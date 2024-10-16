«Не позднее 2025 года» Владимир Зеленский с помощью западных партнеров намерен принудить Россию к миру «вне зависимости от того, что хочет Путин», и вынести свои условия на второй «мирный саммит». И на волне этого оглушительного успеха сделать Украину «сильной частью глобального мира», членом НАТО и ЕС, а также заменить американские военные базы в Европе на украинские.

Иван Шилов ИА Регнум

Такова основная формальная суть «плана перемоги» уже из первоисточника, и выступление украинского первого лица в Верховной раде в присутствии руководителей без исключения всех ведомств и иностранных дипломатов можно оценить как пугающе неадекватное. Поскольку вся вводная часть речи строится на тезисах, абсолютно не соответствующих действительности — начиная от «единства украинцев» и их свободного выбора и заканчивая заявлением о том, что «план победы» станет «мостом к саммиту мира».

Как и сообщало ИА Регнум, именно эта конструкция оставлена как основная в проекте эскалации конфликта и продолжения войны любой ценой. И Зеленский с трибуны шантажирует и пугает всех своих визави, что если они его не поддержат — то заплатят еще больше «за право на мир» и сохранение «порядка, основанного на правилах». Походя признав (впервые официально), что украинские военные находятся в «регионе Сахель». Хотя раньше украинский МИД всячески отрицал это присутствие.

Как утверждается, «Россия и ее сообщники хотят больше войн», поэтому надо их жестко осадить и показать, что «захватнические войны» вести запрещено. В частности, «в регионе Залива», «Индо-Тихоокеанском регионе» и в Африке, которая постоянно упоминается явно не случайно, а ввиду большого интереса «партнеров» к этому вопросу.

Поэтому попытка манипулировать ими и легла в основу тех пунктов «плана», которые нам удалось конкретизировать ранее: приглашение Украины в НАТО еще до окончания войны, поскольку «Путин должен увидеть, что его геополитические расчеты проигрышны»; продолжение операций на территории России и снятие ограничений по ударам по ее территории; развитие стратегически-экономического потенциала Украины и усиление санкций против РФ.

А вот из нового, что не просочилось в западную прессу, — совместная с партнерами работа против российской авиации, расширение использования украинских дронов и ракет, доступ к разведданным иностранных спецслужб и размещение на территории Украины «неядерного сдерживающего пакета». По словам Зеленского, второй, третий и четвертый пункты имеют тайные приложения, которые представили партнерам.

Самое интересное предложение состоит в том, что после окончания войны украинские военные могут использовать свой опыт для укрепления обороны НАТО и Европы. А именно: контингент США в Европе смогут заменить ВСУ.

«Предусматриваем в случае согласия партнеров замещение отдельных военных контингентов Вооруженных сил США, дислоцированных в Европе, украинскими подразделениями. После войны. Украинцы доказали, что могут быть силой, которую российское зло не преодолеет. И я благодарен каждому партнеру — всем, с кем мы обсудили эту перспективу на послевоенное время, благодарен за уважение к украинцам и нашей способности быть непреодолимыми в альянсе с партнерами», — заявил Зеленский, у которого сотрудники ТЦК проводят массовые облавы в ресторанах, торговых центрах и концертных залах в попытках наскрести еще хоть сколько-то мобилизованных.

Но если это, по сути, обещание потом отблагодарить за участие и помощь, то прямо сейчас киевский режим пытается навязать странам Запада модель, когда все должны создать военно-политическую коалицию вокруг Украины, чтобы противопоставить её аналогичной коалиции РФ. Глава режима прямо обвинил КНДР во вхождении в «коалицию преступников» и весьма жестко высказался в адрес Китая.

По его словам, «каждый видит помощь иранского режима для Путина, так же, как и сотрудничество Китая с Россией. Несмотря на заявления, Пекин воздерживается от действительно серьезных действенных шагов для того, чтобы остановить Путина, остановить агрессию и нарушение Россией Устава ООН». Поэтому надо дать Зеленскому всё, что он просит, — иначе Россия усилится так, чтобы «навсегда отбросить дипломатию». А план — заставить её «быть на саммите мира и быть готовой закончить войну».

То есть, по сути, сдаться и выразить готовность принять любые условия, какие только придумают в Киеве. Зал Верховной рады дисциплинированно приветствовал всё это бурными аплодисментами, как будто не понимая, что Зеленский говорит о невозможном. И открыто предлагает всем собравшимся умереть.

