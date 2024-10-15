Жительница Твери Елена тщательно следит за своим весом и уровнем сахара в крови — у неё есть предрасположенность к диабету, сахар «гуляет» на верхней границе нормы. При этом женщина очень любит сладкое — лёгкий воздушный зефир кажется ей оптимальным решением проблемы. Тем более, если зефир содержит не сахар, а подсластитель.

ИА Регнум

Любимого лакомства Елена может съесть сразу целую упаковку. И не всегда без последствий для желудка.

Сейчас недешёвый и, как обещает производитель, полезный зефир без сахара из торговых сетей «Перекрёсток», «Пятёрочка» и «ВкусВилл» попал в сводки новостей. Продукт подозревают в том, что им, вернее, содержащимся в нём подсластителем мальтит, отравились покупатели. Сильные боли в животе, газообразование, тошнота вплоть до рвоты — пока зафиксировано 32 подобных случая, но, возможно, не все пострадавшие обращались к врачам. И не все, кому стало плохо, связывали своё состояние со съеденным зефиром.

Завод «Сокол» из города Дмитров, чья продукция послужила причиной кишечных проблем потребителей, уверяет, что дело не в зефире, а в его количестве.

«Это специальное диетическое питание для людей с диабетом, в сутки можно есть не более одной штуки такого зефира», — говорится в распространённом предприятием заявлении.

15 октября коммерческий директор фабрики Михаил Шамис прокомментировал журналистам случившееся.

«Сведения, опубликованные Telegram-каналами, не соответствуют действительности. Мы готовим иск о сведениях, порочащих нашу репутацию, и будем требовать опубликовать опровержения. Сейчас делаем расчет ущерба от опубликования недостоверных сведений», — заявил Шамис.

Он также подчеркнул, что производимый «Соколом» продукт разрешён американскими и европейскими стандартами и выпускается с 2018 года.

Сейчас Роспотребназдзор проводит на предприятии проверку, специалисты ведомства изымают зефир с мальтитом с прилавков, торговые сети временно отказываются от продукции дмитровского завода. Убытки предприятия очевидны. Впереди разбирательство, что и кем нарушено: технологии — заводом-изготовителем или правила потребления зефира — его едоками.

«Три четверти» от сахара

В состав классического зефира по ГОСТу входит фруктовое или ягодное пюре — оно придаёт готовым изделиям вкус, цвет и стабильность, а также яичный белок, сахарный песок, загуститель (пектин или агар-агар).

А вот из чего сделан зефир, из-за которого могло произойти отравление: мальтитный сироп, мальтит (подсластители); пюре яблочное; вода питьевая; агент влагоудерживающий сорбит; агент желирующий пектин; пребиотик олигофруктоза; белок яичный сухой; регулятор кислотности лимонная кислота; агент влагоудерживающий лактат натрия; ароматизатор «Ваниль».

Сахарозаменитель мальтит стоит за 90% рецептур в магазинах с пометкой «без сахара». Именно мальтит приводит к эффекту «раздутой жабы», настоящей «революции» в животе у большого количества людей. Это связано с индивидуальной непереносимостью продукта, но мало кто связывает съеденную шоколадку «без сахара» или зефирку с последующими проблемами.

Мальтит (пищевая добавка E965) — заменитель сахара, который производят из картофельного или кукурузного крахмала, вернее, из промежуточного продукта, называемого мальтозой (солодовый сахар). Также пищевую добавку E965 могут производить из глюкозного сиропа с высоким содержанием мальтозы. Коммерчески он более известен под торговыми марками «Maltisorb» и «Maltisweet».

«Производители «здорового питания» любят мальтит, потому что он по поведению в кондитерском производстве близок к сахару — не нужно нарушать технологию изготовления продукции», — поясняет ИА Регнум руководитель сети магазинов здорового питания Светлана Максимова.

Именно потому, что мальтит не полностью усваивается пищеварительной системой человека, его и рекомендуют пациентам с диабетом. Вещество используется в качестве заменителя сахара, который вызывает более медленный рост уровня сахара в крови и инсулина, чем d-глюкоза или сахароза.

В то же время, говорит ИА Регнум гастроэнтеролог Галина Попикова, многие её пациенты ощущали последствия приёма мальтита — те самые, на которые жаловались покупатели зефира из супермаркетов. Причём даже от небольшой дозы.

А переесть продукции с мальтитом несложно: поскольку вещество имеет три четверти сладости сахара, три четверти его калорийности и три четверти гликемического индекса, многие потребители могут потреблять на четверть больше мальтита, чтобы получить тот же эффект, что и от продукта с обычным сахаром.

Проще говоря, вместо одной «обычной» зефирки можно съесть сразу несколько.

Не отравление, а плохая усвояемость

Симптомы, подобные отравлению — вздутие, боли в животе и диарея — являются классическим действием мальтита, если употреблять его в дозах, превышающих рекомендуемые.

Мальтит, как и любой подсластитель, противопоказан людям с непереносимостью фруктозы, отмечает Галина Попикова. Рекомендуемая специалистами доза — не более 10 граммов в день.

«Диарея, по сути, является реакцией организма, направленной на избавление от содержимого кишечника, которое раздражает его стенки. Когда пища не усваивается и быстро продвигается по кишечнику, люди могут считать, что отравились. Но это не отравление, а плохая усвояемость конкретного продукта», — поясняет врач.

Так что, скорее всего, производители зефира правы: потребители переели их продукции.

Но что делать, если вы всё же купили некачественную продукцию? Нужно обратиться к врачу, чтобы зафиксировать негативный эффект для организма, поясняет алгоритм адвокат Денис Занегин в беседе с ИА Регнум.

Если у вас сохранился чек — хорошо, однако подойдёт и выписка о действиях по банковской карте, где зафиксировано время и место приобретения товара. После чего нужно обратиться в органы Роспотребнадзора.

При соблюдении такого порядка действий возможно обратиться за возмещением вреда здоровью в судебном порядке. Органы Роспотребнадзора сейчас подают иски и в защиту конкретных потребителей, и в защиту пострадавшей группы потребителей — механизм отлажен.

В целом же производители пишут состав своей продукции очень мелким шрифтом — и далеко не все люди, находясь в магазине, могут прочитать написанное на упаковке. Поэтому, советуют медики, если вы знаете за собой острую желудочно-кишечную реакцию на продукты с заменителями сахара — лучше воздержаться от товаров, продающихся на полках товаров для диабетиков.