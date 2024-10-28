Сразу при входе в Луганский детский дом №1 пахнет вкусной едой, а в комнатах — практически домашний уют. Поначалу это удивляет, ведь, честно говоря, в голове сидел стереотип с панцирными кроватями, крашеными стенами и железными мисками для каши — непонятно откуда взявшийся.

ИА Регнум

Но, показывая своё обширное хозяйство, директор учреждения Виктория Мочалова вдруг поворачивается, чтобы сказать: «Не люблю вот это слово: «детдом». От него действительно веет казенщиной. А здесь играющие на улице в дворников самые мелкие ребятишки бросают свои коробки с листьями и мётлы не по росту, чтобы кинуться обниматься на шею к сотруднице, с которой мы бродим по территории.

Честно говоря, только в этот момент стало окончательно понятно: всё по-настоящему, детей здесь по-настоящему любят и оберегают. И Виктория Александровна подтверждает: насчет объятий нет никаких педагогических ограничений, если есть контакт — это замечательно.

Детский дом в районе Каменный Брод появился в 1943 году, сразу же освобождения города. Слишком много тогда было неприкаянных детей, чьи родители погибли или делись неизвестно куда. Так по сей день он и стоит посреди частного сектора и с улицы кажется еще одним домиком под шиферной крышей.

Однако построено здание с размахом, на 60 детей. И территория немаленькая — тогда, после большой войны, без приусадебного хозяйства было не прокормиться. А теперь есть где погулять — хотя днём в детском доме тихо: все, кто постарше — на учёбе в окрестных школах и других учебных заведениях.

Кто-то в обычных классах, кто-то в спортивной академии, а особую гордость сотрудники испытывают за двух первых своих кадетов: один паренек пошел в учебное заведение при академии Следственного комитета России, а второй обучается в кадетском корпусе. В дальнейшем планирует связать судьбу с армией.

Но вечером все придут домой — ведь здесь действительно их дом, хотя и с общим пространством и общим житьем-бытьем.

Вот только ребят, потерявших семью в результате боевых действий, теперь здесь нет — удивительное дело.

«Если у таких детей всё было хорошо в семье и случилась беда, то они не попадают в такие учреждения, как у нас. Всегда находятся какие-то родственники, кто-то да находится. Был мальчик, у которого мама умерла, а папы в результате СВО не стало, но папа уже был лишен родительских прав. Так что это немножко другая история. По большей части у нас социальное сиротство, неблагополучные семьи. Вот как-то так», — объясняет директор.

Хотя война, безусловно, повлияла на жизнь маленького человеческого сообщества.

Виктория Александровна с неутихшей болью вспоминает, как в 2014 году воспитанники, вывезенные подальше от опасности, в Одесскую область, к морю, в итоге так и не вернулись в Луганск. Воспитателям сказали: «Скорее всего, мы детей вам не отдадим» — и не отдали. Пришлось возвращаться в пустое здание, которое, слава Богу, не пострадало. А шестеро сотрудников практически здесь и жили, охраняя имущество.

ИА Регнум

«Прилетело» во двор уже в августе, побило стекла и крышу, но никто не пострадал. Света нет. Газа нет. Воды нет. А самое главное — неизвестно, что будет дальше.

«В силу разных причин люди уехали, семьи свои спасали. Кто куда уезжал. Но вернулись на рабочие места 14 сентября вместе со мной 45 сотрудников. Это цифра, скажем так, значимая для меня. До сих пор вспоминаю, как они в кабинет шли и шли. Вот эти глаза… Надо же держаться, говорить людям, что всё будет хорошо. А сама же не понимала, что и как. И вы знаете, как-то Господь помог, начали потихонечку восстанавливаться. Откуда ни возьмись приходили люди помогать. Я уже даже не помню, кто это был. И не надо было особо рассказывать: как только слышали «детский дом» — сразу всё делалось», — едва сдерживая слезы вспоминает Мочалова.

Уже 3 ноября в детский дом приняли первого ребенка: более сорока сотрудников — и восьмилетний Толик, которому досталась вся любовь. Пробыл он недолго, ему быстро нашли семью. А за новогодним столом было уже 18 детей, требовавших заботы и поддержки.

ИА Регнум

Ну а рассказывая про следующую эвакуацию, директор уже слез не сдерживает. И тоже вспоминая всех добрых людей, которые помогли приютить, накормить и обогреть двоих взрослых и 46 ребят: их пришлось вывезти в Россию в феврале 2022 года. Чтобы никого не пугать — сказали, что отправляются в интересное путешествие. Так оно и вышло. Ведь везде по дороге в Азов Ростовской области нашлись друзья, отношения с которыми сохранились до сих пор и развиваются дальше.

