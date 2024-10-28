Денис Редникин из города Ровеньки, ЛНР, влюблён в футбол и умеет разжечь эту страсть в других. В детстве у него была мечта — стать футбольным тренером, создать свою команду, обучать и мотивировать игроков.

Фото из личного архива

У ровеньковского футбола — богатая история. В разные годы городская команда гремела на чемпионатах разных уровней, но затем последовал длительный период застоя.

Сегодня футбол в городе возрождается. В апреле 2024 года снова заработала местная Федерация футбола, у детей и взрослых появилась возможность играть и участвовать в соревнованиях. Во многом это стало возможно благодаря Денису Редникину.

Правда, тренером он стал далеко не сразу. После школы Денис получил горняцкую специальность и пошёл трудиться на угольное предприятие. В забое отработал десять лет, но о мечте не забыл. Решил поступить на Ровеньковский факультет Луганского педагогического университета, специальность — «Физическое воспитание».

Уже пять лет Редникин обучает любимому делу ровеньковскую детвору. Срок, казалось бы, небольшой, но за это время воспитанники Дениса уже отлично зарекомендовали себя на республиканском уровне. Есть в копилке достижений и громкие победы за пределами республики.

«Я с семи лет играл в футбол на любительском уровне, играю и буду играть всегда. В моём детстве не было гаджетов, мяч был другом каждого мальчишки. Я ложился с мячом и с мячом просыпался. Футбол — моя жизнь.

Сейчас смотрю на своих воспитанников, как у них горят глаза, как бегут на тренировки — и вижу в них себя. Они хотят играть и выигрывать, а я им в этом помогаю. Моя мечта сбылась, от своей работы я получаю удовольствие», — рассказывает Денис.

В 2019 году Редникин устроился в Детско-юношескую спортивную школу и сразу понял, что работы — непочатый край. Детей в футбольной секции было очень мало. Тогда Денис сам решил искать будущих воспитанников: ходил в городские школы, рассказывал ребятам о футболе, приглашал на тренировки. И дети пошли.

«Заработало! Я был счастлив. Первая личная победа. Дети ведь искренние. Если им интересно — будут заниматься, а если скучно — бросят. Если же родители будут заставлять, дети просто перестанут выкладываться на тренировках. Я увидел: мои дети, как и я, «заболели» футболом. И это придавало мне сил», — говорит Денис.

Фото из личного архива

При этом он признаёт, что ответственность на нём была колоссальная: если ребёнок разочаруется, больше не придёт. Было страшно. К тому же из практического опыта у Редникина за плечами была только шахта. Но прошла первая тренировка, вторая, третья… В какой-то момент Денис понял, что уже без этого не может.

«Так я нашёл себя», — рассказывает собеседник ИА Регнум.

Но и сегодня тренер сталкивается с разными проблемами, лёгкой его работу точно не назовёшь. Все дети разные, к каждому нужен свой подход. В 2024 году Редникин впервые набрал команду дошкольников.

Фото из личного архива

«Пришли малыши, началась тренировка, а один мальчик стоит и плачет. Чтобы он начал заниматься, его надо успокоить. Я с детьми любые темы обсуждаю — от мультиков до того, что они ели на обед. Детям должно быть комфортно, только от тренера зависит, какой климат будет царить на занятии. Тренер должен любить свое дело. Я люблю», — делится профессиональными секретами Денис.

Помогает ему и собственный отцовский опыт — у Редникина двое сыновей. Младшему 8 лет, он не пропускает ни одной тренировки своего папы. Старшему сыну — 16, он тоже занимался у Дениса, а сейчас живёт и тренируется в Луганске.

Сегодня Редникин тренирует четыре группы мальчиков разных возрастов. Ребята 2014 года рождения занимаются всего год, но уже побывали на Кубке Победы в Волжском (Волгоградская область). В турнире они заняли четвёртое место — всего участвовали шестнадцать коллективов.

Воспитанники Дениса 2011 года рождения в прошлом году прославили Ровеньки в Екатеринбурге — заняли первое место и привезли домой кубок. Участие в турнире стало возможным благодаря тренеру екатеринбургского филиала клуба ЦСКА Рифату Кабирову, с которым познакомился Денис.

Фото из личного архива

«Рифат Кабиров сделал для ребят настоящий праздник, нас встретили как дорогих гостей, организовали всё на высшем уровне. Сложно словами описать, на каких эмоциях был я и мои дети. Это во многом и помогло нам выиграть. Была фантастическая игра, красивая, техничная, сложная и напряжённая. Я не мог поверить, что всё происходит наяву.

Мои ребята показали классную игру. Я ими горжусь. А я просто смотрел и наслаждался результатом своей работы. Ещё одно незабываемое впечатление из той поездки — знакомство с Игорем Акинфеевым. Он дал нам автографы, сфотографировался. Легенда футбола, а с нами общался просто, искренне, пожелал удачи».

Ровенчане также побывали в Барнауле и Ярославле. Денис признаётся, что его не перестают удивлять люди, которые приглашают в гости команды из Донбасса, как тепло встречают.

В 2024 году Редникин также собрал взрослую команду — «25+»: в ней тренируются местные ребята и несколько игроков из Луганска.

Фото из личного архива

О грустном Денис говорить не хочет, но приходится. Одного лишь его желания развивать футбол в городе мало. Остро стоит вопрос с финансированием. Дети хотят ездить на соревнования, все траты ложатся на плечи родителей. Но Денис настроен оптимистично: понимает, в какое непростое время мы живём, и верит, что всё наладится.

«Сейчас нужно работать. Я верю, что ровеньковский «Авангард» снова прогремит на всю страну», — говорит тренер.

А сегодня, стоя на поле и тренируя юных футболистов, Денис говорит, что преодолеет любые трудности, потому что понимает — за ним дети, с горящими глазами, с желанием тренироваться, выходить на большое поле, встречаться с сильными соперниками и выигрывать, выигрывать, выигрывать…

Они — его команда, ради которой хочется жить и работать.

«Когда видишь, что ребёнок горит футболом, верит, что именно ты приведёшь его к мечте, хочется дать ему вдвое, втрое больше, чем вообще в моих силах. Я этим живу.

За моими плечами стоят они — юные Акинфеевы. Я их люблю, как родных сыновей. Хочу, чтобы они заиграли в «Зените», например, где-то ещё. Чтобы приезжали ко мне в гости, вспоминали добрым словом», — заключает Редникин.