«Цель — стать чемпионкой мира». Искусство бального танца Майи Севостьяновой
Бальные танцы — это и утончённое искусство, и динамичный сложный вид спорта, и бесконечное соперничество. А еще это, казалось бы, неподвластная уму дружба за пределами паркета. Девчонки конкурируют за призовые места, при этом искренне переживают друг за друга.
Танцоры из города Ровеньки, ЛНР, в последние годы регулярно занимают призовые места с турниров разных уровней — от региональных до всероссийских. Одна из ярких звёздочек — Майя Севостьянова, воспитанница тренеров луганского клуба «Саина» Юлии Свешниковой и Юрия Шапошникова.
Девочке всего 10 лет, а в её танцевальной биографии уже множество наград: она покорила паркеты Луганска, Ростова, Краснодара, а недавно влюбила в себя и Москву.
В 2023 году соревнования по бальным танцам в Краснодаре организовала Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла. Съехались танцоры из разных регионов России. Каждый участник показал симбиоз отточенной техники исполнения, пленяющей нежности и безупречного чувства ритма, стиля и вкуса. Среди победителей оказалась Майя Севостьянова, которой на тот момент было всего девять.
«Выступление в Краснодаре — это, конечно же, очень волнительное событие для девочек, тренеров и родителей. Длительная поездка и новый город — это само по себе утомительно. А нашим девочкам нужно было взять себя в руки, не растеряться, вступая в конкуренцию с сотнями прекрасных танцоров из разных уголков России», — делится впечатлениями мама девочки Надежда Севостьянова.
Турнир проходил во Дворце спорта целый день, состоял из пяти отделений. Майя выступала в двух. Сначала в каждом отделении около двадцати человек танцевали на паркете, жюри выбирало лучших и отправляло их в полуфинал.
По словам Надежды, самые яркие эмоции тренеры и родители испытали как раз тогда, когда увидели своих детей в числе полуфиналистов. Так не радовались даже победе: были радость, гордость и слёзы.
«Сначала, если честно, всем было сложно взять эмоции под контроль. Мы переживали, девочки растерялись. Майя во время разминки перед первым отделением расплакалась. Но во втором отделении уже смогла сконцентрироваться, настроиться — причём только на победу. Я удивилась силе ее духа», — признаётся мама девочки.
Но справиться с волнением — одно дело. И совсем другое, когда во время турнира приходится корректировать танец. Отбор в Краснодаре был жестким: если жюри видело, что, например, танцевальная фигура не соответствует классу, прямо во время соревнований требовали её заменять. Тренер начинала корректировать танец Майи, девочка на ходу запоминала изменения.
«У меня в голове это не укладывается, я бы так не смогла. Но она справилась. Было, правда, сложно, но это хорошая школа и бесценный опыт, который пригодится ей не только на паркете, но и в жизни», — убеждена Надежда.
А в прошлом году юные воспитанницы клуба «Саина» вновь отправились покорять краснодарский паркет. Побывали на турнире в спортивной школе «Стань чемпионом», которая на несколько дней превратилась в атмосферное танцевальное пространство, где собрались заслуженные мастера спорта России, чемпионы мира и Европы, победители и призеры крупнейших соревнований, а также около четырехсот юных танцоров из разных регионов России. Среди них и ровенчане, в числе которых и Майя Севостьянова. Соревнования прошли при поддержке Министерства спорта Российской Федерации.
На этот раз девочка покорила жюри, состоявшее из пятнадцати сильнейших тренеров России — заняла третье место в латиноамериканской программе в открытом классе.
«Перед тем как выйти на паркет, я настраиваюсь, изучаю соперников, продумываю тактику. Думаю, как выиграть. А мама и тренеры смотрят на меня просто с каким-то восхищением. Говорят, что я молодец, и для них я уже победительница. Но я всё равно мечтаю о призовом месте», — делится Майя.
