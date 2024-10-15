Россияне стали меньше и реже выпивать. По результатам опроса ВЦИОМ количество непьющих россиян за 20 лет выросло вдвое и достигло 48%. Для сравнения, в 2004 году потребителей алкоголя было почти в три раза больше, чем трезвенников — 73% и 27% соответственно.

ИА Регнум

«Всё больше людей демонстрируют приверженность трезвому образу жизни, что обусловлено совокупностью различных факторов — сменой поколений, активизацией антиалкогольной политики, модой и другими», — отмечают авторы исследования.

Массовый отказ от алкоголя подтверждают и данные, которые приводила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По её словам, если в 2009 году потребление алкоголя в России составляло почти 14 литров на человека, то сейчас показатель снизился до 8.

Кроме того, отмечается в исследовании, в стране заметно изменилась модель потребления спиртных напитков. Если раньше на столах уверенно доминировали пиво (47% предпочтений) и водка (33%), то сейчас на первое место вышло вино (19%), пиво выбирают 18% респондентов, водку — 11% опрошенных.

«Сегодня в российском обществе еще сильнее прослеживается переход к южному типу потребления алкоголя, характеризующемуся преобладанием лёгких алкогольных напитков», — делают вывод аналитики.

В то же время результаты других исследований показывают, что многие люди, особенно молодёжь, начали чаще выбирать безалкогольные напитки. В разных крупных российских ритейлерах в этом году розничные продажи безградусного пива, медовухи, вина и сидра выросли на 20-60%. Также значительно расширился их ассортимент.

Если безалкогольное пиво или вино уже не вызывают удивления, то «нулевые» джин, ром и вермут точно привлекут покупателей. Ниша для подобной экзотики пока невелика, но эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы безалкогольные аналоги крепких напитков могут занять от 1% до 5% (без)алкогольного рынка.

Рюмочные выгоднее общепита

Алкоголя россияне потребляют меньше, но количество мест, где можно употребить, постоянно растёт. В октябре число баров и рюмочных в стране увеличилось на 23% год к году — до 9,2 тысяч заведений, подсчитали в сервисе «Яндекс Карты».

Предпринимателям выгодно открывать бары, пабы и рюмочные из-за более высокой маржинальности: средний чек у заведения выше, чем у классического общепита, а персонала требуется меньше.

Пьют в заведениях всё чаще российские настойки. Как отмечают рестораторы, потребители выбирают их из-за цены — импортные крепкие напитки значительно подорожали за последнее время. Если рюмку отечественной настойки можно купить за 250-300 рублей, то альтернатива в виде коктейля с зарубежным алкоголем обойдётся клиенту в 750-900 рублей.

А для тех, кто всё еще предпочитает пиво, производители значительно увеличивают предложение. С апреля по август 2024 года производство пива в кегах выросло на 39,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Впрочем, это во многом объясняется продуктивной работой мер по легализации рынка — в частности, применением маркировки пенного напитка в системе «Честный знак».

Пьют то, на что хватает

В целом же крайне сложно подсчитать, сколько алкоголя в целом потребляют россияне. Одна из причин — изготовление самогона. Отследить масштабы явления невозможно, признают эксперты.

Раньше член Общественного совета при Минфине РФ Игорь Косарев отмечал, что на долю самогона в России приходится до 20% от общего объема потребления крепкого алкоголя. При этом оценка весьма приблизительна: самогонные аппараты не только широко представлены в свободной продаже, но и активно собираются народными умельцами на дому.

У россиян с доходом в размере 35-40 тысяч рублей в месяц просто нет возможности употреблять легальный алкоголь, отмечает в беседе с ИА Регнум руководитель центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз.

«Не потому они пьют нелегальные суррогатные жидкости и водку по 150 рублей, что классово ненавидят вина «Бордо» и коньяк «Хеннеси». Они бы их пили — но денег нет, — говорит Дробиз. — А вот что именно происходит в этой группе населения, что они пьют, никто знает».

Сегодня в России растут объёмы розничных продаж практически всех видов алкогольной продукции — кроме винных напитков и слабоалкогольных коктейлей, рассказывает ИА Регнум генеральный директор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.

Увеличение розничных продаж горячительного за последние два года связано с тем, что, по сравнению с предыдущими годами, подросли реальные доходы населения, из-за чего часть граждан перешла к употреблению легального алкоголя, отмечает Черниговский.

«Люди сколько пили, столько и продолжают пить, а вот структура потребления изменилась в сторону уменьшения нелегальной псевдоалкогольной продукции», — говорит эксперт.

По мнению собеседника ИА Регнум, предпочтения по напиткам среди разных групп населения остаются прежними. Черниговский отмечает, что в нашей стране около 80% всего алкоголя в пересчёте на абсолютный алкоголь (содержание спирта в алкогольном напитке) составляют продажи водки, пива и пивных напитков.

«Залить» стресс

Россия пережила пандемию коронавируса, которая стала мощным стрессом для населения и катализатором употребления алкоголя. Но никуда не делись геополитическая турбулентность и социально-экономические трудности последних лет, на которые часть людей реагирует нервно, снимая стресс спиртными напитками.

Об этом говорят и данные опроса ВЦИОМ. Основным мотивом употребления алкоголя у россиян по-прежнему остаётся желание снять стресс и напряжение (по 38% и в 2004, и в 2024 годах), а каждый пятый респондент отмечает потребность «залить» горе или разного рода неудачи.

«Изменение типичного рисунка употребления алкоголя в сторону резкого учащения его приёма или увеличения объема потребления может рассматриваться как психологический индикатор уровня текущих проблем, отражающих переживание состояния «я в ловушке» или «выхода нет», — отмечает клинический психолог Денис Автономов.