Каждый из нас — кузнец как своего счастья, так и своего несчастья. Одни выбирают жаловаться на жизнь, ждать лучших времен и сокрушаться, что слишком долго они не наступают. А другие берут и делают лучше и свою жизнь, и жизнь окружающих.

ИА Регнум

На одной из улиц Лисичанска в начале лета появилось небольшое кафе под названием «Шафран». Открыли его как раз такие «другие» — Оксана и Андрей Матвиенко. Они уехали из Лисичанска в 2014 году. Уехали далеко, в Красноярск, на родину главы семьи.

Там Матвиенко не просто прижились — у них всё сложилось отлично: купили квартиру, наладили успешный бизнес, женили сына. В общем, стоило бы сказать — жили не тужили. Но в том-то и дело, что как раз тужили — еще как!

— Мы очень хотели вернуться, — делится Оксана. — Всё вроде хорошо, а всё равно — домой, домой! Приезжали иногда, а вернуться решили, когда ещё Лисичанск не освободили. Мониторили сети, Telegram-каналы, ждали, ждали… К квартире мы не привыкли, всю жизнь жили на своей земле, у нас был и тепличный бизнес, занимались выращиванием экоовощей…

А красноярский бизнес сложился довольно неожиданно. Андрей — строитель, такие везде нужны. Оксана же поначалу весьма успешно занималась лепкой цветов из холодного фарфора. А потом дело решил случай.

— Однажды на Пасху с соседями собрались шашлык пожарить, — с улыбкой вспоминает она. — Все попробовали мою стряпню и предложили готовить для желающих. Я открыла «самозанятость» и готовила на дому полуфабрикаты — больше ста наименований, на любой вкус: и готовая еда, и заморозка… Очень было много покупателей. Первый раз эчпочмаки приготовили ещё в Красноярске, они всем очень полюбились, даже продавались замороженные. Изучала разные кухни народов России.

Через всю страну

Первым дегустатором, разумеется, был муж. Дегустатором, но не критиком. Оксана хоть и не профессиональный повар, самоучка, но очень талантливая. Готовила, конечно, всю жизнь, у мамы с бабушкой училась. Но по-настоящему полюбила это дело, когда подросли дети, появилось больше свободного времени и простора для вдохновения. Так что, признаёт Андрей, критиковать было нечего.

Вскоре у Оксаны появилась мечта — своё кафе. С мечтой она с мужем, закрыв бизнес и продав квартиру, отправились на машине через всю страну. С собой захватили цветы (орхидеи — страсть Оксаны) и двух котов, взятых из приюта. Своих, сказали, не бросаем.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3926181" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Мечты и вкусная еда супругов Матвиенко

— Ехали пять суток, а стоило бы пятнадцать, — улыбается Андрей. — Чтобы можно было остановиться, поставить палатку, побыть везде, где хочется, полюбоваться.

— Посмотрели всю красоту, поля, леса, — восторженно подхватывает Оксана. — Башкирию проехали, Урал пересекли. Зачем ездить за границу, у нас лучше! Увидели Северодонецк. Впечатления: и плачешь от горя, и радостно, просто потому, что вернулись домой.

Их дом, к счастью, уцелел, были только незначительные повреждения. Немного наладив жизнь на новом-старом месте, взялись за дело. Нашли помещение — конечно, в ужасном состоянии. Благо у Андрея золотые руки и профессиональное мастерство. Практически всё делал сам, да друзья помогали.

Беда была со всем: с проводкой, с канализацией, с промокшими стенами… Ничего, справились. Радовались, что полуподвал: всё-таки безопасно. Да, окон нет — компенсировали жизнерадостным желтым цветом стен. Отсюда и название появилось — «Шафран».

Главное — исполнил мечту жены

1 июня, в День защиты детей, вымечтанное кафе открылось. В дело пошли деньги от продажи красноярского имущества и немного кредитов, уже погашенных.

— Оксана хотела, чтобы мы эти деньги на двоих поделили, но я от себя принял решение, чтобы всё пошло её, — уточняет Андрей. — Я строитель, всегда заработаю копейку. Главное, что исполнил мечту жены.

ИА Регнум

Конечно, было трудно — да и остаётся непросто. Это Лисичанск — без связи, без интернета, без возможности закупок. Но супругов Матвиенко это не испугало. Выход находили всегда, просто потому, что он непременно находится, если людям важно то, что они делают. Им было важно жить дома и воплощать в жизнь мечту.

