Управление Национальной статистики Великобритании (ONS) обрадованно сообщает, что количество официально проживающих в стране «выросло до рекордных 68,3 млн человек». За год население Туманного Альбиона увеличилось ровно на 1%. В Европе, где который год отмечается тенденция к снижению популяции, — и вдруг такой рост. Англичане отказались от идеологии чайлдфри, перекрыли кислород ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) или вспомнили, что дети — цветы жизни? Нет, нет и ещё раз нет.

ИА Регнум

Проблему островитяне осознали, признали и борются с ней. Но не интенсивным, а экстенсивным методом. Это очень похоже на освоение крестьянами новых непаханых земель. Только в образе целины — их остров, а в качестве целинников — мигранты из Африки и стран Ближнего Востока.

Количественный рост такая практика даёт быстрый, практически моментальный, но на этом позитивные характеристики метода и заканчиваются. О чём можно судить по недавним мигрантским погромам в британских городах.

О причинах волнений сказано уже немало, повторяться нет смысла. Но помнить об этом нужно обязательно, ибо процесс формально контролируемого, а фактически бесконтрольного притока инородцев и иноверцев в страны Европы никто не останавливал.

Несомненно, аналогичные демографические сложности испытывает и Россия. Разве что темпы этого процесса отстают от западноевропейских. И эта фора позволяет нам увидеть последствия тех или иных решений в демографической и миграционной сферах.

В европейских государствах немало светлых голов, считающих, что решать проблему депопуляции надо путем повышения рождаемости коренного населения, а не замещением его пришлыми.

Кстати, если рассматривать изменения численности населения Великобритании без учета мигрантов (а их только с середины 2023 по середину 2024 года насчитали приблизительно 677 тысяч), то выяснится, что за этот же промежуток времени умерло в стране на 16 300 человек больше, чем родилось.

Совсем неудивительно — коэффициент рождаемости Британии, по данным Всемирного банка в 2022 году (более свежих цифр пока нет), составлял 1,6 ребенка на каждую женщину королевства. Что выше среднеевропейского показателя (1,46), но до уровня в 2,1, необходимого для минимального прироста населения «своими силами» (то есть без замещения мигрантами) никак не дотягивает.

Бомба под демографией

Впрочем, этому уровню Европа последний раз соответствовала в далекие уже 1970-е годы. С тех пор там стало укореняться так называемое «сознательное материнство» — то есть рождение детей, только если это позволяют экономические условия семьи («не будем плодить нищету»).

Беби-бум 1950—1960-х гг. (в различных странах Европы пик рождаемости не совпадал) в сочетании с нынешним «беби-кризисом» оказался бомбой замедленного действия для пенсионных систем европейских государств. Плоды тогдашнего беби-бума ныне достигли пенсионного возраста, а молодежь из периода «беби-кризиса» не может обеспечить пожилым достойную старость — для выплат пенсий в должном объеме не хватает отчислений в социальные фонды ныне работающих.

По мнению специалистов, для того чтобы содержать одного пенсионера, требуются взносы как минимум от двух работающих. А если вспомнить о постоянном росте продолжительности жизни, то заявления экономистов об ожидаемом углублении «пенсионного кризиса» удивления не вызывают.

Сумм, имеющихся в фондах соцстраха у европейских, например, государств, давно уже не хватает для обеспечения выплат, и потому нехватку приходится компенсировать из средств госбюджета. Наиболее плачевна сегодня ситуация в Италии и Испании, пишет издание ElEconomista.

Не помогает и пенсионная реформа, затеянная испанцами несколько лет назад и приведшая к ползучему повышению пенсионного возраста с 65 лет до 67. К подобному ходу прибегают и во многих других государствах — вспомним Францию с её активными протестами против макроновской пенсионной реформы, направленной также на повышение пенсионного возраста. Повышение пенсионного возраста — наиболее быстрый способ решения проблемы, но всё же к соотношению «два работающих на одного пенсионера» не приводящий.

Европе необходим новый беби-бум.

Викинг Мухаммед

Сегодня наиболее плодовитой страной на континенте является Франция, где на каждую женщину приходится по 1,79 ребенка (данные за 2022 г., более поздние пока не опубликованы). В 2012 году этот показатель здесь составлял 2,01.

Далее следуют: Чехия — 1,64 (1,45 в 2012 г.), Ирландия — 1,54 (1,98), Швеция — 1,53 (1,98), Бельгия — 1,53 (1,80). Наиболее низкие уровни — у Италии — 1,24 в 2022 г. и 1,42 в 2012 г. и Испании — 1,16 и 1,32 соответственно.

Несмотря на всеобщую продиктованную из Брюсселя тягу членов ЕС к быстрому решению проблемы демографии с помощью народозамещения иностранцами, правительства государств Евросоюза не отказываются и от попыток простимулировать рождаемость у коренного населения.

В Швеции, например, для обеспечения соцвыплат прибегают к переводу части средств из госбюджета, который формируется за счет высокого налогообложения — до 61,85% подоходного налога, 25% НДС и т.д.

