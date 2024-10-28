«Дело художника — противостоять страданию всеми силами, всем своим талантом» — эта цитата писателя Паустовского как нельзя лучше отображает творческую деятельность Дарьи Красноштан, художника Луганского академического русского драматического театра им. Павла Луспекаева. А ведь сложилось всё, можно сказать, случайно: Даша пришла работать в театр сразу после окончания академии и не рассчитывала задержаться надолго.

Фото из личного архива

Итог — 14 лет плодотворной деятельности и декорации ко всем главным спектаклям луганского театра.

Первым ее самостоятельным опытом стала работа в спектакле «Цвета» современного драматурга Павла Арье. Подготовка к постановке началась весной 2014 года, когда многие сотрудники, испугавшись маховика гражданской войны, раскручивающегося в стране, покинули театр. Зато оставшиеся сплотились и решили не бросать своё дело. Тогда-то директор театра Галина Михайлюк-Филиппова предложила девушке попробовать силы на большом проекте, и она, не задумываясь, согласилась.

«У нас на тот момент не было главного художника, и я решила не отказываться от такого шанса. Я с огромным волнением демонстрировала эскизы спектакля перед членами художественного совета, а в это время за окнами вовсю гудели тревожные сирены, — вспоминает она. — Сейчас, возвращаясь мыслями в то время, понимаю, что я больше волновалась за то, примут ли мои декорации, чем за вой сирен. Мне тогда казалось, что это все ненадолго и дальше сирен дело не дойдет. Но сложилось иначе… Театр на какой-то период «замер», наступило затишье. Конечно, было обидно, что мой первый опыт получился столь скомканным, но война есть война… Зато утешает мысль, что я осталась в родном театре».

Уже в октябре 2014 года двери вновь открылись для зрителей. Открылись именно премьерой спектакля «Цветы», который затем был показан в рамках гастрольной программы в Москве. По словам художницы, эта постановка получилась знаковой не только потому, что стала дебютной, но и потому, что создавалась в крайне тяжелых жизненных обстоятельствах, практически из того, что было под рукой.

И очень символично, что главная мысль, заложенная автором в сюжет, перекликается с луганской жизнью. Ведь это гимн Женщине, её стойкости, её нежности, её юмору, её терпению. Драматург показывает, что жизнь окрашена в разные цвета — розовый, оранжевый, красный и, конечно, черный и белый. Она разноцветна. Но начало и конец всегда один — белый лист бумаги, на котором пишутся планы на будущее или воспоминания…

А от мучительных мыслей о том, что когда-то можно было сделать всё иначе, не дающих покоя всю жизнь, избавляются лишь найдя настоящих единомышленников.

Их, к слову, Дарья собирает в социальных сетях в сообщество «Рисуй ради всего цветного». Если вы общительны, открыты, дружелюбны, тогда добро пожаловать.

Рисовать она начала еще в детстве, позднее увлекшись иллюстрированием прочитанных книг. А потом задумалась над тем, чтобы сделать хобби уже профессией. По словам девушки, первое произведение, которое произвело на нее неизгладимое впечатление и родило желание сделать иллюстрацию, — «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.

«Меня настолько поразила эта история не просто любви, а еще и непревзойденной мистификации, что я нарисовала персонажей произведения, опираясь исключительно на собственное воображение, на то, какими их восприняла лично я. Но, увидев результат собственного труда, я порвала все эскизы, потому что мне самой стало страшно. Особенно своей сверхмистичностью и необъяснимой зловещей харизмой пугал Воланд. Очень реалистично получилась Гелла со шрамом на шее. До сих пор помню свои противоречивые впечатления от этой работы. С одной стороны, гордость за вполне качественный труд, с другой — страх перед самой собой за столь натуралистичные картины! Но именно в этот момент пришло осознание того, что уж если меня настолько зацепили собственные картинки, то они могут зацепить и других», — делится Дарья.

Так оно и вышло. И после успеха первого спектакля режиссеры стали обращаться к ней с предложениями о сотрудничестве в качестве художника-постановщика.

Фото из личного архива

А еще одним сложным не только в моральном, но и в физическом смысле опытом в 2022 году стала работа над спектаклем «Впотьмах» в постановке заслуженной артистки Луганской Народной Республики Ирины Кравцовой.

Тогда мужская часть коллектива отправилась на специальную военную операцию, защищать Родину, а в театре остались в основном женщины. Дарье пришлось делать декорации собственными руками, а особенно женскую фигуру в полный рост. В этой комедии положений люди впотьмах пытаются определить кто есть кто, и фигура — центральный персонаж, ее все путают с живой женщиной.

Зрители смеялись от души, не представляя, каким трудом далась подготовка.

Но и здесь все в конечном итоге сыграло в плюс. Ведь каждый спектакль — это отдельная история, которую художник проживает шаг за шагом и старается принять участие не только в создании декораций, но и в их изготовлении.

Фото из личного архива

«К сожалению, у меня не всегда бывает время спуститься в декорационный цех, хотя мне очень нравится там работать. Но когда к выпуску готовятся спектакли в моем оформлении, я обязательно принимаю участие в качестве декоратора: либо собственными руками создаю какую-либо деталь, либо участвую в процессе закрашивания декорации, в общем, хоть что-нибудь, но делаю своими руками», — говорит Дарья.

Одной из таких работ стал спектакль «Тартюф» Жана-Батиста Мольера в постановке Сергея Васина, где девушка большую часть оформления сделала собственноручно.

А помимо основной работы еще и успевает активно заниматься саморазвитием. Осваивает новые техники рисования, создает идеи для творчества, участвует в выставках и проводит мастер-классы для детей и взрослых.

Фото из личного архива

Некоторые ее работы все так же посвящены героям прочитанных книг. Новым увлечением стали пейзажи Луганска, рисунки акварелью «с натуры» — старые или просто знаковые здания, которым придается собственная эстетическая интерпретация. Как творец Дарья не стремится к точному воссозданию картинки, для нее главное — передать в работах часть своей души и любви к родному городу.

И еще к животным, которым посвящена немалая часть трудов. Очаровательные котики становятся игрушками, персонажами открыток или просто симпатичными героями. Однако эта страсть не ограничивается лишь рисунком. Дарья является добровольным помощником нескольких ветеринарных клиник города.

Фото из личного архива

«К несчастью, люди сейчас очень жестоки, как к друг другу, так и к братьям нашим меньшим. Но если человек может дать отпор агрессии и постоять за себя, то животные, увы, такой способностью не обладают. Меня порой удивляет тот факт, что люди могут намеренно обидеть четвероногое создание, — сетует она. — К сожалению, у меня нет возможности заниматься благотворительностью с тем размахом, с которым хотелось бы, но по мере возможности я стараюсь помогать животным. Я знаю многих врачей-ветеринаров в нашем городе, и когда они обращаются с просьбой помочь, я стараюсь максимально приложить все усилия для этого. Но при всем этом я очень не хочу славы, я ее стесняюсь».

Камеры Дарья тоже стесняется, она ведь всегда «за кадром», за кулисами, зритель её не видит. Но ей это и не нужно, главное — чтобы все были счастливы. Так что впереди новые спектакли, и в начале следующего года девушка собирается поработать художником-оформителем в постановке, посвященной специальной военной операции.

А пока проект еще готовится — успеть выпустить книжку-раскраску с собственными иллюстрациями и короткими текстами. И мы уверены — успеет.