Бальные танцы — это и утончённое искусство, и динамичный сложный вид спорта, и бесконечное соперничество. А еще это, казалось бы, неподвластная уму дружба за пределами паркета. Девчонки конкурируют за призовые места, при этом искренне переживают друг за друга.

ИА Регнум

Танцоры из города Ровеньки, ЛНР, в последние годы регулярно занимают призовые места с турниров разных уровней — от региональных до всероссийских. Одна из ярких звёздочек — Майя Севостьянова, воспитанница тренеров луганского клуба «Саина» Юлии Свешниковой и Юрия Шапошникова.

Девочке всего 10 лет, а в её танцевальной биографии уже множество наград: она покорила паркеты Луганска, Ростова, Краснодара, а недавно влюбила в себя и Москву.

В 2023 году соревнования по бальным танцам в Краснодаре организовала Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла. Съехались танцоры из разных регионов России. Каждый участник показал симбиоз отточенной техники исполнения, пленяющей нежности и безупречного чувства ритма, стиля и вкуса. Среди победителей оказалась Майя Севостьянова, которой на тот момент было всего девять.

«Выступление в Краснодаре — это, конечно же, очень волнительное событие для девочек, тренеров и родителей. Длительная поездка и новый город — это само по себе утомительно. А нашим девочкам нужно было взять себя в руки, не растеряться, вступая в конкуренцию с сотнями прекрасных танцоров из разных уголков России», — делится впечатлениями мама девочки Надежда Севостьянова.

Турнир проходил во Дворце спорта целый день, состоял из пяти отделений. Майя выступала в двух. Сначала в каждом отделении около двадцати человек танцевали на паркете, жюри выбирало лучших и отправляло их в полуфинал.

По словам Надежды, самые яркие эмоции тренеры и родители испытали как раз тогда, когда увидели своих детей в числе полуфиналистов. Так не радовались даже победе: были радость, гордость и слёзы.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3926198" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Воспитанница тренеров луганского клуба «Саина» Майя Севостьянова

«Сначала, если честно, всем было сложно взять эмоции под контроль. Мы переживали, девочки растерялись. Майя во время разминки перед первым отделением расплакалась. Но во втором отделении уже смогла сконцентрироваться, настроиться — причём только на победу. Я удивилась силе ее духа», — признаётся мама девочки.

Но справиться с волнением — одно дело. И совсем другое, когда во время турнира приходится корректировать танец. Отбор в Краснодаре был жестким: если жюри видело, что, например, танцевальная фигура не соответствует классу, прямо во время соревнований требовали её заменять. Тренер начинала корректировать танец Майи, девочка на ходу запоминала изменения.

«У меня в голове это не укладывается, я бы так не смогла. Но она справилась. Было, правда, сложно, но это хорошая школа и бесценный опыт, который пригодится ей не только на паркете, но и в жизни», — убеждена Надежда.

ИА Регнум

А в прошлом году юные воспитанницы клуба «Саина» вновь отправились покорять краснодарский паркет. Побывали на турнире в спортивной школе «Стань чемпионом», которая на несколько дней превратилась в атмосферное танцевальное пространство, где собрались заслуженные мастера спорта России, чемпионы мира и Европы, победители и призеры крупнейших соревнований, а также около четырехсот юных танцоров из разных регионов России. Среди них и ровенчане, в числе которых и Майя Севостьянова. Соревнования прошли при поддержке Министерства спорта Российской Федерации.

На этот раз девочка покорила жюри, состоявшее из пятнадцати сильнейших тренеров России — заняла третье место в латиноамериканской программе в открытом классе.

«Перед тем как выйти на паркет, я настраиваюсь, изучаю соперников, продумываю тактику. Думаю, как выиграть. А мама и тренеры смотрят на меня просто с каким-то восхищением. Говорят, что я молодец, и для них я уже победительница. Но я всё равно мечтаю о призовом месте», — делится Майя.

