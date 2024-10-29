28 октября житель Ангарска решил порадовать маленького сына, показав ему милых зверюшек. Вечером после садика мужчина повёл малыша в цирк «Дикий драйв», который находится на гастролях в городе. Циркачи в тот день представлений не давали, но мужчина договорился со знакомым, что гостей пустят к диким животным.

ИА Регнум

Поначалу всё шло хорошо. Кирилл (имя изменено) сидел на руках у папы и улыбался. Но вдруг чёрная пантера, которую для снимков выпустили из клетки, набросилась на мальчика. Хищник вцепился в малыша и начал буквально раздирать Кириллу лицо и тело.

Пострадавшего ребёнка госпитализировали с рваными ранами головы и ног, врачи наложили малышу 20 швов. Сейчас он в больнице, угрозы жизни нет — зверь не задел жизненно важные органы мальчика. К тому же дикую кошку раньше привили от бешенства.

Мать Кирилла Светлана Князева сперва не была в курсе произошедшего — они с отцом малыша в разводе и живут раздельно. Папа регулярно проводит с ребёнком время, так что Светлана спокойно отпускала дитя с ним на прогулку. О планах отвести малыша в цирк мужчина, разумеется, не сообщал.

Случившееся шокировало женщину. «Позвонил бывший и сообщил страшные новости, — рассказала Анастасия журналистам. — Я мигом рванула в цирк».

Там она увидела Кирилла, истекающего кровью. Сын громко плакал. К счастью, скорая приехала быстро, врачи вовремя оказали помощь малышу.

Пантера уже уволилась

Как заявила Анастасия, сперва люди из цирка извинялись за случившееся и «на коленях» просили у неё прощения, а заодно умоляли не предавать огласке произошедшее. Но потом поспешили заявить, что опасного животного у них, оказывается, вовсе не было.

«Говорят, что пантеры не было и что это была просто кошка», — рассказывает мать ребёнка.

Такую же информацию приводят иркутские СМИ со ссылкой на слова организаторов представлений. Те утверждают, что якобы за кулисами пантер не держали, а само животное продали ещё в прошлом году.

«Вся эта ситуация — фейк! Возможно, это проделки конкурентов или зоозащитников», — утверждают в цирке. Более того, в «Диком драйве» намерены обратиться в прокуратуру, чтобы «защитить своё доброе имя». Клевещут же в адрес цирка якобы некие «враги, которые хотят, чтобы российский цирк остался без животных».

Позднее в цирке всё-таки признали факт наличия хищника, но настаивали, что зверь принадлежит одному из дрессировщиков и не выступает с другими животными.

Гастроли на паузе

Новость о нападении хищника на малыша быстро распространилась в СМИ, на неё отреагировали в полиции Ангарска. Виновным в том, что ребёнок получил травмы, может грозить до 6 лет лишения свободы. В первую очередь людям, открывшим клетку с пантерой, когда рядом был беззащитный малыш.

Правоохранители не верят в козни врагов цирка или истории о мифической продаже животного в прошлом году. В областном главке Следственного Комитета (СК) России заявили, что «в ходе фотосъемки животное набросилось на ребенка, в результате чего мальчик с телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение».

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ — оказание услуг, предназначенных для детей, но не отвечающих требованиям безопасности.

Полицейские и сотрудники местного отдела СК начали проверку, им предстоит выяснить все детали. В частности, как и почему опасное дикое животное додумались выпустить рядом с посторонними лицами, почему беспечный отец так близко поднёс к нему Кирилла, и где сейчас находится поранивший ребёнка зверь.

После Ангарска «Дикий драйв» планировал отправиться в Братск, но теперь, очевидно, с гастролями циркачам придется повременить. Помимо полиции и СК, к делу подключилась также прокуратура города, которая оценит исполнение законодательства о ветеринарии и организации зрелищных мероприятий.

Есть вопросы к цирку и со стороны Россельхознадзора — выяснилось, что «Дикий драйв» гастролировал по области без уведомления ведомства. Цирку предстоит еще одна проверка.

По мнению партнёра адвокатского бюро «Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнёры» Сергея Узденского, в этом случае очевидны основания для возбуждения уголовного дела. Сотрудники цирка допустили ребёнка к агрессивному и опасному животному, не предприняв должных мер безопасности. Адвокат пояснил, что родители пострадавшего ребёнка имеют право обратиться в суд.

«По делу потерпевшим должен быть признан кто-то из законных представителей, то есть родителей пострадавшего мальчика. После того как это будет сделано, они получат право обратиться с гражданским иском в уголовном деле», — рассказал Узденский ИА Регнум.

В иске они могут потребовать возмещения стоимости лечения и реабилитации ребёнка, а также возмещения морального вреда.

Также Узденский отметил, что цирки-шапито по-прежнему работают, несмотря на их запрет. По его словам, это происходит из-за попустительства чиновников на местах и недосмотра.

«Простым гражданам бороться с незаконными передвижными цирками можно: просто их не посещать. Тем более эти цирки — источник повышенной опасности для жизни и здоровья посетителей. И там, как правило, нарушаются санитарные нормы и присутствует жестокое обращение с животными. Также можно жаловаться в полицию, прокуратуру», — добавил адвокат.

Близко не подходить

Дикие, но такие милые животные, которые кажутся столь безобидными на фото, в реальности не прощают халатности при обращении с ними. Жертвами могут стать даже опытные смотрители.

В середине октября три льва растерзали сотрудницу сафари-парка «Тайган» в Крыму. Погибшая проработала в парке почти 17 лет, но в тот злополучный день забыла закрыть засов между двумя отсеками вольера, когда зашла на территорию хищников — ошибка оказалась для женщины роковой.

Летом погибла известная дрессировщица Алёна Маслянова, которую загрыз живший у неё на участке медведь. Маслянова зашла в клетку, чтобы покормить зверя, но тот внезапно набросился на хозяйку. Дрессировщица работала с животными более 30 лет.

При этом посетители цирков и зоопарков страдают от зубов и когтей хищников куда чаще. В том же «Тайгане» много раз случались жуткие истории: однажды лев прокусил руку туристке, в другой раз тигр откусил палец годовалому малышу. Подобных историй можно было избежать, если бы не только гости, но и сотрудники организаций отнеслись к правилам посещения хищников серьёзнее.

Что касается случая в Ангарске, то, как отмечает народный артист России Эдгард Запашный, контакт ребёнка с хищным зверем являлся грубым нарушением техники безопасности. По мнению Запашного, правоохранительные органы должны «жестко расследовать» произошедшее, а виновных следует наказать по всей строгости закона.

Пока идут проверки, стало известно, что в Госдуму внесут запрет на использование диких животных в передвижных цирках, а СК РФ и Генпрокуратура проверят условия содержания зверей и методы их дрессировки по всей России.