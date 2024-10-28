Футбол как жизнь. Тренировки, победы и юные чемпионы Дениса Редникина
Денис Редникин из города Ровеньки, ЛНР, влюблён в футбол и умеет разжечь эту страсть в других. В детстве у него была мечта — стать футбольным тренером, создать свою команду, обучать и мотивировать игроков.
У ровеньковского футбола — богатая история. В разные годы городская команда гремела на чемпионатах разных уровней, но затем последовал длительный период застоя.
Сегодня футбол в городе возрождается. В апреле 2024 года снова заработала местная Федерация футбола, у детей и взрослых появилась возможность играть и участвовать в соревнованиях. Во многом это стало возможно благодаря Денису Редникину.
Правда, тренером он стал далеко не сразу. После школы Денис получил горняцкую специальность и пошёл трудиться на угольное предприятие. В забое отработал десять лет, но о мечте не забыл. Решил поступить на Ровеньковский факультет Луганского педагогического университета, специальность — «Физическое воспитание».
Уже пять лет Редникин обучает любимому делу ровеньковскую детвору. Срок, казалось бы, небольшой, но за это время воспитанники Дениса уже отлично зарекомендовали себя на республиканском уровне. Есть в копилке достижений и громкие победы за пределами республики.
«Я с семи лет играл в футбол на любительском уровне, играю и буду играть всегда. В моём детстве не было гаджетов, мяч был другом каждого мальчишки. Я ложился с мячом и с мячом просыпался. Футбол — моя жизнь.
Сейчас смотрю на своих воспитанников, как у них горят глаза, как бегут на тренировки — и вижу в них себя. Они хотят играть и выигрывать, а я им в этом помогаю. Моя мечта сбылась, от своей работы я получаю удовольствие», — рассказывает Денис.
В 2019 году Редникин устроился в Детско-юношескую спортивную школу и сразу понял, что работы — непочатый край. Детей в футбольной секции было очень мало. Тогда Денис сам решил искать будущих воспитанников: ходил в городские школы, рассказывал ребятам о футболе, приглашал на тренировки. И дети пошли.
«Заработало! Я был счастлив. Первая личная победа. Дети ведь искренние. Если им интересно — будут заниматься, а если скучно — бросят. Если же родители будут заставлять, дети просто перестанут выкладываться на тренировках. Я увидел: мои дети, как и я, «заболели» футболом. И это придавало мне сил», — говорит Денис.
При этом он признаёт, что ответственность на нём была колоссальная: если ребёнок разочаруется, больше не придёт. Было страшно. К тому же из практического опыта у Редникина за плечами была только шахта. Но прошла первая тренировка, вторая, третья… В какой-то момент Денис понял, что уже без этого не может.
«Так я нашёл себя», — рассказывает собеседник ИА Регнум.
Но и сегодня тренер сталкивается с разными проблемами, лёгкой его работу точно не назовёшь. Все дети разные, к каждому нужен свой подход. В 2024 году Редникин впервые набрал команду дошкольников.
«Пришли малыши, началась тренировка, а один мальчик стоит и плачет. Чтобы он начал заниматься, его надо успокоить. Я с детьми любые темы обсуждаю — от мультиков до того, что они ели на обед. Детям должно быть комфортно, только от тренера зависит, какой климат будет царить на занятии. Тренер должен любить свое дело. Я люблю», — делится профессиональными секретами Денис.
Помогает ему и собственный отцовский опыт — у Редникина двое сыновей. Младшему 8 лет, он не пропускает ни одной тренировки своего папы. Старшему сыну — 16, он тоже занимался у Дениса, а сейчас живёт и тренируется в Луганске.
Сегодня Редникин тренирует четыре группы мальчиков разных возрастов. Ребята 2014 года рождения занимаются всего год, но уже побывали на Кубке Победы в Волжском (Волгоградская область). В турнире они заняли четвёртое место — всего участвовали шестнадцать коллективов.
Воспитанники Дениса 2011 года рождения в прошлом году прославили Ровеньки в Екатеринбурге — заняли первое место и привезли домой кубок. Участие в турнире стало возможным благодаря тренеру екатеринбургского филиала клуба ЦСКА Рифату Кабирову, с которым познакомился Денис.
«Рифат Кабиров сделал для ребят настоящий праздник, нас встретили как дорогих гостей, организовали всё на высшем уровне. Сложно словами описать, на каких эмоциях был я и мои дети. Это во многом и помогло нам выиграть. Была фантастическая игра, красивая, техничная, сложная и напряжённая. Я не мог поверить, что всё происходит наяву.
Мои ребята показали классную игру. Я ими горжусь. А я просто смотрел и наслаждался результатом своей работы. Ещё одно незабываемое впечатление из той поездки — знакомство с Игорем Акинфеевым. Он дал нам автографы, сфотографировался. Легенда футбола, а с нами общался просто, искренне, пожелал удачи».
Ровенчане также побывали в Барнауле и Ярославле. Денис признаётся, что его не перестают удивлять люди, которые приглашают в гости команды из Донбасса, как тепло встречают.
В 2024 году Редникин также собрал взрослую команду — «25+»: в ней тренируются местные ребята и несколько игроков из Луганска.
О грустном Денис говорить не хочет, но приходится. Одного лишь его желания развивать футбол в городе мало. Остро стоит вопрос с финансированием. Дети хотят ездить на соревнования, все траты ложатся на плечи родителей. Но Денис настроен оптимистично: понимает, в какое непростое время мы живём, и верит, что всё наладится.
«Сейчас нужно работать. Я верю, что ровеньковский «Авангард» снова прогремит на всю страну», — говорит тренер.
А сегодня, стоя на поле и тренируя юных футболистов, Денис говорит, что преодолеет любые трудности, потому что понимает — за ним дети, с горящими глазами, с желанием тренироваться, выходить на большое поле, встречаться с сильными соперниками и выигрывать, выигрывать, выигрывать…
Они — его команда, ради которой хочется жить и работать.
«Когда видишь, что ребёнок горит футболом, верит, что именно ты приведёшь его к мечте, хочется дать ему вдвое, втрое больше, чем вообще в моих силах. Я этим живу.
За моими плечами стоят они — юные Акинфеевы. Я их люблю, как родных сыновей. Хочу, чтобы они заиграли в «Зените», например, где-то ещё. Чтобы приезжали ко мне в гости, вспоминали добрым словом», — заключает Редникин.
При поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»)