— Я знаю российские стандарты, всё сразу делал под них, — рассказывает Андрей. — У нас единственное заведение в городе, где можно помыть руки. Санузел пока только для беременных и деток. Учтены все санитарно-гигиенические нормы. Чисто, люди это видят. Мы выбрали формат открытой кухни, чтобы ни у кого не было сомнений в санитарном состоянии, в качестве продуктов. Нам скрывать нечего.

И дело пошло. Три месяца спустя — уже постоянные клиенты. Много готовят навынос, организации заказывают самсу, хачапури, эчпочмаки, забирают горячее. В кафе приходят гости, в обеденное время здесь всегда людно. Кроме того, готовят выпечку для трёх магазинов: по вечерам принимают заказы, ранним утром развозят. И всё это, включая поддержание идеальной чистоты и порядка, успевают две женщины — Оксана Сергеевна и её помощница Саша.

ИА Регнум

— Поначалу я еще кухрабом был, — со смехом уточняет Андрей. — Да и сейчас весь лук на мне: почистить, порезать…

Да, приходится нелегко. Со дня открытия «Шафрана» о выходных забыли. Подъём — ежедневно в пять утра: в шесть уже нужно «к станку». О продолжительности рабочего дня лучше не спрашивать. Первый месяц, признаётся Оксана, был неимоверно тяжелым. Потом… не то чтобы втянулись — тут другое.

— Вырабатывается правильный алгоритм работы, — поясняет Матвиенко. — Сейчас уже за два часа могу 60–80 единиц выпечки сделать.

Все у нас — гости

Кроме выпечки, здесь много по-домашнему вкусного. И борщ, рецепт которого Оксана унаследовала от мамы и бабушки, да сама ещё усовершенствовала, и куриный супчик, и плов, и манты, хинкали, курзе — дагестанские пельмени, и позы — пельмени бурятские…

У каждого из этих изделий — сложная, особенная лепка теста. Оксана справляется с этим виртуозно: мастерство флористки пригодилось, с тестом обращается легко. И интерес к разным кухням сказался. Те, кто отведал её плов, спрашивают: у вас повар — узбечка? А заказавшие хинкали уверены, что эту вкусноту готовит мастерица-грузинка…

ИА Регнум

— Нужно просто любить это дело и с уважением относиться к гостям, — пожимает плечами Оксана. — Как своей семье на стол накрыл бы, так и гостям. Все, кто к нам приходит, это наши гости.

Правда, алкоголя для гостей нет и не предвидится. В «Шафране» ставят задачу вкусно накормить. Из напитков — чай, кофе, компот, молочный коктейль. В том числе поэтому сюда с удовольствием приходят с детьми.

Делай лучше других

Да, супруги Матвиенко не получили мечту легко, но ни о чём не жалеют. И откровенно не понимают, почему жители города не спешат следовать их примеру — не открывают своё дело.

— Сейчас ведь очень много возможностей для малого бизнеса, очень много ниш, — рассуждает Андрей. — В городе всё нужно. И не надо бояться. Когда в голове цель поставил, по-любому к ней придёшь. Мы тоже сначала думали хотя бы в минус не уходить. Но кто начал сейчас, всё равно останется первым, даже когда придут другие. Поэтому советую обдумать, брать и делать. Первый шаг обязательно переходит во второй, в третий, по этим ступенечкам поднимаешься и обязательно приходишь к тому, к чему собирался.

ИА Регнум

— Такой девиз по жизни: делай лучше других. И можно не бояться конкурентов, — добавляет Оксана. — Не надо зацикливаться на окупаемости, нужно просто делать, качество в первую очередь должно улучшаться. Стараться, любить, делать с душой. И всё будет.

А тем временем Матвиенко продолжают мечтать. О новом осеннем меню, в котором будут наваристые ароматные супы, интересные салатики, собственные соленья. Об авторских чаях — что может быть лучше в холодное время года? О новой точке, где будет такое, чего в наших краях еще даже не пробовали: чикен денер! Это тоже фастфуд, но для нас пока экзотический, очень вкусный, удобный в процессе еды и, как уточняет Оксана, не вредный.

И у них всё получится.

Сейчас они точно живут — не тужат. Дружной семьёй, в родном доме, с любимым делом. И с котами-путешественниками. Прибавились ещё две собаки — бывшие бездомные, ныне матвиенковские.

Мечты сбылись. Настало время новых.