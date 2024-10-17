Владимир Зеленский представил парламенту и украинскому населению свой так называемый «план победы». Пять пунктов, которые, по его мнению, могут привести киевский режим к победе над Россией. По факту же это не план для Украины, а список требований к Западу.

ИА Регнум

«План Зеленского зависит от постоянной поддержки Запада. Без неё любое соглашение о прекращении огня с Россией, скорее всего, будет невыгодным для Украины», — пишет издание Newsweek.

Запад эти требования не оценил. Ряд американских и европейских СМИ изначально скептически относились к плану Зеленского. По мнению Fox News, в этой схеме «отсутствует реалистичное определение победы и жизнеспособная стратегия ее достижения». Вместо этого идёт набор требований — причём ничего нового в наборе нет.

«Дело в том, что план Зеленского, по сути, представляет собой повторение тезисов, которые Киев произносил и раньше», — поясняет ИА Регнум старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

Тезисов, на которые Запад раз за разом отвечал отказом — например, о вступлении в НАТО или выдаче киевскому режиму разрешения бить высокоточным оружием вглубь России.

Да, Зеленский пытался изменить отношение Запада к своему «плану»: в октябре он ездил в США и европейские столицы, но безуспешно.

«Судя по всему, визиты не принесли особого общественного прогресса, и общим подходом стала сдержанная осторожность. Соединенные Штаты поглощены последними неделями президентской кампании, а многие в Европе с нетерпением ждут результатов ноябрьских выборов», — пишет The Washington Post.

Выборов, от итогов которых зависит дальнейшая политика Запада в отношении Украины.

Действительно, американский фактор играет сейчас ключевую роль. Как отмечает издание The Hill, Зеленский пытается продвигать свой план на фоне «возросшей напряженности в деле международной поддержки Украины и вопросов относительно приверженности этой поддержке со стороны США».

То есть, проще говоря, нынешняя администрация Байдена «предоставляет Украине только инструменты для защиты» (и Харрис в случае своей победы продолжит эту линию), а Трамп дал понять, что он откажется от поддержки Киева ради переговоров с Путиным.

То есть прогноз для Зеленского — негативный, вопрос лишь в том, в какой степени. Степень негатива будет понятна не сразу после выборов. Сначала новый американский президент должен сформировать администрацию и официально прийти к власти, а его команда — провести анализ и переоценку подходов с учётом новых реалий на местах, которые обеспечит Россия своим наступлением. Таким образом, режим ожидания американского решения закончится не раньше января-февраля 2025 года.

А затем начнутся уже и европейские ограничения.

«В год федеральных выборов 2025 года сохранение солидарности с Украиной станет ещё более сложной задачей, чем в последние три года. «Альтернатива для Германии» и «Альянс Сары Вагенкнехт» выдадут простую формулу мира: прекратить поставки оружия и пойти на уступки России. Высока вероятность, что среди населения будет расти желание просто положить конец этой войне — независимо от партийно-политических предпочтений», — пишет немецкая RND.

В этом смысле озвучивание плана с трибуны Верховной рады никак не изменило отношение к нему Запада. Тогда на что же надеялся Зеленский? Есть три версии.

Согласно первой, он обращался уже не столько к Западу, сколько к украинскому населению.

«Обращение президента к парламенту — его первое в этом году — было воспринято многими украинцами как попытка <…> успокоить страну, где на фоне постоянного продвижения России растёт усталость от войны», — отмечает The New York Times.

Задачей было сплотить общество вокруг идеи, что Украина может победить. Ведь общество верит в это всё меньше: по официальным, то есть опубликованным на Украине после цензуры данным, 57% жителей страны уже согласны на мирные переговоры с Россией.

И эта цифра будет расти, ведь, как отмечает The Washington Post, «в течение нескольких месяцев Россия наносила удары по украинской энергетической инфраструктуре, вызывая массовые отключения электроэнергии, и теперь страна готовится к новым отключениям электроэнергии, поскольку температура резко падает и начинается отопительный сезон».

При этом речь идёт не только о переговорах на условиях киевского режима.

«Национальный дух постепенно рушится под тяжестью растущего числа жертв, спорного закона о мобилизации и непрекращающихся российских атак на территорию Украины. Всё чаще высказывается мнение, что любое мирное соглашение должно будет включать в себя уступку Украиной территорий в обмен на гарантии безопасности», — подчёркивает британская BBC.

С этой точки зрения, и это вторая версия, план мог быть частью украинской подготовки к мирному соглашению.

«План, в котором изложены военные, политические, дипломатические и экономические стратегии, рассматривается как последняя попытка Украины обеспечить себе более сильную позицию в будущих переговорах с Россией», — уверены авторы Newsweek.

Однако это сработало бы в случае, если западные партнеры Киева поддержали бы эту игру и продемонстрировали готовность (или хотя бы стремление) начать реализацию пунктов украинской стратегии. Но этого не произошло: в действиях Украины и Запада наблюдался полнейший рассинхрон.

«В преддверии своего публичного объявления на этой неделе Зеленский обсудил мирный план с лидерами Великобритании, Франции, Италии, Германии и главой НАТО. В ходе визита ни одна страна публично не поддержала план», — напоминает CNN.

Более того, добавляет Newsweek, «некоторые союзники выразили обеспокоенность по поводу сжатых сроков, выставленных Зеленским для принятия основных элементов плана» (речь шла о трёх месяцах). После публикации плана он также не получил поддержки. Новый генсек НАТО Марк Рютте назвал предложения Зеленского «сильным сигналом», но тут же добавил: «Это не значит, что я могу сказать, что поддерживаю весь план». По словам Рютте, в нём есть много вопросов, которые «нам нужно лучше понять».

Логика Запада очевидна: в отличие от Зеленского, для которого победой является эскалация, Европа ищет пути деэскалации.

«Европейцы изначально хотели, чтобы конфликт продолжался подольше, ослабил Россию, вызвал в ней волнение населения и голодные бунты. Но этого не произошло. Сейчас же выглядит так, что Европа надрывается, тратит свои ресурсы, снижает собственную конкурентоспособность и покупает дорогой газ из Америки. Поэтому ЕС выступает за то, чтобы временно остановить конфликт и дать Киеву отдышаться, восстановиться в течение нескольких лет», — говорит Дмитрий Офицеров-Бельский.

При этом Евросоюз не исключает сценария, при котором Зеленского — президента войны — сменят на более удобную и послушную фигуру.

Из этого вытекает третья версия, почему Зеленский публично представил свои пять пунктов.

«План является серьёзным испытанием политической воли ключевых союзников Киева, которые вложили много миллиардов фунтов стерлингов в оружие для поддержки Украины, одновременно лавируя между страхами «эскалации» войны против страны с крупнейшим в мире ядерным арсеналом», — напоминает британская The Newsweek.

И британцы, пусть даже они подначивают партнёров по коллективному Западу, правы: Зеленский фактически выставляет им ультиматум. Условно говоря, либо Запад вкладывается в конфликт по полной программе, либо несёт ответственность за поражение киевского режима.

Западу подобный шантаж явно не нравится.

«Европейцы уже помогают. По словам Борреля, они потратили на Украину около 110 миллиардов долларов. И по большей части как раз на вооружение», — говорит Офицеров-Бельский.

Вопрос лишь в том, как Запад отреагирует на очередное неприкрытое хамство со стороны Зеленского.