минимум на два года от нужного уровня.

«Образовательные потери не просто отражаются на индивидуальном развитии ребенка — они в перспективе могут сдерживать экономический и социальный прогресс целой страны. Всемирный банк прогнозирует, что из-за образовательных потерь эти ученики будут суммарно терять миллиарды долларов дохода за свою жизнь. Это реальная угроза нашему человеческому капиталу и развитию всей страны», — заявила Кузьмичева. По ее словам, в минобразования разрабатывают стратегию возвращения детей в очное обучение, чтобы компенсировать эти потери.

Однако как можно вернуть в него школьников Сумской области после того, как она стала прифронтовой зоной после бессмысленной, но важной с точки зрения личной рекламы Зеленского атаки на Курскую область России? О детях в Офисе президента явно думали в последнюю очередь.

«На Сумщине вообще нет офлайн-образования. Я заходил в школу, где работал 6 лет. Там нет никого. И пока нет даже предпосылок, что они вернутся. И вот в документах написано, что в школе учится тысяча детей, а в самой общине где-то до 200 находится. Дети получают образование онлайн, но находятся в других регионах или за рубежом. А если, условно, завтра будет Победа, надо будет, чтобы эти дети возвращались. А не все вернутся. И это вызов», — сообщает журналистам Артур Пройдаков.

Только он не говорит о том, что за последние четыре года на Украине закрыли 2114 школ, а первоклассников стало меньше на более чем 122 тысячи. По информации портала Education, интенсивнее всего закрываются школы в сельской местности, но в городах тенденция также неутешительная — за тот же период там закрыли около 5% школ.

А работать очереди тоже нет, в Государственном бюджете Украины на следующий год заложено 2,7 миллиарда гривен на повышение зарплат прокурорам и 1,3 млрд на повышение зарплат судьям. При этом повышение зарплат учителей и врачей вообще не запланировано.

Украинский учитель сейчас получает в среднем 12 тысяч гривен (около 28 тыс. руб.), но педагогу, который приходит работать в государственную школу на ставку без опыта, предлагают минимальную зарплату 8 тысяч гривен. В то же время средняя зарплата прокурора в 2024 году составляет 68 тысяч гривен в месяц, а судьи — 127,8 тысячи гривен. Про военных даже речи нет — весь силовой и репрессивный аппарат гораздо важнее для власти.

И «давать сигнал», что молодежь до 25 лет точно не будут забирать на войну, она не спешит.

А значит, украинское «колесо генотьбы» катится дальше. Родители, переживая о судьбе детей, будут отправлять их подальше от тьмы в чужие страны, качество образования будет падать, количество неприкаянных украинцев, не имеющих никаких перспектив, — расти, а общее число населения страны, убивающей себя под лозунгом спасения, — падать.

Остановить его может только базовая составляющая образования любого уровня, которая должна доносить простую истину: идеология ненависти, замаскированная под «украинскую идею», во все времена приносила только разрушение и гибель. Сохранить украинский народ, дать ему надежду на нормальную жизнь может только сознательный отказ от конструкции, что процветание и европейскость Украины каким-то таинственным образом связаны с отторжением России и необходимостью обязательно с ней воевать.