Когда она выигрывает, испытывает «бешеную радость», а если не получается — огорчается. Бывает, что плачет после турниров. Очень помогает поддержка мамы, которая утешает и советует концентрироваться на хорошем: «Видишь, как многому ты уже смогла научиться, а в следующий раз займёшь место повыше!».
Если Майя не побеждает, она радуется за поднявшихся на пьедестал девчонок, представляет, какие эмоции они испытывают.
При общении с юной танцовщицей восхищаешься её искренностью, трудолюбием, целеустремленностью, чувством юмора… Хочется сказать — уникальный ребенок, но эта стёртая фраза не опишет её характера. Она уже кажется взрослой.
«Мы с мужем отдали Майю на бальные танцы в четыре с половиной года, хотя она рвалась туда еще раньше. Во-первых, для здоровья. Спорт — это всё-таки здоровье. Во-вторых, бальные танцы — это очень красиво: осанка, грация, фигура, походка… У нас был договор, что до десяти лет она будет развиваться в разных направлениях искусства. А потом сама решит, что оставить в своей жизни, а с чем попрощаться. Она выбрала танцевать», — рассказывает Надежда Севостьянова.
На каждых соревнованиях девочка получает опыт, с ним приходят новые навыки и уверенность в себе. Но если Майя не побеждает, всегда проливает море слёз, подтверждает мама. При этом каждый конкурс — как в первый раз. Очень тяжело, в первую очередь эмоционально. Из-за этого плачет девочка даже после побед.
«Нашу девочку переполняют эмоции. Мы с супругом не воспитывали её как-то по-особенному, просто очень её любили. А вообще она родилась такой. Сейчас мечтает быть тренером по бальным танцам. И чемпионкой мира, конечно», — улыбается Надежда.
За все годы, в течение которых Майя занимается бальными танцами, маме больше всего запомнился первый Кубок Ча-Ча-Ча, полученный в 2020 году. Казалось бы, и турнир был небольшой, камерный, и соперники не самые сильные, но первая победа до сих пор кажется самой сладкой, «крышесносной».
Вообще же любая поездка на турнир — это возможность познакомиться с людьми, которые тоже влюблены в бальные танцы, обмен опытом, новые знания о тренировках и подготовке. Любовь к этому тяжёлому и очень яркому виду спорта объединяет.
Каждое движение танцоров на паркете отточено до мелочей. Кажется, что девочкам всё даётся легко, но за внешней лёгкостью скрывается колоссальный труд и многочасовые тренировки. Майя танцует будто играючи, не напрягаясь. Но пытаешься повторить её па — и сразу чувствуешь неловкость.
«Я вижу, когда дети приходят ко мне несмышлёными, неуклюжими, а потом формируются в профессиональных танцоров, настоящих спортсменов. Мне нравится развивать их тело, формировать характер, помогать становиться личностями. Я радуюсь их победам вместе с ними так же, как и они. Чувствую гордость за них и за себя — за то, что мои старания отражаются на детях», — говорит руководитель коллектива спортивного бального танца «Саина» Юлия Свешникова.
Она тоже расстраивается, когда девочкам не удаётся победить, хоть и старается этого не показывать. Но любые неудачи дают понимание, над чем ещё нужно работать, что развивать. Без поражений не бывает побед — так устроена жизнь. Нужно делать выводы и двигаться дальше.
Для тренера самыми запоминающимися выступлениями Майи стали её победный танец на чемпионате ЛНР, а также первые соревнования в Москве. И, разумеется, победа в Краснодаре на турнире «Стань чемпионом».
«Майя — эмоциональная, активная, трудолюбивая, где-то вспыльчивая, где-то упрямая. Убеждена, что у спортсмена должен быть сильный характер. Если человек флегматичный, мягкий — ему будет тяжелее добиться побед. Лучше вести себя так, как Майя», — считает Юлия Свешникова.
Сегодня клуб «Саина», который базируется во Дворце культуры имени Горького, стал одной из визитных карточек Ровеньков. А его члены говорят, что практически стали одной семьёй. Значит, впереди — новые победы.
При поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»)