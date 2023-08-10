Произошедший в Республике Нигер государственный переворот не является новым событием в регионе Сахель. Однако он стал одной из самых обсуждаемых тем в мире и во Франции по нескольким причинам. Во-первых, случился он в самое неудобное время, когда практически все крупные действующие лица западной политики вовлечены в чуть ли не прямое столкновение с Россией на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум

Во-вторых, важность этой страны — последнего форпоста сил, задействованных в антитеррористической операции «Бархан» — трудно переоценить.

Наконец, произошедшие события повлекли за собой обсуждение ряда неприятных для держав, оспаривающих своё влияние на этой территории, тем: как подготовка путча прошла мимо представителей разведки США и Франции; откуда взялись антифранцузские настроения среди жителей Нигера; в чём причины снижения французского влияния в её бывших колониальных владениях?

Украина ушла на второй план

26 июля группа военных объявила о помещении под стражу и отстранении от должности президента Мохамеда Базума, приостановке деятельности всех институтов VII Республики и введении комендантского часа. Реакция со стороны мирового сообщества последовала почти мгновенно.

Экономическое сообщество западноафриканских государств (Cedeao/ЭКОВАС), куда входит Нигер, жёстко осудило эту «попытку взять власть силой» и потребовало немедленного освобождения «демократически избранного» Базума «без всяких условий».

Находившийся в момент переворота в Папуа — Новой Гвинее президент Франции Эммануэль Макрон назвал действия путчистов незаконными и опасными для нигерийцев и жителей всего региона. Также он объявил о немедленной приостановке всех выплат на развитие страны в бюджет Нигера.

Глава дипломатии США Энтони Блинкен выразил от имени своей страны полную поддержку свергнутому президенту. К нему присоединился генеральный секретарь ООН Антонио Гуттериш.

Можно сказать, что эта тема в некоторой степени затмила собой украинскую повестку во французских СМИ. Обсуждалось, на чьей стороне находятся нигерийские военные, будут ли страны Cedeao/ЭКОВАС вводить войска в Нигер, удастся ли повлиять на новые власти, каким будет процесс эвакуации французских граждан.

Сразу по прибытии из поездки Макрон собрал экстренное совещание совета по безопасности. Издание le Сanard enchaîné сообщает, что президент был в ярости от работы Главного управления внешней безопасности (DSGE), сотрудники которого находились в составе французского военного контингента в Нигере в рамках операции «Бархан»: «Нигер после Мали — это уже слишком».

Пострадали и США

Однако поражение в этой истории потерпела не только Франция. Один из лидеров государственного переворота, генерал Мусса Салау Барму, назначенный путчистами главой генштаба, а до того возглавлявший спецслужбы страны, более 30 лет учился в самых престижных военных заведениях США.

В 2004 году его назначили командующим первого особого подразделения по борьбе с исламистами и джихадистами. Он стал ключевым звеном в системе обучения американцами коммандос из местных силовиков. Говоря о 1990-х, когда исламисты пытались проникнуть и обосноваться в Нигере, Барму ещё в ноябре прошлого года вспоминал: «Некоторые предпочитали не замечать этой проблемы, некоторые пытались договориться с террористами […] В Нигере мы решили ни уступать ни на йоту». Тогда же он подчёркивал важную роль, которую играет для его страны партнёрство с Соединёнными Штатами.

Барму поддерживал дружеские отношения с представителями посольства США, ответственными за спецоперации в регионе. А также демонстрировал свои проамериканские симпатии и антифранцузскую позицию. За несколько недель до путча американские военные опубликовали его фото вместе с командующим спецоперациями США Джонатаном Брагой на базе в Ниамее.

Сейчас генерал воздерживается от комментариев и только сдержанно ответил на вопрос издания Wall Street Journal о том, понимает ли он, что после путча отношения с США ухудшатся. «Это цена, которую придётся заплатить», — сказал он. Тем не менее американские военные по-прежнему надеются на посредничество Барму в установлении контактов с путчистами. И именно с ним встретилась Виктория Нуланд во время своего краткого и безрезультатного визита в Нигер 7 августа.

