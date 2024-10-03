Взятию Угледара уделяется такое пристальное внимание, которого обычно не заслуживают населенные пункты размером полтора на полтора километра. Ближайшие сёла — Павловка и Никольское — по площади гораздо обширнее, но особенность этого города состоит в том, что там не было частного сектора.

ИА Регнум

Сами того не зная, советские строители изначально строили поселок Южный (так он раньше назывался) как мощный укрепрайон — панельные многоэтажки в чистом поле, к которым добавились элегантные наземные сооружения шахты «Южнодонбасская № 3».

Её белые «небоскребы» на фоне степи всегда считались выгодным кадром с точки зрения промышленного дизайна: параллелепипед над главным стволом красив и совершенен в сочетании с остальным комплексом зданий

В 60-е годы здесь были разведаны мощные пласты газового угля хорошего качества — с низкой зольностью и небольшим содержанием серы, пригодного для коксования и с относительно неглубоким залеганием. Месторождение, находящееся в стороне от «старого Донбасса», было признано суперперспективным, здесь планировалось заложить, по разным данным, 7-8 шахт.

Одновременно строилось жилье — прибывающим шахтерам сразу давали квартиры. Первый уголь был дан на-гора в 1973 году, а в следующем построили железнодорожную ветку для его вывоза в Донецк, которому поселок городского типа административно подчинялся. С 1969 г. он уже стал Угледаром.

А восемь шахт не получились — следующую открыли только в середине 80-х, и обе «Южнодонбасские» стали главными опорными точками для формирования цепочки «уголь — кокс — металл», ставшей основой благосостояния «донецкого клана».

И работали они вполне успешно вплоть до государственного переворота 2014 года, когда ловкие ребята Виктора Януковича намеревались выставить на продажу через Фонд госимущества большинство государственных шахт, входящих в ГП «Донецкая угольная энергетическая компания». И замкнуть всё в своих руках.

Новая власть не мыслила какими-то «цепочками», поэтому примерно к 2017 году доверенные лица нового президента Украины Петра Порошенко уверенно довели угледарские шахты до банкротства.

Они выкачивали из них деньги через заниженную цену угля и завышенную стоимость оборудования для модернизации. При этом после закупки все просто лежало на складах.

В итоге в 2019 году добыча полностью остановилась. В проекте «Новой Украины» в принципе не предполагалось никакого промышленного развития.

Страна, чьей целью было определено бесконечное создание проблем для России, уверенно взяла курс на полную деиндустриализацию.

Промзоны рассматривались сначала исключительно с точки зрения распила на металл, а затем — как объекты, пригодные для военных целей.

Соответственно, и Угледар был превращен в «укреп», доминирующий над местностью, безо всякой жалости — всё равно никаких планов на него не было и не могло появиться.

Штурмовать его подразделения ВС РФ начали ещё два года назад, и конечно, с невеликими результатами. Крепость посреди степи давала огромные преимущества обороняющимся, перед которыми всё было как на ладони.

Ситуация начала меняться после того, как оборона ВСУ была продавлена северо-восточнее Угледара, в районе Новомихайловки и затем Константиновки. Позже пало Водяное, а к западу от Угледара — Пречистовка. В итоге фланги посыпались и город пал — гарнизон начали выводить, опасаясь окружения.

Причем, как считают некоторые военные, приказ на выход был дан слишком поздно, чтобы не портить Зеленскому поездку в США, что привело к большим потерям: гарнизону приходилось сражаться в оперативном окружении и уходить по той же голой степи.

С военной точки зрения эта точка на карте дает несколько важных преимуществ. Теперь под контролем ВС РФ та самая железнодорожная ветка на Донецк, построенная когда-то для удобства освоения месторождения.

Через неё передовые части получают быстрое сообщение со всем югом Донбасса, магистраль входит в единую сеть с Мариуполем, Крымом, Запорожской и Херсонской областями.

Кроме того, этот локальный успех помогает сложиться «котлу» юго-западнее Донецка. Чтобы не попасть в него, украинские войска будут вынуждены откатываться на запад, к границе Днепропетровской и Запорожской областей.

Отсюда уже рукой подать до Полог и Орехова, в этих обширных пространствах больше нет крупных населенных пунктов, которые можно превратить в «укрепы».

В свое время и немцы, проиграв битву за Донбасс в сентябре 1943 года, быстрым маршем откатились за линию реки Молочной и Днепра, сжигая всё на пути отступления. Командующие вермахта понимали, что в чистом поле войска обречены. Понимают это и предводители ВСУ, которые сейчас будут цепляться за последние возможности сдержать наступление русской армии.

Последним ключевым центром украинской обороны на пути к Курахово, скорее всего, станет село Богоявленка, оно и определит дальнейший ход событий.

Однако следом за армией идут управленцы. И с точки зрения будущего этих территорий восстановление Угледара и освоение громадных запасов угля, восстановление промышленности будет гораздо более весомой победой.

Россия управляет своими землями не как временщик, чья задача рвануть и убежать. Так что и на город угольщиков посреди степи есть кому посмотреть не только как на «укрепрайон с господствующими высотами».

Возможно, те полторы сотни жителей, что пережили штурм в своих разбитых домах, остались именно ради этого.