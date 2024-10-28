Танцоры, словно играючи, движутся в ритм музыки. Происходящее на сцене действо кажется лёгким и невесомым. Но эта лёгкость достигается путём ежедневных изнурительных тренировок и самоограничений. Здесь и кроется истинное мастерство: подарить зрителю ощущение полёта, а работу хореографа и его учеников оставить за кадром.

Фото из личного архива

Зинаида Писаревская увлеклась танцами в восьмом классе, вместе с подружками записалась в хореографический кружок. Училась в старшем танцевальном коллективе у Леонида Деревянко и Лилии Мациборы. Позже окончила Луганский колледж культуры, затем Луганский государственный институт культуры и искусств. Получила специальность «балетмейстер народной хореографии, преподаватель специальных дисциплин и артист народной хореографии».

Сегодня Писаревская — преподаватель высшей категории, заведующая театрально-хореографическим отделом Детской школы искусств №2 города Ровеньки (ЛНР), а также создатель и руководитель Образцового хореографического коллектива «Альянс».

«У меня, если честно, не было цели создать коллектив, получилось само собой. Причём буквально в первый же год, в 1994-м. У нас сформировался крепкий основной состав. Появился свой почерк. Так родился наш «Альянс», — рассказывает Зинаида.

Уже первые постановки Зинаиды Александровны «Заинька» и «Show Must Go On» сделали коллективу имя и принесли много громких побед.

«Наше направление — народно-сценический танец, но, чтобы ребятам было интереснее, мы иногда делаем и эстрадные современные постановки. Помню, «Show Must Go On» просто взорвал город. Это было ново и интересно», — делится хореограф.

2003 год стал для Писаревской по-настоящему звёздным — «Альянс» стал первым в Ровеньках детским самодеятельным коллективом, получившим звание Образцового.

Тогда в коллективе собрались очень сильные танцевальные составы, вспоминает Зинаида: решили, что можно рискнуть и побороться за звание. «Пришлось, правда, приложить огромные усилия. Мы подготовили концертную программу из двенадцати хореографических номеров, выступали во Дворце культуры, нас оценивало жюри из Луганского колледжа и Центра народного творчества, специалисты разбирали каждый номер буквально по косточкам», — рассказывает собеседница ИА Регнум.

Это был серьёзный экзамен и для педагога, и для его учеников. Но всё получилось. Каждая новая группа очень дорожит званием, никому не хочется потерять его на своем этапе обучения.

Любимые постановки и процесс рождения танца

Зинаиде Писаревской трудно выбрать свои любимые постановки. У каждой группы есть номер, с которого начинается её концертный путь. Причём появляется он не сразу, могут «сыграть» два-три номера, пока не родится тот самый — победный. А после него к детям уже приходят и уверенность, и желание выступать на сцене.

«Для себя формулирую так: моя любимая постановка — та, которую полюбили дети, благодаря которой они начали любить искусство. Для меня каждая группа детей — особенная, каждый танец, который мы с ними ставим, занимает отдельное место в сердце», — рассказывает хореограф.

Фото из личного архива

Для зрителя, который видит готовый результат на сцене, интересен процесс рождения танца. Зинаида Писаревская говорит, что у каждого хореографа этот процесс индивидуален. В её случае танец начинается с поиска хорошей музыки. Затем она пробует музыкальный материал на детях — могут ли они взять темп, почувствовать характер.

«Процесс длительный и непростой. По многу раз с детьми всё переделываем. Но когда я вижу на репетиции, что музыка, которая «зацепила» меня, нашла отклик и в детях, зажгла их, — это счастье. Потом создаем костюмы и, наконец, выводим танец на сцену.

Фото из личного архива

Хочу подчеркнуть, что дети у нас талантливые и невероятно трудолюбивые. Но без поддержки родителей у нас бы не было таких результатов. Низкий им поклон за то, что делают всё, чтобы дети имели возможность танцевать. Вся материальная нагрузка, включая пошив костюмов и поездки, лежит на родителях», — отмечает Зинаида.

«Не люблю и не умею расставаться с учениками»

У Писаревской колоссальный опыт работы с детьми. При этом она признаётся, что находить подход к ученикам ей и сейчас достаточно сложно. Младшим ученикам 5–6 лет, они еще не до конца осознают, что должны серьёзно и ответственно учиться; семилеткам приходится совмещать сразу две школы, они устают и капризничают; подросткам же больше хочется гулять с друзьями, чем ходить на занятия. А руководителю нужно найти подход ко всем детям разных возрастов и характеров.

Зинаида Александровна говорит, что она довольно строгий руководитель.

Фото из личного архива

«Строгий, потому что танец, как и спорт, — это огромный труд. Мы должны научить детей трудиться. Тогда будет результат. Очень приятно, когда дети приходят с желанием работать. Тогда и мы готовы выкладываться по полной, чтобы и результат был, и закулисная рутина стала для детей интересной.

Но строгость, безусловно, должна идти только через любовь. Когда горишь своим делом, относишься с любовью к ребятам, они отвечают тебе тем же. Признаюсь, моя группа после репетиции идёт в раздевалку, а мне уже грустно. Я не могу дождаться следующей встречи. Выпускные вечера для меня — вообще самый трудный и печальный момент. Я не люблю и не умею расставаться с учениками. Да и не расстаюсь. Поддерживаю с ними связь», — говорит хореограф.

Среди её выпускников многие нашли себя в мире искусства, стали профессиональными хореографами.

Коллеги и победы

Многих побед в жизни Писаревская, как говорит она сама, добилась благодаря поддержке коллег. В «Альянсе», кроме неё, работают еще два преподавателя — Татьяна Афанасьева и Анна Псеха. Каждая ведёт свою возрастную группу, но, когда появляется задача подготовить массовую постановку, педагоги объединяются и работают над ней вместе.

«Я благодарна судьбе, что в моей жизни есть эти люди — они обе были моими ученицами и стали коллегами. А то, что в нашем коллективе царит такое взаимопонимание, — огромная заслуга нашего директора Татьяны Якушевой и завуча Виктории Боевой. Они смогли создать в школе атмосферу дружелюбия и уважения. Наша школа для меня — место, где живут вдохновение, творчество и любовь», — рассказывает Зинаида Александровна.

Фото из личного архива

«Любить, работать и творить» — с таким девизом живёт коллектив ДШИ №2. 2023 год принёс «Альянсу» много побед: в Ростове-на-Дону, Каменск-Шахтинском, Батайске… Везде юные ровеньковские звёздочки срывали зрительские аплодисменты.

А Зинаида Писаревская победила в Республиканском конкурсе хореографического мастерства среди педагогов школ искусств, который проводила Луганская академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского. Хореограф со старшей группой представляла постановку «Удалой молодец».

«Танец — моя жизнь»

Но работа в «Альянсе» — это не только победы, но и изнурительные тренировки, волнительные конкурсы, взлёты и падения… Как не выгорать? Секрет Писаревской прост и сложен одновременно: любить свою работу.

«Моя работа — это моё увлечение, она занимает 100% времени, моей души, настроения. Танец — моя жизнь. Я люблю работать с детьми. Люблю все этапы подготовки номера, пусть это и всегда сложно.

Когда видишь, какими становятся твои ученики, — это огромнейшее удовольствие. А энергию, которую отдаешь, обратно же и получаешь. Я на самом деле очень счастлива. Потому что не всем везёт в жизни найти своё призвание. Мне повезло».