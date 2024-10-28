Муралы как жанр для Донецка всегда были нетипичны. Легко представить огромную картину во всю стену дома в каком-нибудь другом городе, но здесь такое творчество считалось несолидным. А с началом войны в Донбассе вообще стало не до художеств.

ИА Регнум

Так что появление донецких муралов стало своего рода новым этапом в жизни шахтерской столицы, тем более что они не абстрактные.

Работы молодого художника Владислава Степного сразу получились с «донецким характером», мгновенно став визитной карточкой города. Как раз накануне нашей встречи был закончен пятый мурал, посвященный Курску, попавшему под вражеский огонь. Как говорит Влад, получилось всё стремительно: за ночь был готов эскиз, за неделю команда закончила картину.

На ней — боец в полной экипировке и с флагом ДНР на рукаве держит в руках курского соловья, на переднем плане розы и слоган белым: «Курск, Донецк с тобой!»

«Мы спешили, потому что тема очень актуальна и очень важна: именно сейчас важно донести поддержку и тепло от наших людей, которые уже пережили войну, все эти страшные события. Мы, жители Донбасса, как никто прочувствовали боль курян, сложности ситуации, в которой они оказались. И заодно поддержать наших волонтеров и военных, которые с донецкого направления поехали защищать и освобождать Курскую область», — поясняет художник, который и работает не баллончиками, а кистью и красками.

Ну а розы есть на большинстве картин Степного, в этом тоже есть символизм — ведь Донецк когда-то называли городом миллиона роз. И Владислав, пользуясь возможностью, не дает забывать об этом, напоминает о необходимости возрождения былой красоты.

Вообще, первая настенная работа была не в Донецке, а в Мариуполе.

В марте 2023 года, к годовщине освобождения города, на чудом уцелевшем участке забора «Азовстали» появилась надпись: «Мариуполь тоже наш» — и стилизованные заводские трубы. А пришел он к такому виду творчества, как это часто случается, по целой цепочке совпадений, стоящих на главном выборе, сделанном зимой 2014 года.

До этого момента в жизни Владислава хватало интересного, и никакого интереса к политике он не проявлял. Да и Степным еще не был: парень родился в греческом селе Стыла Старобешевского района и от рождения носил красивую фамилию Гумуржи. Всё, что занимало его с головой с раннего детства, это рисование.

«Я не мог уснуть, пока не порисую. Мама приносила бумагу, краски, я делал картинку и тогда уже ложился спать», — с улыбкой признается Влад.

Так что и выбор пути был сделан без колебаний: Донецкое художественное училище по специальности «графический дизайн», работа театральным художником и художником-постановщиком на киносъемках, диплом визажиста и участие в показах моды, даже собственная коллекция одежды. Как этап роста — поступление в 2008 году во Львовскую национальную академию искусств.

Фото из личного архива

Но уже в то время было заметно напряжение, повисшее между Востоком и Западом, отношение к жителям Донбасса как к врагам — пусть даже на уровне шутки. Жена Владислава вспоминает, как его львовские друзья называли парня «донецким быдлом», вроде бы поддерживая известный мем, родившийся еще во время «оранжевой революции». Вроде бы понятно, что к человеку искусства, многое знающему и умеющему, такое понятие неприменимо. Но тем не менее за таким «юмором» сквозил холодок истинных чувств.

И когда в Киеве грянул Майдан, все шутки вдруг превратились в неприкрытую правду. Именно это и толкнуло тогда дончан и луганчан на улицы, дало им четкое понимание того, что будет дальше, родило упорное желание защитить себя. Так что вчерашний человек мирной профессии, державший студию аэрографии и делавший татуировки, без колебаний нырнул в самую гущу событий. Первые протесты, раздача самодельных листовок, захват донецкой облгосадминистрации, формирование ополчения из обалдевших от масштаба перемен и не совсем понимающих, что делать, молодых ребят — во всём этом Степной принял самое деятельное участие.

И как художник он не просто наблюдал, а, скрючившись на холодной лавке в парке у площади Ленина, делал эскизы, фиксируя события и людей.

«Моим оружием стала кисть и карандаш. Я ездил по блокпостам, рисовал ребят, которые там стоят, и дарил им портреты. Я рисовал сцены сражений, распространяя их в интернете и на выставках», — рассказывает Владислав и с усмешкой вспоминает случай, как его попросили «улучшить» машины ОБСЕ.

