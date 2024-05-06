28 апреля премьер-министр Канады Джастин Трюдо спровоцировал очередной виток обострения отношений с Индией. Премьер выступил на мероприятии в честь сикхского праздника Дня Хальсы в Торонто. Этот день известен также как Вайсакхи и символизирует наступление сикхского нового года. Помимо него самого, на мероприятии присутствовали лидер консерваторов Пьер Пулевр, лидер Новой демократической партии Джагмит Сингх и мэр Торонто Оливия Чоу.

Marcello Valeri/Global Look Press

На праздновании присутствовали и сторонники Халистана, воображаемого государства крупной этноконфессиональной группы — сикхов. Более того, там открыто звучали лозунги в его поддержку. «Обращаюсь к почти 800 тысячам канадцев сикхского происхождения по всей стране: мы всегда будем рядом, чтобы защитить ваши права и свободы, и мы всегда будем защищать вашу общину от ненависти и дискриминации», — заявил Трюдо.

Эти слова канадского премьера и привели к дипломатическому скандалу. Для Индии, десятилетиями жестко борющейся с подобными сепаратистскими настроениями, такое поведение официальных лиц другого государства оказалось категорически неприемлемым. На следующий день они были названы абсурдными и индийская сторона выразила решительный протест заместителю верховного комиссара Канады по правам человека.

Представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал на своем еженедельном брифинге для СМИ отметил, что «замечания еще раз иллюстрируют, какое политическое пространство было предоставлено в Канаде сепаратизму, экстремизму и насилию. Это не только влияет на индийско-канадские отношения, но и способствует созданию атмосферы насилия и преступности в Канаде в ущерб ее гражданам».

Смена курса

Примечательно, что правительство Канады не всегда поддерживало сикхских сепаратистов.

До 2018 года они даже считались угрозой внутри страны, но потом все ссылки на сикхский и халистанский экстремизм были удалены из доклада о террористических угрозах. Тогда официальные лица Индии назвали обновленную версию «Публичного доклада о террористической угрозе Канаде за 2018 год» «полным отступлением» Оттавы.

Что интересно, доклад в новой редакции был опубликован примерно за сутки до того, как Джастин Трюдо вместе с министром национальной обороны, сикхом Харджитом Саджаном должны были посетить парад Вайсакхи, организованный в Ванкувере сикхским обществом «Халса Диван».

Индийские СМИ тогда заявили, что доклад был изменен из-за давления общины сикхов, которая угрожала правящей Либеральной партии Канады серьезными последствиями в год выборов. Однако, помимо открытого давления, могут существовать и другие, «ползучие» способы лоббирования интересов сикхов. Например, крупные пожертвования в пользу Либеральной партии или обещание политической лояльности в обмен на признание общины, включая сторонников создания Халистана, как части общественной и государственной системы Канады.

Движение его имени возникло непосредственно после обретения Индией и Пакистаном независимости в 1947 году. Оно представляет собой сепаратистскую группировку в северном индийском штате Пенджаб, где некоторые сикхи до сих пор хотят создать независимое государство.

В Пенджабе проживает 27 миллионов человек, 60% из них — сикхи. В свое время Британская Индия была разделена по религиозному принципу, а представители общины сикхов оказались по обеим сторонам новой границы. Многие из них сочли себя обманутыми и начали говорить о создании собственного государственного образования.

Пик движения пришелся на начало 1980-х годов, когда политический деятель Джарнаил Сингх Бхиндранвале открыто поддержал отделение от Индии и возглавил вооруженное сопротивление.

В июне 1984 г индийская армия и силы безопасности провели. операцию «Голубая звезда», в ходе которой Бхиндранвале и около 500 сикхских повстанцев были убиты. Произведенный тогда обстрел сикхского храма привел к серьезному повреждению святыни, что вызвало широкую критику в адрес властей.

Силовая зачистка привела к убийству в октябре 1984-го премьер-министра страны Индиры Ганди, которая и отдавала приказ на проведение операции. Она была застрелена своими же телохранителями-сикхами. Убийство Ганди спровоцировало антисикхские беспорядки, в ходе которых более трех тысяч сикхов были убиты в столице и примерно двадцать тысяч — в других 40 городах Индии.