«Вот все-таки русская душа есть русская душа. Понимаете? Вот с этими красными кулечками приехали туда — у каждого запасные трусики, носочки, футболочки. А когда уезжали — я звонила своим в опеку: говорю «дайте, пожалуйста, автобус, чтобы всё поместилось». Вот просто всё. И одежда, и обувь, то, что люди сами несли, когда узнали про нас. Тут же сразу азовские власти нам организовали образовательный процесс. С нами был ребенок такой… который требовал особого внимания. Девочка не совсем здоровая была. Взяли в семью эту нашу девочку. Поэтому спасибо все-таки Господу, что он помогает нам и добрым людям, которые всегда встречаются на нашем пути. Наверное, всё не просто так в этой жизни», — кивает головой директор и добавляет, что воспитанники тоже приучаются не только брать, но и отдавать.

ИА Регнум

Помогают по мере сил пациентам детских больниц, ездят в госпиталь, вяжут маскировочные сети, даже такое малое дело, как письма солдатам на передовую — тоже ответственность. Поэтому и за тех своих ребят, которые выбирают службу Родине — особая гордость.

Например, Ваня, старший из троих детей, чья мама погибла при защите Луганской Народной Республики. Приехала из Севастополя и навсегда осталась в Луганске… Её сын закончил 11 классов, поступил в университет, но в какой-то момент решил встать в ряды Народной милиции. Приходил в детский дом, давший его семье приют, показывал свою первую медаль — «За отвагу». А потом специально приглашали как почетного гостя 6 мая, ко Дню Республики, выступить перед ребятами.

Вообще выпускники часто приходят. Кто-то просто прибегает проведать, поболтать. Другие приводят показать своих детей. У одной из воспитанниц родился сынишка: ей встретился парень, у него есть родители, они приняли девочку в семью как родную.

И вообще первейшей своей задачей Виктория Александровна считает поиск для своих питомцев настоящих семей, которых не заменят даже самые лучшие условия государственного учреждения. Даже перед нашим разговором как раз решалась судьба одного ребенка, ведь с подростками получается труднее, чем с малышами. Если шестилетка ждет маму и папу, мечтает о ласке и своем доме, то эти уже привыкли, они боятся, что могут потерять свой уют, что лучше быть не может, а вот хуже — запросто.

ИА Регнум

В детском доме на самом деле уютно.

Мы обходим комнаты, в которых нет ничего однообразного, серого, скучного. Обычные спальни с игрушками на постелях и столах, цветастые ковры, аквариумы, картинки на стенах. Разве что чистота и порядок, и кровати в основном двухъярусные — только у малышей аккуратные ряды обычных кроваток. На ум почему-то приходит сказочный Хогвартс, с такой же системой — мальчики отдельно, девочки отдельно, гостиная, душевая.

Родная внучка директора часто здесь проводит время, бежит играть с детьми, ей у бабушки на работе нравится. А это тоже о говорит о многом. И выпускников здесь тоже «ведут» дальше. Кому-то надо помочь в общежитии обои поклеить, кому-то решить проблемы с документами — мало ли что потребуется. Это как большая семья, в которой всегда помогут и поддержат.

А чтобы сразу легче шагалось в самостоятельной жизни, в Луганском детском доме профессиональной ориентацией с детьми занимаются еще с дошкольных групп, показывают, как устроены разные профессии. В старшем возрасте они уже определяют направление, в котором хотят себя реализовать дальше.

ИА Регнум

По словам Виктории Мочаловой, в этом году было десять выпускников. Все поступили в колледжи города, все остались в Луганске.

«Кто финансист, кто технолог по приготовлению пищи, кто ушел на компьютерные технологии. Девочка одна выбрала парикмахерское искусство. Хлопцы втроем ушли — будут строителями. Они все достаточно уже взрослые, хотелось им свободы. А первое время всё равно постоянно приходят. Скучают. Дальше уже время, конечно, стирает эти границы. Но тем не менее почти все знают сюда дорогу, и им всегда рады», — говорит директор, которая и сама начинала здесь воспитателем и логопедом еще в 1999 году.

Для неё это не просто работа — все дети, как ни крути, свои. Как и в любой хорошей семье, своих от приемных никогда не отделяют. А значит, задача стоит тоже обычная, родительская, очень сложная: чтобы эти ребята стали настоящими людьми, чтобы их уважали и чтобы они уважали себя, никогда не предавали и верили в добро. И делали мир вокруг себя лучше — так же, как их воспитатели.