Опять нашли «кампанию Кремля»

Переворот, случившийся для французов внезапно, заставил общественность обсуждать его истоки и причины. Многие вспоминают обещания Макрона возродить объединение «Франсафрик» — франкоговорящих стран Африки, что служит поводом порассуждать об очередном провале политики действующего президента.

Но не обходится и без «любимого врага» — России. Например, издание Le Monde многократно напомнило своим читателям об информационной кампании по очернению Франции, «развёрнутой Кремлём». Среди агентов влияния называют медиаресурсы группы «Вагнер», а также журналистов и блогеров, напоминающих жителям африканских стран о помощи СССР в борьбе их народов за независимость.

Также газета рассказывает о распространяемых в соцсетях роликах, повествующих, в частности, о том, как помощь голодающим Африки стала инструментом западных держав в переговорах по зерновой сделке, после чего практически всё зерно осело в Европе. По сообщению газеты, работа таких аккаунтов тщательно отслеживается журналистами, а компания Meta (признанная в России экстремистской) активно блокирует их в рамках «борьбы с дезинформацией».

Рост пророссийских настроений

Однако представители научного и интеллектуального сообщества Франции и франкоговорящей Африки видят причины происходящего, скорее, в дестабилизации ситуации в регионе и особенностях внешнеполитической линии на этом направлении.

Так, камерунский историк Ахилл Мбембе считает, что сейчас мы наблюдаем наступление новой эры как в мире, так и, в частности, в Африке. По его мнению, колониальные практики взаимодействия Франции с получившими независимость африканскими странами привели к дискредитации понятия демократии. А это, в свою очередь, сформировало идею о том, что проблемы возможно решить только силовыми методами.

Азамат Букари-Йабара, историк из Бенина, говорит, что антифранцузские настроения в Мали, Буркина-Фасо, Нигере, Алжире и других странах объясняются также ролью Франции в свержении режима Муаммара Каддафи, что обернулось катастрофой как для Ливии, так и для всего региона. Также он напоминает слова Эммануэля Макрона, сказанные в 2017 году, о том, что, по его мнению, мешает полноценному развитию африканских стран: «В страну, где у женщины по 7–8 детей, вы можете вложить миллиарды евро, но ничего не получите». Такое унижающее отношение, по словам историка, молодое поколение понимает очень хорошо.

А исследователь Камий Лефевр говорит, что французы чрезвычайно мало интересуются странами Африки. До такой степени, что мало кто из её соотечественников найдёт сразу Нигер на географической карте. При этом, думает она, французские эксперты не считают необходимым улучшать свои знания о странах, бывших ранее французскими колониями. И даже сейчас, во время государственного переворота, журналистов интересует лишь возвращение французских граждан и судьба французских предприятий по добыче урана. Парадоксально, говорит Камий Лефевр, ведь с 2014 года уровень знаний французов об Украине вырос в геометрической прогрессии и достиг очень высоких показателей.

Хочется думать, что пока разговоры о военном вторжении в Нигер не выльются в конкретные действия. Мали и Буркина-Фасо обещали оказать новому правительству страны поддержку в случае агрессии со стороны. США и Франция озабочены ростом пророссийских настроений в Сахельском регионе и боятся, что сейчас плацдарм в Нигере достанется представителям ЧВК «Вагнер».

Однако на данный момент членами Cedeao/ЭКОВАС, соседними крупными державами, такими как Алжир, а также странами Европы и США дипломатический путь называется единственно возможным. 10 августа в столице Нигерии, председательствующей в Экономическом сообществе западноафриканских государств, состоится второй саммит, посвящённый ситуации в Нигере.

В заключение хочется взглянуть на некоторые цифры. В 2022 году через Французское агентство развития в Нигер, страну с населением более 25 млн человек, было перечислено 120 млн евро для поддержки различных внутренних государственных программ. В этом же году Франция потратила 634 млн евро только на приём 115 тысяч украинских беженцев. При этом Нигер — страна, где государственным языком является французский, с которой Францию связывает многолетняя история и где добывается 10% топлива для французских АЭС.