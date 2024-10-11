После сдачи Угледара и выставленных напоказ страданий 72-й отдельной мехбригады, как бы давших подземный толчок, по Украине прошла мощная волна «зрады», пиком которой стало принятие закона «о легализации дезертирства». Выражение это принадлежит широко известной народной депутатке Марьяне Безуглой, которая, впрочем, сама за него и голосовала — чтобы потом громко критиковать.

Иван Шилов ИА Регнум

Дело в том, что проблемы с поддержанием дисциплины в ВСУ, мотивацией военнослужащих и, как следствие, массовым дезертирством, стали такими масштабными, что игнорировать их уже никак нельзя. Но и наказывать за «самовольное оставление части», тем более применяя уголовную статью о дезертирстве, — значит развалить всё окончательно.

Вот свежайший пример, тоже связанный с Угледаром: бойцы 123-й бригады ТрО отказались выполнять боевую задачу в Донбассе и самовольно покинули воинскую часть. После этого командир одного из батальонов Игорь Гриб застрелился. Ведь именно эта бригада должна была занять позиции за Угледаром. Но, поскольку этого не случилось, туда отправили истощенных в боях за город «черных запорожцев», вокруг чего поднялся вой.

Беглецы вернулись домой, в Вознесенск Николаевской области, и вышли на митинг, чтобы заявить о недостаточной подготовке и нехватке оружия для участия в боевых действиях. Теперь им грозят уголовной ответственностью — но только потому, что они имеются в наличии. Большинство просто «исчезает».

Именно о таких людях и говорит законопроект № 11 322, принятый 8 октября в первом чтении. Он облегчает ответственность за первый самовольный уход, если военный сам вернулся на службу. Сразу автоматически продлевается действие контракта, возобновляются выплаты и выдача положенного довольствия, включаются льготы и гарантии. Если по факту отлучки уже возбуждено уголовное дело — то и тут ничего страшного.

Удивительный для Украины гуманизм, но он объясняется катастрофической (и это опять не наше определение) ситуацией на фронте.

ИА Регнум уже приводило интересный эпизод опять-таки из угледарской истории, когда из 50 пожилых «новобранцев», направленных на укрепление обороны города, на позиции попали только четверо, но и они дезертировали при первой ротации.

«30 из них сразу же были отправлены в тыловые подразделения и госпитали, поскольку по состоянию здоровья не пригодны для службы на передовой (потому что в ТЦК выполняли план призыва и мобилизовали больных). Из остальных 20 на второй день дезертировали 16 военнослужащих. Таким образом, по пополнению в 50 человек на позиции было отправлено четыре, после первой же ротации эти четверо также дезертировали»,— сообщил служащий в одной из бригад ТрО, журналист Владимир Бойко, в миру — известный обличитель и скандалист.

Но, кроме него, о проблеме с солдатами, лишенными всяческого желания умирать за режим Зеленского, трубят буквально из каждого утюга. Экс-нардеп Егор Фирсов, служащий в украинской армии, недавно шокировал зрителей «единого телемарафона», рассказав, как солдат ВСУ заявил, что не будет стрелять в русских, потому что это братоубийственная война. И сделал это на русском языке.

А причиной всему, размышляет Фирсов (сам, кстати, в быту русскоязычный) — насильственная мобилизация, которая не учитывает настроения тех, кого присылают в армию. «ТЦК бежит за мужчиной, пихает в бусик, не дает возможности позвонить родным, закончить дела, после месяца учебки он сразу оказался в окопе — могут быть разные настроения», — подчеркнул нардеп.

Тем временем и вражеские голоса из CNN тоже сообщают, что украинская армия страдает от низкого морального духа и «сочников», что особенно ощущается в пехотных подразделениях «на востоке страны».

Шестеро украинских офицеров, участвующих в боевых действиях или недавно покинувших свои части, подтвердили, что дезертирство и неподчинение становятся всё более распространенными явлениями среди недавно мобилизованных солдат. Офицер Дима оставил должность после потерь во вверенном ему подразделении, поскольку больше не мог наблюдать, как погибают его люди (из 800 человек погибли или тяжело ранены более половины).

При этом многие мобилизованные солдаты отказываются возвращаться на позиции после первой же ротации.

«Не все мобилизованные солдаты покидают свои позиции, но большинство — да. Когда сюда приходят новые ребята, они видят, как здесь трудно. Они видят много вражеских беспилотников, артиллерии и минометов. Они выезжают на позиции один раз и, если выживают, больше не возвращаются. Они либо покидают свои позиции, либо отказываются идти в бой, либо пытаются найти способ уйти из армии», — рассказал CNN один из украинских командиров, воюющий в районе Покровска.

По данным Верховной рады Украины, только за первые четыре месяца 2024 года было возбуждено почти 19 тысяч уголовных дел против солдат, покинувших свои посты или дезертировавших. Однако их реальное число гораздо больше, поскольку командиры стараются решать эти вопросы неформально, убеждая солдат вернуться на службу без наказания.

«Дальше будет только хуже. До марта 2024 г. еще можно было исправить ситуацию, но на сегодняшний день развал армии достиг таких масштабов, что никакие меры уже не помогут — на фронте просто нет людей. Нет и не будет. Поскольку умирать за прогнивший коррумпированный режим «бусификованные» солдаты не собираются, а средства принуждения — то есть военную юстицию — 95-й квартал ликвидировал еще в 2019 году», — пишет Бойко, по мнению которого дезертиров в ВСУ уже 170 тысяч.

