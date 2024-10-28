Официально праздновать День освобождения Украины от фашистских захватчиков начали только с 2009 года, когда президент Виктор Ющенко подписал соответствующий указ. На дворе была кампания всеобщего примирения, и власть призывала признать героями как бойцов Красной армии, так и ветеранов УПА*, развешивая по улицам плакаты со жмущими друг руку руки дедами в медалях.

ИА Регнум

Поэтому и новый праздник, до того отмечавшийся лишь единожды парадом в Киеве по случаю 60-летия события, был отмечен такими словами президентского документа: «с целью всенародного празднования освобождения Украины от фашистских захватчиков, чествования героического подвига и жертвенности Украинского народа во Второй мировой войне».

По случаю первого празднования президент России Дмитрий Медведев поздравил соседей, выразив уверенность, что если память про общие славные победы сохраняется, то и народы России и Украины, «преодолев все временные преграды и трудности, будут, как хорошие соседи, рука об руку сотрудничать на благо прогресса и процветания наших государств».

Однако этого не случилось, поскольку, во-первых, Ющенко взял курс не на примирение, а на выравнивание статуса красноармейцев и бандеровцев, а, во-вторых, никакого примирения не хотели противоборствующие стороны. Тогда еще существующие коммунисты обвинили президента в лицемерии, поскольку в том же году он посмертно присвоил звание Героя Украины командующему УПА* Роману Шухевичу, а в 2007-м поддержал инициативу создания «Музея советской оккупации».

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С другой стороны, категорически отказались праздновать День освобождения Украины идейные националисты, которые в тот период тщательно избегали признаний факта тесного сотрудничества ОУН* с нацистской Германией еще с 30-х годов. «28 октября Украина действительно была освобождена от фашистов, но после этого большевики окончательно поработили Украину. Что праздновать?— возмущался тогда сын Романа Шухевича, Юрий. — До 28 октября ОУН-УПА боролась против двух оккупантов — фашистов и большевиков, а после этой даты против одного — советской власти. Ни о каком примирении речи быть не может!»

Так что формат празднования так и не сложился, и памятная дата в итоге просто осталась в календаре. Хотя для Украины она является одной из самых значимых, поскольку в конце октября 1944 года советские войска находились на территории Чехословакии, о чем прямо и честно сообщил главный печатный орган армии, газета «Красная Звезда». Главная новость, вынесенная в верхний колонтитул, гремела:

«Войска 4-го Украинского фронта, в результате стремительного наступления, овладели на территории Чехословацкой республики главным городом Закарпатской Украины — Ужгород — крупным узлом коммуникаций и важным опорным пунктом обороны противника».

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Москва салютовала им двадцатью залпами из 224 орудий. Но еще 11 октября её посетила венгерская делегация в лице представителей регента Миклоша Хорти и венгерского правительства — генерал-полковника Фараго Габора, полномочного министра Сент-Ивани Домокоша и профессора, графа Гезы Телеки. Они подписали предварительные условия перемирия, согласно которым Венгрия должна эвакуировать все свои войска и чиновников «из оккупированных ею территорий Чехословакии, Югославии, Румынии в пределы границ Венгрии, существовавших на 31 декабря 1937 года».

Кроме того, Венгрия обязывалась порвать с Германией и объявить ей войну, чего, конечно, немцы сделать не дали, перехватив управление в свои руки: уже 29-го октября началась Будапештская операция. Однако в Подкарпатской Руси, как правильно называлась эта территория, шли другие процессы. Там была провозглашена (не без участия советской военной администрации) автономия «Закарпатская Украина».

Через месяц её Народные сборы приняли манифест про объединение с УССР, а в июне 1945 года всё оформили договором с чехами, где содержались пронзительные слова о слиянии «со своей исконной родиной — Украиной». А собственно территория Украины в тот момент находилась в границах 1940 года, когда после Польского похода РККА территория за западе ограничивалась Львовской, Дрогобычской, Тернопольской, Станиславской, Волынской и Ровенской областями, а на юго-западе — Бессарабией и Северной Буковиной.

Советский плакат. 1944

И была освобождена еще в августе 1944 года, когда и следовало бы по логике установить праздничную дату. На известном плакате «Україна вільна!» четко видны её пределы.

Что же касается Закарпатья, то это исторически была территория Венгерского королевства, населенная русинами. После распада Австро-Венгерской империи в 1918 году венгерское правительство наделило горную часть территории четырёх комитатов (районов) с русинским населением — Ужгород, Берегово, Виноградов и нынешний румынский Сигету-Мармацией — автономным статусом под общим названием «Руська Краина».

Когда в 1919 году Закарпатье вошло в состав Чехословацкой Республики (тоже на правах автономии), регион стал именоваться «Подкарпатская Русь». Тогда же был создан и теперешний герб Закарпатья — справа красный медведь на серебряном поле, слева — чередующиеся синие и золотые полоски. А в 1938–1939 гг. Венгрия вернула то, что считала по праву своим.

Поэтому и «освобождение» случилось в виде промежуточного результата, поскольку решение о проведении Карпатско-Ужгородской наступательной операции была стремительно принято в связи с необходимостью срочно помочь словацкому национальному восстанию. С 9 сентября по 28 октября 1944 года войска 4-го Украинского фронта и левое крыло 1-го Украинского фронта должны были преодолеть Восточные Карпаты и овладеть районом Мукачево — Ужгород — Чоп.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Советским войскам противостояли часть войск 1-й немецкой танковой армии и 1-я венгерская армия, объединённые в состав армейской группы «Хейнрици». Комфронта генерал Иван Петров сумел вырваться в долину реки Тиса и стремительно продвинуться на восток, к 29 октября взяв Чоп, ныне — самый западный город Украины. Причем в столицу Закарпатья влетели так стремительно, что противник не успел вывезти груженые эшелоны, а в городе даже оставался личный состав немецкой военной комендатуры, оказавший сопротивление.

«С той стороны наши шли от Мукачева, а эта 5-я танковая бригада пошла по их тылам, и вышла к Ужгороду и замкнула кольцо. Вошли в город, смотрим, а там стоят под парами эшелоны нагруженные. Первый паровоз только начал трогаться, как наш головной танк как дал по нему, с него только пар пошел и немцы разбежались как тараканы. То есть, мы первыми ворвались в Ужгород, причем с тыла, откуда немцы нас совсем не ожидали», — вспоминал те события связист Михаил Новиков.

Но на этом наступление советских войск остановилось ввиду тяжелейших условий ведения боевых действий в горах и поражения словацкого национального восстания.

Так что вместо основной цели была достигнута второстепенная. Хотя в глобальном смысле в конце октября 1944 года было закончено собирание земель Руси, и именно это событие должно составлять главный смысл памятной даты. Но и то, что Украина получила пресловутые «границы 1991 года» — тоже важно, поскольку этого не случилось бы без воли советского государства и усилий Красной армии.

В конце концов, и закарпатские русины превратились в украинцев тоже исключительно благодаря этому.

*признана экстремистской и запрещена в РФ.