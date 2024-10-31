Сегодня в Ровеньковской центральной городской многопрофильной больнице — один оперблок. Он находится в хирургическом отделении и работает в круглосуточном режиме: хирург, анестезиолог и медсестра. Действия каждого отточены до автоматизма. Ошибаться и терять время здесь нельзя: эти люди вырывают своих пациентов из лап смерти.

ИА Регнум

«В операционной нужно работать одной командой, уметь читать мысли и чувствовать настроение, понимать каждый взгляд и жест. Во время операции ты протягиваешь руку, а сестра уже знает, что нужно подать», — рассказывает хирург Тимур Алиев.

Он в профессии десять лет. В то же время признаёт, что медицина не была его детской мечтой — Тимур хотел стать адвокатом. Но вмешался случай: в школе парень заболел, попал в хирургическое отделение. После этого во что бы то ни стало решил стать доктором, причём именно хирургом. Родители выбор одобрили, после школы Алиев поступил в Луганский медицинский университет.

«Я во время учёбы проходил практику и в онкодиспансере, и на кафедре анатомии. За время учёбы такого насмотрелся… Но крови никогда не боялся. Был и в отделении хирургии. Оно мне казалось другим миром, где работают особенные люди. И это на самом деле так и есть», — уверен Тимур.

В жизни ему повезло с наставниками — замечательными докторами и прекрасными людьми. Учили буквально всему, а один случай запомнился парню особенно. Когда Тимур ещё был интерном, пришлось увидеть страшную ситуацию. Алиев дежурил с заведующим Геннадием Колодиным, в отделение привезли мужчину с открытым ранением грудной клетки, с переломом ребер, с повреждением легких — бык проколол рогами почти насквозь.

«Я был, конечно, помоложе и менее опытным. Меня этот случай тогда потряс. Мы прооперировали больного, зашили. Из отделения он уходил на своих ногах», — вспоминает хирург.

Знаний у специалиста его профиля действительно должно быть очень много. Хирурги, готовясь к операции, думают на несколько шагов вперед, знают, какие ситуации могут возникнуть в процессе, помнят о вероятных осложнениях и заранее готовят всё необходимое. Также они должны уметь одинаково хорошо работать с бригадами травматологов, гинекологов, анестезиологов…

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3926191" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Хирург Тимур Алиев

Хирургов действительно трудно удивить. То, от чего обычный человек может потерять сознание, для хирургов — типичные будни. Большой вызов при такой работе — не утратить сострадания к боли ближнего, не зачерстветь душой.

«К человеческой боли не привыкаешь. Но так и должно быть, я уверен. Каждый новый пациент — новая история, которую ты пропускаешь через себя. Мы остаемся людьми — добрыми и чуткими. А чёрствому человеку вообще не место в медицине. Человеколюбие — то, что должно быть в крови у каждого медика. И сколько лет ты тут ни работай, а иммунитет к боли ближнего всё равно не появится», — уверен Алиев.

Но, кроме сострадания, есть еще и страх: опасения не навредить, не ошибиться во время операции, чтобы не причинить вреда пациенту.

ИА Регнум

«Я отношусь к любой операции как к своей работе, к долгу. Моя задача — вылечить. Понятно, что здоровые люди не ложатся на операционный стол. В первую очередь ты хочешь спасти человека, помочь ему любой ценой. Конечно, всегда на душе есть чувство жалости, скорби. Но ты стараешься эти мысли от себя отогнать, операционная — не место для эмоций. Эмоция может попросту украсть драгоценное время, которое ты должен всецело отдавать своему пациенту», — отмечает хирург.

Самый же большой страх в операционной — потерять больного, не скрывает Алиев. Причём неважно, с какой патологией он к тебе поступил — иногда и при аппендиците ситуация развивается стремительно и непредсказуемо.

В целом же в работе хирурга всё зависит от поддержки операционной бригады, поясняет Алиев, от анестезиологической службы. При этом если ты уже пришёл в хирургию, то вряд ли уйдёшь: сюда приходят, «заболевают» профессией и остаются.

ИА Регнум

За годы работы у Алиева было много жутких случаев, забыть которые мужчине уже не удастся. Один из них: мальчик перевернулся на велосипеде и проткнул рулём живот, на операционный стол его положили с открытой раной. С травматологом сделали обработку, рану зашили. Слава богу, ранение оказалось не проникающим, мальчик жив-здоров.

«Медик живёт тем, чтобы оказать помощь тому, кому она нужна. Но дети — особая категория пациентов, чувствуешь двойную, тройную ответственность. Я сам родитель, у меня две дочери, я прекрасно понимаю, что чувствуют мама или папа, когда, не дай бог, болеет их ребенок. К детям относишься с большей жалостью, трепетом, любовью», — говорит Тимур.

В последние годы медики Донбасса столкнулись с огромными вызовами. Сначала они, как и врачи по всему миру, приняли на себя основной удар пандемии коронавируса.

ИА Регнум

«Во времена ковида, к сожалению, несколько наших хирургов умерли. Наш заведующий Геннадий Иванович перенёс болезнь в очень тяжелой форме и был в реанимации. Слава богу, все закончилось благополучно, он до сих пор заведует.

В тот момент мы работали вдвоём — я и уролог Василий Носков. Несколько месяцев, скажем так, держали хирургическую службу. Было тяжело. Кого-то из наших хирургов даже просили заниматься ковидными больными в других отделениях. Тогда хирургия была переполнена, потому что, хоть и пришёл ковид, но хирургические заболевания никто не отменял. У людей грыжи, аппендициты, язвы, кровотечения и так далее», — делится Алиев.

В феврале 2022 года началась специальная военная операция. Боевые действия еще сильнее сплотили и без того крепкий коллектив.

ИА Регнум

«Помню, я услышал взрыв. Понял, что случилось что-то страшное, начал собираться на работу. Никто мне не звонил. Но первая реакция такая: могут быть пострадавшие, им может понадобиться помощь, я должен быть в операционной. Прибежал в отделение, а там уже все наши. Знаете, какие эмоции переживаешь в такие моменты? Их словами не опишешь, можно только почувствовать», — рассказывает Тимур.

Несмотря на все трудности и проблемы, Алиев любит свою работу. За то, что может помогать людям — вместе с коллегами.

«У нас хороший дружный коллектив, есть молодые и доктора постарше. Все опытные. Прекрасные сёстры с колоссальным опытом работы. Анестезиологи в реанимации, их осталось не так много, но все несут свою службу», — отмечает хирург, добавляя, что у него есть коллеги-друзья, с которыми он с удовольствием проводит время за стенами больницы.

Вдохновение же Алиев черпает в общении с семьёй. Супруга Виктория — тоже доктор, одногруппница Тимура. В семье — две дочери.

«Общение с семьёй дарит много положительных эмоций. С супругой в каких-то сложных ситуациях, когда что-то случилось, какая-то неприятность — всегда могу посоветоваться, поговорить, она меня успокоит. Когда есть надёжный тыл, ни о чём можно не беспокоиться», — уверен врач.