А будет еще больше, поскольку наряду с декриминализацией дезертирства Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады одобрил законопроект о внесении изменений в ст. 24 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», согласно которому дезертиры «навечно останутся в списках части». При этом член комитета, народный депутат Федор Вениславский анонсировал, что и в Единый реестр досудебных расследований факты оставления места службы вноситься не будут.

Так что военнослужащие ВСУ теперь могут безнаказанно складывать оружие и уезжать с фронта домой. Чем охотно и пользуются.

«Так, например, только из моей воинской части за август–сентябрь 2024 года, после внесения изменений в УК Украины, дезертировала половина военнослужащих от того количества, что самовольно оставили службу за предыдущие 2,5 года. И каждую неделю их становится больше и больше. Потому что зачем служить, если можно не служить и за это ничего не будет?» — рассуждает Бойко.

Зато на бумаге воинские части будут оставаться укомплектованными — ведь вычеркнуть дезертира и взять на его место другого человека командиры не смогут. Ну а беглые воины возвращаться в окопы желанием не горят.

Издание «Страна» приводит слова людей, занимающихся незаконной переправкой через границу, они говорят, что раньше дезертиры среди клиентов попадались редко. Однако примерно с мая один или несколько военнослужащих были чуть ли не в каждой группе. А в Румынии никто это не проверяет, если только сам не признаешься.

Один из таких «лыжников» — 42-летний Сергей, с которым пообщались украинские журналисты. Мобилизованный в 2023 году, после второго ранения он ушел в СОЧ, «какое-то время пересидел у родственников в селе под Винницей, потом нашёл «коридор» в Румынию». Поступок свой объясняет просто: все вокруг умирают, становятся калеками, и при этом совершенно непонятно, чем это всё закончится и когда. «А жизнь-то проходит…»

Все понимают, что на Украине при текущем раскладе будущего нет.

Даже авторитетный The Economist не стесняясь пишет: «Нет четкого пути выхода из армии после того, как они в нее попали, из-за чего мобилизация кажется билетом в один конец, в морг». Что уж тут говорить про людей, которых заломали прямо на улице и силой заставили воевать. Они бегут при первой же возможности еще со времен «контрнаступа», где вдруг оказалось, что вся бравада и надежда на западную помощь оборачивается жуткими потерями и отсутствием результата.

Экс-нардеп Игорь Мосийчук, воплотивший невероятный тип «миролюбивого бандеровца» и клеймящий власть из безопасной заграницы, в своем телеграм-канале рассказывает леденящую душу историю. В 129-ю отдельную криворожскую бригаду ТРО прислали только что мобилизованных мужиков. Без документов, даже без военного билета — сказали, что пришлют вдогонку, когда оформят, вроде как времени нет.

«Вы понимаете, что будет дальше? Они погибнут, и никто даже не узнает, кто они и что они. Представляете себе цинизм ублюдков, которые нацепили генеральские погоны, которым президент вручает награды, а они утилизируют украинцев? И самое главное в этой ситуации следующее: дезертирство становится причиной обвала фронта. Но если оно станет массовым явлением, если такие митинги, как в Вознесенске, будут происходить постоянно, то вы понимаете, что это полный обвал, катастрофический, и угроза нашей государственности», — стонет Мосийчук, который теперь за мир и переговоры с Россией.

Хотя, вообще-то, он бывший заместитель командира батальона «Азов»* (на заре его существования), ставивший на колени бердянских гаишников, грозивший Крыму «поездами дружбы» от имени «Правого сектора»* и радостно приветствовавший 2 мая в Одессе. Пойманный на получении взятки, он клеймит «зеленых» за «печальный, преступный схематоз», пророча развал ВСУ.

Такие, как Мосийчук, рисуют ситуацию в черных красках, пророча развал фронта и еще десятки тысяч дезертиров. И хотя они, конечно, всё несколько преувеличивают, проблемы у ВСУ действительно крупные. Чтобы перекрыть дефицит личного состава, нужно мобилизовать 20-летних, что делать сейчас запрещено. Но о чём периодически громко рассуждают — в том числе и иностранные товарищи, дающие деньги на войну.

В качестве временной меры командирам некоторых, особо доверенных воинских частей дадут право комплектовать боевые подразделения за счет добровольцев — минуя ТЦК. Но, как прогнозируют опытные люди, в этом перечне непременно окажутся «блатные батальоны», которые за деньги станут набирать «ухылянтов» и делиться с генштабом, формирующим список.

Так что сейчас украинское руководство с его грозным настроением «не отдавать врагу ни пяди» стоит перед сложным выбором. Начать мобилизацию студенческой молодежи — получить истерику, хаос и бегство через границу с удвоенной силой. Не начать — через несколько месяцев воевать будет реально некому, «бусификация» себя исчерпала, а нюхнувших смерти дезертиров назад уже точно не заманить.

«Западные партнеры» могут продолжать выделять деньги, давать оружие и усиливать санкции против России. Но в этой схеме есть одно слабое звено: заменить украинцев в качестве живой силы некем. А раз так — перелом в войне неизбежно настанет, вопреки всем желаниям Зеленского и его компании.

* террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