Фото из личного архива

Мониторинговая миссия, которая должна была способствовать прекращению огня, была широко известна в народе избирательным видением. Обстрелов с украинской стороны они упорно не замечали, а перемещения тяжелой техники, запрещенные Минскими соглашениями, обычно отмечали как нечто неопознанное. И тогда их внимание привлекли рисунком: дети творили на асфальте, а Степной с баллончиком краски украсил лобовые стекла автомобилей надписью: «С Днём $лепых!» и купюрами.

За эту акцию киевский режим заочно осудил Владислава на 15 лет тюрьмы, но это уже никого в Донецке не пугало. Переменилась его жизнь, стали другими люди.

«Спустя какое-то время, после того, как я рисовал работы о тяжести и о боли Донбасса, я понял, что этого уже достаточно. Я вижу людей вокруг, вижу, что происходит, вижу эти обстрелы, вижу эти страдания и понимаю, что этого и так предостаточно. Нужно рисовать работы более светлые, более патриотические, вселяющие уверенность в завтрашнем дне. Которые бы не просто рассказывали о том, что у нас здесь всё плохо, что люди умирают, что всё так сложно. Делать нужно только то, что помогает людям, что поддерживает», — говорит художник.

А переход в новый жанр уже сложился сам собой.

Еще до закрытия тату-салона один из клиентов, командир САУ «Гвоздика», шутки ради предложил сделать граффити на своей боевой машине по прозвищу «Горыныч». Влад загорелся, и командование дало добро — при условии, что рисунок будет в цвете «хаки» и не демаскирует технику. Сказано — сделано, и колоритный трехголовый дракон сразу стал легендой, поглядеть на которую сбегалась вся окрестная ребятня.

Слава о талантливом художнике среди быстро распространилась военных, и однажды Степного пригласили в одно из подразделений — нарисовать внутри помещения портрет Бати, первого главы ДНР Александра Захарченко. Работа получилась такой живой, что дальше было решено дополнить её целой диорамой: степь, терриконы, танки, вертолеты, коптеры и взрывы. Так получилась самая большая и живая картина битвы за Донбасс, правда, пока скрытая для глаз широкой аудитории.

Фото из личного архива

Но она стала своего рода «путевкой в жизнь».

Заслужив доверие, автор дал волю таланту.

На проспекте Ильича появился первый донецкий мурал: суровый шахтер с розой вместе светильника «коногонки». С другой стороны здания изображен завод, проходная, розы и надпись: «Весь мир — Россия, а сердце в нём — Донбасс». Следующие три получились куда более теплыми и радостными, с красивыми девушками и, конечно, розами. Хотя в жизнеутверждающих лозунгах звенит сталь: «Единство там, где Россия».

«Муралы — это то, что можно увидеть своими глазами, прочувствовать, сфотографироваться рядом. Бывало, во время работы проходящие мимо люди обращались с просьбой разрешить порисовать кистью, чтобы «приложить руку» к будущей картине. Дончане очень воодушевленно относятся к появлению новых рисунков. Бывало, во время работы нам предлагали деньги. Мы отказывались, но горожане настаивали: «Нет, я хочу вложиться в эту картину», — рассказывает Владислав.

Фото из личного архива

Теперь вместе с ним работает целая команда помощников, а в подготовке больших проектов помогает дизайн-студия «Смысл» и любимая жена. Все трудятся с вдохновением, ведь это тоже вклад в общую победу, да и людям очень нравится. Тот редкий случай, когда художник сразу получает отклик на свое творчество.

«Вдохновение мне даёт понимание того, что я нахожусь на своём месте, я нахожусь в своё время и понимаю, что делаю и зачем, и куда я двигаюсь. Это просто факт, который мне даёт силы продолжать работать, несмотря на какие-то сложности или трудности», — на прощание говорит Степной.

За его спиной — незаконченная картина, на которой изображена семья на фоне города, в теплых рассветных лучах солнца. Они смотрят на пролетающих журавлей, стоя среди цветущих маков. Возможно, это тоже когда-то станет муралом, идеи для них в своей студии Влад рисует постоянно. Но если даже и нет — не страшно. Ведь любовь, надежда, тепло сердца, положенные на холст, всё равно найдут свой путь к людям.