18-летняя Екатерина Бурнашкина, родившая и бросившая ребёнка в туалете аэропорта в Турции, хочет вернуться с младенцем в Россию. Об этом турецким СМИ сообщила адвокат девушки Айшегюль Полат. Она уверяет, что Екатерина и задержанная с ней мать Елена Бурнашкина раскаиваются в содеянном и хотят забрать ребёнка в семью после возвращения на родину.

ИА Регнум

Очевидно, что на желание вернуться влияет и разница в законодательстве двух стран. Если в России Бурнашкиным за оставление ребёнка в опасности грозит максимум четыре года заключения (в случае, если будет доказано покушение на жизнь малышки), то в Турецкой Республике Екатерина и Елена могут оказаться за решёткой пожизненно.

Эту историю уже больше двух недель активно освещают российские, турецкие и иностранные СМИ: возвращавшаяся с отдыха вместе с матерью студентка Екатерина перед посадкой в самолёт зашла в туалет, родила и оставила новорожденную дочь в унитазе. Девочка пролежала там 12 минут, после чего её обнаружила уборщица.

Жизни ребёнка ничего не угрожает: ей вовремя оказали медицинскую помощь, а теперь о девочке заботятся не только турецкие службы, но и российское консульство — малышке сразу оформили гражданство РФ. Екатерина, по словам адвоката, называет дочь Николь.

От 20 лет до пожизненного

По турецкому законодательству, самое мягкое наказание, на которое может рассчитывать Екатерина Бурнашкина, — 20 лет тюремного заключения по статье «Покушение на убийство с отягчающими обстоятельствами». Предусмотрены и более серьезные сроки — вплоть до пожизненного, однако на практике такие суровые меры применяются редко, особенно в отношении женщин.

Турецкие правоохранители неохотно раскрывают данные, однако местные СМИ пишут, что к пожизненному заключению в стране, согласно данным сервиса Bia Media Monitoring, за последнее десятилетие были приговорены несколько тысяч человек. Почти все — по террористическим статьям.

Среди приговорённых — вербовщики, люди, готовившие теракты, а также журналисты, которых суд признал виновными в оправдании терроризма. Турецкие СМИ отмечают: чаще всего срок лишения свободы составляет 15 лет.

Одно из недавних резонансных дел — террористка, причастная к взрыву в Стамбуле в ноябре 2022 года, Ахлям аль-Башир. Она признана не только членом «Исламского государства» (ИГ — террористическая организация, деятельность которой запрещена в России), но и вербовщицей, а также организатором теракта. Формально по турецким законам она могла бы провести в заключении семь пожизненных сроков — от 1949 до 3009 лет, пишет издание Anadolu.

Очевидно, что ситуация Екатерины другая, но она тоже вызвала большой общественный резонанс.

«Не знала, что беременна»

Версию семьи Бурнашкиных о произошедшем изложила адвокат Полат. По её словам, Екатерина в силу возраста, неопытности, а также физиологических особенностей могла попросту не знать о беременности — «она думала, что лишь набрала вес». Когда же в аэропорту Антальи девушка почувствовала себя плохо, она пошла в уборную, где в состоянии аффекта родила и оставила ребёнка.

При этом адвокат заявляет, что девушка не сказала матери, что родила, потому что «сама находилась в состоянии шока». К тому же мать торопила её — до посадки на рейс в Москву оставалось мало времени, но полиция не позволила им улететь.

«Единственное, чего они сейчас хотят, ― поехать в РФ к семьям с ребёнком», ― сообщила адвокат.

В свою очередь, турецкое информационное агентство İhlas Haber Ajansı приводит комментарий врача Хатидже Дас, которая объясняет: скрытая беременность, когда мать до последнего не догадывается о своём положении, действительно случается. Женщина не наблюдает никаких симптомов, кроме незначительного увеличения веса, вплоть до схваток и родов. Бывает такое нечасто, а причиной могут быть гормональные нарушения при избыточном весе.

Дас допускает, что Екатерина оказалась именно в такой ситуации: девушки в подобном положении приходят к гинекологу, но врачи и сами, не проводя детального обследования, приходят к выводу, что причина недомогания — лишний вес и неправильное питание.