Это позволяет правительству выплачивать в среднем каждому жителю страны €13 100 в год в виде различных субсидий, а каждая семья, где есть ребенок, не достигший 16-летнего возраста, получает ежемесячно около €110.

Тем не менее рождаемость падает. Даже с учетом прибытия в страну склонных к многодетности женщин и мужчин с Ближнего Востока.

О том, как они справляются с возложенными на них обязанностями по корректировке шведской демографии, можно судить хотя бы по одному любопытному факту.

Два-три года назад в местной прессе прошла информация, что третье место по популярности имен новорожденных в Мальме — одном из крупнейших городов страны — заняло имя Мухаммед.

Однако стимулирование рождаемости высокими социальными выплатами, похоже, работает у скандинавов плохо. Высокие налоги заставляют предпринимателей все чаще посматривать в сторону офшоров, где можно укрыть прибыли от фискальных поборов.

В 2019 году на тот момент министр финансов Магдалена Андерсон информировала соотечественников, что до 2025 года в Швеции родятся около 300 тысяч детей, и с учетом постоянно растущего числа пенсионеров это может создать серьезную финансовую проблему для государства с населением всего 10 миллионов человек.

Ничего удивительного, что такая реклама толкнула коэффициент рождаемости коренного населения вниз. Мигрантов же, наоборот, эти большие отчисления на соцстрах привлекают.

К 2060 году население Швеции, по прогнозу Европейского аналитического агентства Gefira Team, достигнет 12,4 млн человек. Из них коренное население будет составлять 47,92%, а иммигранты — 52,08%.

Финансовые «пряники» не помогают

Европейские страны разработали различные стратегии, чтобы побудить женщин иметь больше детей. Одним из наиболее распространенных методов является предоставление семьям «детского бонуса», денежного вознаграждения за каждого ребенка.

В Великобритании, например, предусмотрены пособия на детей в размере 21,80 фунта стерлингов (24,87 евро) в неделю на первого ребенка и 14,45 фунта стерлингов (16,48 евро) в неделю на каждого из последующих.

Граждане также могут подать заявку на получение гранта по беременности и родам SureStart — единовременной выплаты в размере 500 фунтов стерлингов (571 евро), которая помогает покрыть расходы на рождение ребенка. Родители или опекуны также могут претендовать на налоговые льготы и универсальный кредит, с помощью которого возможно покрыть до 85% расходов по уходу за детьми.

Одной из самых щедрых в Европе является Финляндия.

В период с 2012 по 2022 год один из самых маленьких муниципалитетов страны, Лестиярви, прославился тем, что выделил по 10 тысяч евро на каждого новорожденного в отчаянной попытке повысить рождаемость в городе.

Исполняющий обязанности мэра Маркку Вехкаоя рассказал ЕuronewsNext, что эта схема прекратила свое действие в прошлом году, потому что многие семьи, получавшие финансовую помощь, забирали деньги и переезжали в другое место.

В Венгрии молодые пары могут обратиться в банк за кредитом до 10 миллионов форинтов (около 30 000 евро), а если у них появится после этого ребенок, пара освобождается от уплаты процентов по кредиту на пять лет.

Семьи, в которых детей не менее трех, вообще могут быть освобождены от погашения не только процентов, но и самого кредита. Женщины, имеющие четверых детей, навсегда освобождены от уплаты подоходного налога.

В Греции бонус в размере 2000 евро предоставляется любой матери, которая рожает и легально и постоянно проживает в стране. В Италии родители могут подать заявление на получение пособия при рождении ребенка в размере до 192 евро на каждого малыша в месяц в зависимости от дохода их семьи. При этом глава Итальянского фонда содействия рождаемости Джиджи Де Пало призвал к «шоковой терапии» для увеличения рождаемости.

В Испании новый законопроект о бюджете будет включать среди прочего ежемесячную помощь в размере 100 евро матерям с детьми до трех лет.

Франция также известна своими щедрыми расходами на семейную политику: около 4% валового внутреннего продукта (ВВП) уходит на такие льготы, как оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, семейные пособия и субсидирование ухода за детьми. Кроме того, власти применяют и налоговое стимулирование рождаемости. Как уже говорилось, определенный эффект эти меры дают, выведя Францию в лидеры по рождаемости в ЕС.

Как видим, европейские государства от попыток стимулирования рождаемости не отказываются. Однако цифры вспомоществований таковы, что европейцы, построившие общество потребления, в основном считают субсидии не более чем подачками. Серьезными деньгами соцвыплаты считают только африканские и ближневосточные «кандидаты в европейцы».

По мнению американского журналиста Стивена Смита, автора книги об африканских переселенцах «Бегство в Европу», свою демографическую проблему европейцы решить самостоятельно не в состоянии. За них ее решат незваные гости из Нигерии, Туниса, Алжира, Сирии, Ливана, Марокко… К 2050 году, согласно расчетам Смита, в Европе будет проживать уже более миллиарда выходцев из Африки и с Ближнего Востока при том, что общее население ЕС сегодня не достигает и половины этого количества. Похоже, многие коренные жители Старого континента уже смирились с такой перспективой.