Он с упорностью безумца настаивает на приглашении в НАТО, повторяя, как навязчивую мантру, что «решительность в вопросе НАТО для Украины означает также неизбежность евроинтеграции для Украины и безальтернативность демократии на Украине».

Пресс-служба президента Украины Владимир Зеленский в Верховной раде. 16 октября 2024 года

Хотя в этой стране нет никакой демократии и ничего неизбежного приглашение в военный союз не означает, евроинтеграция — совершенно другой процесс, завязанный на ином пакете условий.

А именно вопрос невхождения Украины в этот блок является для российского руководства принципиальным условием. Нейтралитет означает мир, но им не нужен мир — им нужно всё делать в пику России, без оглядки на последствия. И ссориться с Китаем без оглядки на последствия — поскольку США очень беспокоит российско-китайский союз, и на этом Зеленский отчаянно пытается играть. Как и на образе КНДР как опасной страны-изгоя, от которой непонятно, чего ожидать.

Он уверен, что курская авантюра суперуспешна, и настаивает на её продолжении — этот, шестой пункт мы тоже в своей публикации вывели верно. И, призывая западных коллег к эскалации, предлагает им взятку природными ресурсами Украины, которые «усилят демократический мир» или достанутся «хищной России»: уран, титан, литий, графит «и другие».

«Залежи критических ресурсов на Украине вместе с глобально важным потенциалом Украины в производстве энергии и продовольствия… — это наша возможность роста, экономического роста украинцев… Экономического усиления Евросоюза ради экономической и во многом безопасностной автономии Европы. И это возможность Соединенным Штатам и нашим партнерам в G7 работать с Украиной, союзницей, которая может обеспечить на инвестиции прибыль», — гремит Зеленский в то самое время, когда на аукционе с одним участником госпредприятие по добыче и переработке титана было продано по цене торгового центра в Киеве.

Компания «Цемин Украина», принадлежащая азербайджанскому бизнесмену Насибу Хасанову, стала единственным участником аукциона по приватизации АО «Объединенная горно-химическая компания» (ОГХК), которая раньше принадлежала олигарху Фирташу. Ранее она занималась мобильной связью (выкупив у россиян МТС) и не была замечена в титановом бизнесе.

Как считает киевский экономист Алексей Кущ, сделано это было с целью вывода средств от основного бизнеса. «Если нельзя вывести капитал из страны, то нужно купить в этой стране актив с экспортным потенциалом. И тогда вывод капитала произойдет через экспорт сырья. Простая схема: инвестируешь прибыль от владения мобильным оператором в ОГХК. Экспортируешь титан и выводишь капитал с помощью сырьевого экспорта. При этом государство тебе еще и возместит НДС на сумму налогового кредита: капвложения, покупка оборудования, электроэнергии, стоимость ремонтов и т.д.», — объясняет он.

И в этой, а также других подобных схемах, как в капле воды, отражается и «экономический рост украинцев», и «инвестиции», и «усиление партнеров» — особенно последний пункт.

Возможно, в секретных приложениях, которые высокому собранию и благодарной публике представлены не были, содержится детализация предложений, как еще можно выдоить остатки украинских богатств в обмен на сохранение безумной, пожирающей своих граждан и остатки страны политической системы. И то, что одновременно с выступлением у Рады шел никем не замеченный митинг отчаявшихся родственников пропавших без вести солдат ВСУ, отлично показывает, насколько властям наплевать на «расходный ресурс».

В послании Зеленского, которое он собирается продублировать 17 октября на заседании Европейского совета, — страх и признание отчаянного положения. Он прекрасно понимает, что никакого принуждения России к миру на его условиях быть не может — как и её военного разгрома. Он имеет объективную информацию о том, что до конца года оборона ВСУ, скорее всего, не выстоит, и её срочно нужно укрепить хоть чем-то. Лучше всего — «разместить на своей земле комплексный, неядерный, стратегический пакет сдерживания».

Задача-максимум — резко повысить напряженность в отношениях Запада и России, чтобы сорвать любые попытки начать диалог между ними, который мог бы привести к прекращению войны на Украине на основе компромисса. А как максимум — спровоцировать прямое вступление армий стран НАТО в войну против РФ.

Он видит конец своей власти — и паникует. Ради сохранения себя он готов поджечь хоть всю планету — не то что Африку. В этом состоит неформальная — и главная суть «плана перемоги».