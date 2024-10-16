18-летняя студентка Екатерина Б. с мамой отдыхала в Турции. 13 октября, когда вояж подошёл к концу, девушка зашла в туалет для инвалидов в аэропорту Антальи, родила и оставила младенца в уборной. Новорожденного обнаружила уборщица, сразу сообщила о находке в службу безопасности аэропорта. Малыш выжил, его отправили в местную больницу.

ИА Регнум

После экстремальных родов Екатерина пошла на паспортный контроль, чтобы вылететь в Москву. Но не получилось — девушку задержала полиция, ей оказали медицинскую помощь.

Уже на допросе Екатерина заявила, что не знала о своей беременности.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело. Генеральное консульство России в Анталье сообщило, что работает над оформлением ребёнку соответствующих документов и держит ситуацию на приоритетном контроле.

«Родители не знали о беременности»

Семья Екатерины живёт в городе Электросталь Московской области. Мать студентки преподает в коррекционной школе, отец работает монтажником. Родители девушки очень хотели внуков, сообщила ИА Регнум знакомая семьи.

Женщина узнала о случившемся из новостей и до сих пор не может поверить, что подобная ситуация могла произойти именно в этой семье.

«Мы до сих пор в шоке. Это такая хорошая семья. Папа работящий, обожающий свою дочь и сына, мама — замечательный педагог, сама работала с трудными детьми, спасла много судеб человеческих, с сиротами работала. Кроме Кати у них ещё сын старший есть, они с сестрой у родителей всегда на первом месте были, родители всё для них делали. Такая любящая семья, внучат они хотели от старшего, ему уже 26 лет», — рассказала Елена (имя изменено).

Женщина уверена, что родители Екатерины не знали о беременности своей дочери, иначе не позволили бы ей так обойтись с ребёнком.

«Я уверена: если бы семья знала о беременности, всё было бы нормально, родители бы не допустили такого. А то, что произошло, даже не знаю, как назвать, «отключка мозгов», что ли, сумасшествие. Как это иначе объяснить? Мы сами переживаем, но не знаем, чем помочь», — поделилась женщина с ИА Регнум.

Елена полагает, что арестованная в Турции Екатерина могла пойти на такой поступок по глупости.

«Я её давно знаю, она заботливая, ласковая, но дурёха. Неплохая девочка, добрая, но легкомысленная и податливая. Я не знаю, что там могло случиться, может, она испугалась, может, парень её надоумил, но её семью очень жалко, им сейчас очень нелегко», — объяснила женщина.

У парня «были подозрения»

В свою очередь молодой человек Екатерины не знает, кто является отцом ребёнка. Несмотря на это, парень не собирается разрывать отношений и готов принять девушку, если её выпустят из-под ареста в Турции. Об этом 19-летний студент Андрей (имя изменено) рассказал ИА Регнум.

«Мы встречаемся с Катей с начала лета, у нас скоро будет полгода. Познакомились в компании, какое-то время просто общались, потом стали встречаться. По поводу беременности я не знал, честное слово, и она ничего такого мне не говорила. Я не знаю, кто отец ребёнка», — уверяет молодой человек.

Новость о том, что его девушка родила и оставила ребёнка в аэропорту Антальи, стала для Андрея неожиданностью. По его словам, Катя улетела с мамой на отдых в Турцию на неделю и должна была вернуться 13 октября.

Но в этот вечер девушка так и не вышла на связь с Андреем — он заподозрил неладное.

«У них рейс должен был быть в 21:00 13 числа. Утром я позвонил её папе, он сказал, что просто рейс задержали. А потом увидел новости и стал переживать ещё сильнее. С родителями её мы ещё не разговаривали об этом, Катя мне тоже не звонила и не писала. Если честно, я не знаю, что делать. Я очень беспокоюсь, но времени и денег туда полететь сейчас нет», — объяснил парень.

Социальные сети

Расставаться с Катей Андрей не собирается, сейчас он думает о другом.

«Я надеюсь на хотя бы смягчение приговора, потому что я тут почитал, что, если сейчас её вернут в нашу страну, девушку мою могут «закрыть» надолго. Я переживаю из-за этого», — поделился парень с ИА Регнум.

Андрей признал, что у него были некоторые подозрения по поводу состояния здоровья девушки, он даже предлагал ей обратиться в больницу.

«По поводу беременности я не знал, никто не знал. Но были, скорее всего, признаки, которые я замечал. Это рвота после еды, изжоги, живот болел, но больше никаких признаков я не видел. Ещё, по её словам, у неё не было менструаций с февраля месяца. Мы обсуждали эту тему, я говорил, чтобы она сходила к врачу и узнала, что это такое. Она говорила, что это просто обычная изжога», — рассказал парень.

Сейчас молодой человек справляется с эмоциями после произошедшего в турецком аэропорту и надеется узнать, кто настоящий отец ребёнка, которого родила его девушка. Екатерине же в качестве меры пресечения суд избрал содержание под стражей.