Сепаратистов из сикхской группировки «Баббар Халса» также обвиняли в исполнении громких террористических актов. В 1985 году самолет авиакомпании Air India был взорван у берегов Ирландии, в результате погибли более 300 человек. Летели этим рейсом в основном пассажиры из Торонто и Ванкувера.

В тот же день в токийском аэропорту Нарита произошел еще один взрыв, в результате которого погибли два сотрудника авиагавани. Индия постоянно обвиняет сепаратистские организации и лидеров, проживающих в разных странах, в финансировании и поддержке движения за независимость Пенджаба. А помимо диаспоры сикхов в Канаде, сторонники Халистана есть в Британии, США и Австралии.

И потенциально это может создать проблемы в отношениях со всеми государствами, позволяющими сикхам вести свою деятельность.

Тлеющий конфликт и временное потепление

Около года назад, в июне 2023-го в Ванкувере был убит сикхский активист Хардип Сингх Ниджар. В организации убийства были обвинены индийские дипломаты, что привело к ухудшению отношений между двумя странами. Вот и в этот раз Трюдо вспомнил события годичной давности и заявил, что убийство создало «проблему», которую он не может игнорировать.

Тогда Канада отозвала из Индии 41 дипломата, две трети численного состава представительства, после того, как Нью-Дели пригрозил лишить их дипломатического иммунитета. На тот момент в каждой стране осталось по 21 дипломату. Формально соблюден паритет, но совершенно очевидно, что из-за разницы в численности населения требуется различный объем дипломатической работы.

При этом имеющимся данным, за последние годы индийцы составили самую многочисленную группу иностранных студентов в Канаде: в 2022 году им было предоставлено более 41% всех разрешений на обучение — 225 835.

Arlyn Mcadorey/Global Look Press Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Год назад Оттава объявила о приостановке «очных услуг» в консульствах Канады и предупредила, что сокращение дипломатического персонала замедлит оформление виз. Индия, соответственно, приостановила на несколько недель выдачу виз гражданам Канады.

А в ноябре 2023-го министр торговли Канады Мэри Нг заявила, что их страна не возобновит торговые переговоры с Индией до тех пор, пока правительство Нарендры Моди не начнет сотрудничать в расследовании убийства Ниджара.

Однако в минувшем январе эскалация дипломатического конфликта между двумя странами прекратилась, и отношения стали возвращаться в нормальное русло.

Бывший советник по национальной безопасности Канады Джоди Томас сообщила, что Индия сотрудничает с Канадой в расследовании обстоятельств смерти сикхского активиста и двусторонние отношения улучшаются. Она отметила, что в отношениях наметился прогресс. Ему способствовала, в частности, предоставленная Соединенными Штатами информация о причастности некоего индийского чиновника к сорванному заговору по подготовке убийства в Нью-Йорке другого сикхского сепаратиста.

Вероятно доказательства причастности индийской стороны оказались достаточно чувствительными что и вынудило правительство Моди сделать шаг навстречу Канаде. Вероятно сыграл свою роль и предвыборный фактор.

В данный момент в Индии идёт избирательная кампания и власти могут быть заинтересованы в сглаживании возможных скандалов и улучшении международного имиджа. Но это не значит, что индийская сторона готова официально признать обвинения канадцев в причастности к ликвидации сепаратиста. Консультации по этому поводу могут затянуться, превратившись бесконечный цикл бесполезных встреч и бесед без какого-либо окончательного результата.

Тема сихского сепаратизма в предвыборном контексте выглядит противоречиво.

С одной стороны от правящей Бхаратия джаната парти (БДП) логично ожидать обвинений канадских сторонников Халистана в сотрудничестве с пакистанской разведкой. Это бросит тень на сикхов, ведь самая многочисленная их диаспора проживает именно в Канаде.

Однако в самой Индии есть и другая точка зрения.

По словам экспертов, БДП предпочитает «травлю мусульман» и не возражает против привлечения сикхов к участию в выборах, поскольку сейчас у нее нет никаких электоральных интересов в штате Пенджаб, являющемся основным местом их расселения. Именно в этом контексте сглаживание противоречий с Канадой выглядит логично.