Когда она выигрывает, испытывает «бешеную радость», а если не получается — огорчается. Бывает, что плачет после турниров. Очень помогает поддержка мамы, которая утешает и советует концентрироваться на хорошем: «Видишь, как многому ты уже смогла научиться, а в следующий раз займёшь место повыше!».

Если Майя не побеждает, она радуется за поднявшихся на пьедестал девчонок, представляет, какие эмоции они испытывают.

ИА Регнум

При общении с юной танцовщицей восхищаешься её искренностью, трудолюбием, целеустремленностью, чувством юмора… Хочется сказать — уникальный ребенок, но эта стёртая фраза не опишет её характера. Она уже кажется взрослой.

«Мы с мужем отдали Майю на бальные танцы в четыре с половиной года, хотя она рвалась туда еще раньше. Во-первых, для здоровья. Спорт — это всё-таки здоровье. Во-вторых, бальные танцы — это очень красиво: осанка, грация, фигура, походка… У нас был договор, что до десяти лет она будет развиваться в разных направлениях искусства. А потом сама решит, что оставить в своей жизни, а с чем попрощаться. Она выбрала танцевать», — рассказывает Надежда Севостьянова.

На каждых соревнованиях девочка получает опыт, с ним приходят новые навыки и уверенность в себе. Но если Майя не побеждает, всегда проливает море слёз, подтверждает мама. При этом каждый конкурс — как в первый раз. Очень тяжело, в первую очередь эмоционально. Из-за этого плачет девочка даже после побед.

ИА Регнум

«Нашу девочку переполняют эмоции. Мы с супругом не воспитывали её как-то по-особенному, просто очень её любили. А вообще она родилась такой. Сейчас мечтает быть тренером по бальным танцам. И чемпионкой мира, конечно», — улыбается Надежда.

За все годы, в течение которых Майя занимается бальными танцами, маме больше всего запомнился первый Кубок Ча-Ча-Ча, полученный в 2020 году. Казалось бы, и турнир был небольшой, камерный, и соперники не самые сильные, но первая победа до сих пор кажется самой сладкой, «крышесносной».

Вообще же любая поездка на турнир — это возможность познакомиться с людьми, которые тоже влюблены в бальные танцы, обмен опытом, новые знания о тренировках и подготовке. Любовь к этому тяжёлому и очень яркому виду спорта объединяет.

Каждое движение танцоров на паркете отточено до мелочей. Кажется, что девочкам всё даётся легко, но за внешней лёгкостью скрывается колоссальный труд и многочасовые тренировки. Майя танцует будто играючи, не напрягаясь. Но пытаешься повторить её па — и сразу чувствуешь неловкость.

ИА Регнум

«Я вижу, когда дети приходят ко мне несмышлёными, неуклюжими, а потом формируются в профессиональных танцоров, настоящих спортсменов. Мне нравится развивать их тело, формировать характер, помогать становиться личностями. Я радуюсь их победам вместе с ними так же, как и они. Чувствую гордость за них и за себя — за то, что мои старания отражаются на детях», — говорит руководитель коллектива спортивного бального танца «Саина» Юлия Свешникова.

Она тоже расстраивается, когда девочкам не удаётся победить, хоть и старается этого не показывать. Но любые неудачи дают понимание, над чем ещё нужно работать, что развивать. Без поражений не бывает побед — так устроена жизнь. Нужно делать выводы и двигаться дальше.

Для тренера самыми запоминающимися выступлениями Майи стали её победный танец на чемпионате ЛНР, а также первые соревнования в Москве. И, разумеется, победа в Краснодаре на турнире «Стань чемпионом».

«Майя — эмоциональная, активная, трудолюбивая, где-то вспыльчивая, где-то упрямая. Убеждена, что у спортсмена должен быть сильный характер. Если человек флегматичный, мягкий — ему будет тяжелее добиться побед. Лучше вести себя так, как Майя», — считает Юлия Свешникова.

Сегодня клуб «Саина», который базируется во Дворце культуры имени Горького, стал одной из визитных карточек Ровеньков. А его члены говорят, что практически стали одной семьёй. Значит, впереди — новые победы.