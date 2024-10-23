Рим, 23 октября, 2024, 08:48 — ИА Регнум. Властям Италии необходимо принять срочные меры для исправления ситуации с демографией. Об этом заявил глава Итальянского фонда содействия рождаемости Джиджи Де Пало.

Он подчеркнул, что нынешнее правительство добивается прогресса, но этого недостаточно.

«Италии нужна «шоковая терапия» — политика в области рождаемости, которая объединит компании, банки, города и политическую оппозицию», — процитировала газета The Times Де Пабло.

Глава фонда отметил, что содержание ребенка до 18 лет обходится в €178 тыс., а вырастая, эти дети «эмигрируют, чтобы пополнить ВВП других стран». В качестве примера он привёл Францию, которая занимает лидирующие позиции в Европе по рождаемости. По его мнению, это связано со снижением налогов в зависимости от числа детей в семье.

Рождаемость в Италии неуклонно снижалась после финансового кризиса в 2008 году. По данным статистики, в стране за первые семь месяцев 2024 года рождаемость снизилась на 4,6 тыс. детей, или 2,1%. В 2023 году родились 379 890 итальянцев, что на треть меньше результата 2008 года. На сегодня коэффициент рождаемости в стране составляет лишь 1,21 ребёнка.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Национального статистического агентства Istat на апрель 2023 года, уровень рождаемости в Италии достиг исторического минимума с момента объединения страны в 1861 году. В 2022 году в стране родилось 393 тыс. младенцев, что на 1,8% меньше, чем в 2021 году. Причём снижение уровня рождаемости произошло несмотря на финансовую поддержку государства.

Прогнозируется снижение численности населения Италии к 2070 году до 48 млн человек, сейчас в стране насчитывается 59 млн жителей.

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск считает, что демографический коллапс в странах Евросоюза неизбежен. Такие выводы он сделал на основе данных о том, что в 2022 году в странах ЕС родилось 3,88 млн детей, и это рекордно низкий показатель для объединения. Ранее американский бизнесмен заявил, что если не принять меры по улучшению демографической ситуации, то с лица Земли могут исчезнуть многие страны.