На дают однозначного ответа фото и видео, которые опубликовала служба безопасности аэропорта Антальи, где родила Бурнашкина. На кадрах видно, что мать ждёт дочь у дверей туалета для людей с ограниченными возможностями. Туда девушка входит достаточно спокойно, держась руками за талию. Через несколько минут она выходит, Бурнашкины забирают свои вещи, а вскоре их задерживают полицейские.

«Чемпионы мира по любви к детям»

Брошенные новорожденные — крайне редкая ситуация для Турции. У этого есть две основные причины. Первая — очень жёсткие законы, касающиеся детей. Вторая — детей в стране не просто любят, а обожают: в этом сходятся опрошенные ИА Регнум эксперты. Если бы любовь к детям, шутят они, была видом спорта, Турция стала бы чемпионом мира.

Это проявляется настолько ярко, что на первых порах даже пугает российских туристов. Здесь в порядке вещей подойти к чужому ребёнку, погладить по голове, угостить, взять на руки. В кафе и ресторанах детей активно развлекают официанты, посетители и просто прохожие — своего рода бесплатная анимация. При этом практически в каждом кафе есть детское меню, стульчик для кормления и игровая зона. А в крупных городах на каждом шагу бесплатные детские площадки.

В Турции к детям, особенно дошкольникам, относятся как к маленьким божествам — максимум свободы и минимум наказаний. Местные женщины редко выходят на работу после рождения детей, часто в семьях бывает по 3–4 ребёнка, поэтому мамы посвящают время присмотру за ними.

Детские сады при этом непопулярны: по данным статистики за разные годы, в них отдают не более 5% детей в стране. Во-первых, они достаточно дороги. Во-вторых, в турецких садиках детей не готовят к школе — это место, где за ребёнком могут просто присмотреть. А зачем отдавать малыша в сад, если за ним дома присмотрит мама?

В школу турецкие дети идут в шесть лет. С этого момента отношение взрослых меняется: ребёнок начинает взрослеть, поэтому сюсюканий, как с младенцами, никто себе уже не позволяет.

Найденные дети

В турецких историях об оставленных младенцах чаще всего фигурирует слово «сирийский». Военные, находящиеся на посту около границы с Сирией, периодически находят новорожденных детей в люльках — их отправляют в специальные государственные и благотворительные приюты, которых в Турции немало.

Многие из них курируются религиозными общинами или общественными организациями, как, например, приют греческой православной общины, Фонд помощи сиротам или Организация сирийских сирот. Существуют в Турции и baby hatchs — система, принятая во многих странах мира: государственные учреждения, где мать может оставить новорожденного младенца анонимно, не опасаясь за свою безопасность. По данным медицинского отделения Стамбульского университета Айдын, большинство таких женщин — пострадавшие от насилия, в том числе семейного.

Но случаются, конечно, и неординарные ситуации. В апреле 2022 года Турцию потрясла история Нисы Михрисбан — совсем маленькой девочки, которую забрала в свою семью врач службы спасения Бюшра Дурмаз.

Первым малышку заметил патрульный полицейский. По его словам, на пустыре, где оставили младенца, была свора диких собак — девочке угрожала серьезная опасность. Бюшра Дурмаз, которая в тот момент была матерью 14-месячной девочки и кормила её грудью, успокоила и накормила ребёнка, а впоследствии дала ей имя и забрала к себе — их совместное фото в машине скорой помощи публиковали все турецкие СМИ.

Еще одна история произошла в августе 2024 года: на кукурузном поле в Османие обнаружили новорожденную девочку, которая тоже нуждалась в экстренной медицинской помощи. По подозрению в оставлении в опасности вскоре были задержаны четверо подростков. Одна из них — 15-летняя девушка — оказалась матерью ребёнка и жертвой насилия.

Судьба маленькой россиянки

Появившаяся на свет в аэропорту Антальи девочка, дочь Екатерины Бурнашкиной, вряд ли останется в стране. Вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова накануне заявила, что ребёнка намерены привезти в Россию.

В российском генконсульстве уточняют: с первого дня новостей о резонансном деле дипломатам поступают письма от россиян, которые готовы забрать девочку, выступить в роли опекунов или попечителей.

В то же время вопрос экстрадиции Екатерины и Елены Бурнашкиных, матери и бабушки ребёнка, еще будет решаться, отмечает Кузнецова. Пока же в ситуации разбираются правоохранители, которым нужно ответить на многие вопросы в этой громкой истории.