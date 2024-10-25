24 октября в Казани завершился саммит БРИКС — самое масштабное собрание лидеров за всё время существования организации, выведшее её на пик международной популярности. В течение недели БРИКС был главной темой международных СМИ. Причём писали о нём вовсе не как о сборище автократов или изгоев, выбравших путь борьбы с Западом — к саммиту отнеслись очень серьёзно.

ИА Регнум

Прошедший саммит позволил сделать три ключевых вывода и обозначил один вопрос.

Первый и самый очевидный вывод — миф об изоляции России окончательно разрушен. Саммит в Казани показал, что отношение к России как к председателю БРИКС со стороны большинства стран Глобального Юга — очень тёплое и уважительное, отмечает в беседе с ИА Регнум политолог-международник, эксперт РСМД Елена Супонина. Ни о какой изоляции на международной арене речи не идёт.

На саммит приехали десятки мировых лидеров. Они не только жали руку Владимиру Путину, но и встречались с ним тет-а-тет на переговорах, а также публично подписались под общей декларацией.

«Казанский саммит подтвердил и поддержал ключевые внешнеполитические приоритеты России. Примерно половина страниц Казанской декларации посвящена многополярности — не только многосторонности, а именно многополярности.

Там говорится о необходимости создания многополярного мира, который в наибольшей степени подходит странам мирового большинства. Также критикуются односторонние санкции Запада и прочие деструктивные меры, говорится об их неприемлемости», — рассказывает ИА Регнум замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Поэтому, по словам эксперта, об изоляции России теперь просто смешно говорить — эта тема закрыта. Если кто-то и изолирован, то это страны Запада и государства, действующие в русле западной внешней политики.

Объединение БРИКС — и это второй вывод саммита — стало настоящим центром силы.

«Формируется альтернатива американской гегемонии, эта тенденция необратима. Да, контуры альтернативы пока неясные и расплывчатые, однако это уже конкретика, а не просто разговоры», — говорит Елена Супонина.

По её словам, БРИКС нужно не только развивающимся странам, но и тем, кто уже давно вышел в лидеры: те же Индия и Китай усматривают в организации серьёзные возможности для реализации своих экономических планов. А также для ведения независимой политики и подчеркивания своего суверенитета.

По сути, БРИКС становится клубом, где принимаются ключевые решения и формируется новая система международных отношений.

«Значит, тот, кто будет без БРИКС или против БРИКС, будет маргинализован», — утверждает Дмитрий Суслов.

А ведь ещё недавно большинство западных экспертов утверждало, что маргинализовано будет само БРИКС. Изначально состоящая из 5 стран организация была единой, монолитной, но не репрезентативной, а значит, неспособной претендовать на роль Совета директоров многополярного мира.

Считалось, что неизбежное расширение её ослабит, ведь в БРИКС решения принимаются консенсусом. А если организация будет отказываться от расширения, это не даст ей развиваться.

Но объединение БРИКС нашло выход из этого тупика — при помощи России. И это стало третьим выводом саммита.

Российское председательство выполнило две свои главные миссии, отмечает Дмитрий Суслов. Во-первых, Москва провела гармоничную интеграцию новых членов в состав БРИКС — число стран увеличилось с пяти до девяти, при этом организация сохранила свою дееспособность и эффективность, свидетельством чему является общая декларация, где подробно прописаны приоритеты и общая позиция стран-членов по важнейшим вопросам мировой экономики, глобального управления, международной безопасности и мирового культурно-гуманитарного измерения.

Во-вторых, БРИКС сохранило свою инклюзивность. Несколько десятков стран хочет вступить в организацию, и ей важно не оттолкнуть их. Поэтому по инициативе Москвы была учреждена группа стран-партнёров организации, куда пригласили 13 государств, добавляет Суслов. Подобный механизм позволил странам-членам отказаться от приёма новых государств, не обидев кандидатов.

«Объединение еще не совсем созрело для быстрого расширения. Да, есть много желающих подключиться, но здесь как бы не расплескать то, что уже наработано», — поясняет Елена Супонина.

Теперь же БРИКС нужно справиться с новой проблемой — углублением интеграции. Ещё не решён вопрос, нужна ли организации жёсткая структура или лучше сохранить нынешнюю форму взаимодействия без жёстких рамок, которая оказалась так привлекательна для стран-участниц.

При этом не исключено, что в итоге БРИКС снова выберет альтернативное решение.

«Превращаться в классическую международную организацию он не будет — чем больше стран-членов, тем больше мнений. Поэтому, скорее всего, БРИКС пойдёт по пути разноскоростного сотрудничества», — прогнозирует Дмитрий Суслов.

То есть, проще говоря, в рамках организации будут создаваться группы стран, которые будут интенсивно сотрудничать друг с другом в отдельных областях. При этом БРИКС будет оставаться зонтичной структурой — не исключено, что без секретариата и других контролирующих органов.

«Секретариат очень быстро приобретёт политические функции, а это ослабит природу БРИКС, где все решения, включая повестку, принимаются государствами на равноправной и консенсусной основе», — добавляет собеседник ИА Регнум.

Тем самым БРИКС сохранит одновременно и привлекательность, и эффективность, и потенциал для углубления интеграции. Поэтому неудивительно, что ведущие американские и европейские СМИ вынуждены признать, что в Казани действительно собирался прообраз Совета директоров многополярного мира.

В то же время эти публикации не должны успокаивать и расслаблять членов БРИКС, ведь предыдущий Совет директоров сдавать свои позиции не намерен.

«Главное сейчас — не поддаться эйфории и оставаться бдительными, поскольку США и их партнёры по западному лагерю будут ставить палки в колеса на пути развития этого необычного объединения», — призывает Елена Супонина.