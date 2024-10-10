На территории Латвийской Республики создается бригада НАТО, укомплектованная солдатами из Швеции, Канады, Дании и других стран: ее общую численность планируется довести до 5000 человек. Одновременно значительная часть территории страны отдана под полигоны, а граница с Россией застраивается забором и «засевается» противотанковыми «зубами дракона».

ИА Регнум

Отношение к этому забору внутри Латвии, однако, достаточно противоречивое. В частности, недавно один из бывших командующих латвийской армией заявил, что в лихорадочном строительстве нет особого смысла, так как Россия нападет только через пять лет. А может, и позже…

Каждой твари по паре

Шведское издание Expressen опубликовало репортаж о том, как Южно-Сканский бронетанковый полк (P7) шведской армии готовится в почти полном составе к отправке через Балтийское море. 600 шведских солдат и офицеров вместе со своими танками, бронетранспортерами и прочими боевыми машинами готовятся разместиться на базе НАТО, находящейся близ латвийского городка Адажи под Ригой. Там они проведут шесть месяцев, после чего их в порядке ротации заменят датские солдаты.

Задача шведов заключается в том, чтобы «действовать в качестве сдерживающего фактора» и предотвратить «возможное нападение России на одну или несколько ближайших к ней стран НАТО». Это будет первое развертывание шведских военных в составе НАТО за границей после вступления Швеции в альянс.

Издание пообщалось с солдатами, готовящимися к переброске. Колин Вилсон, заряжающий самоходного миномета, заявил, что с нетерпением ждёт поездки в Латвию: «Я решительный и мотивированный. Наша главная задача — напугать русских». В свою очередь сержант Элиас Рисплинг похвалил машины Grkpbv90, имеющиеся в их распоряжении: «Это очень хорошее дополнение к танковым батальонам».

Новый шведский министр иностранных дел Эва Мария Луиза Мальмер Стенергард (вступила в должность 10 сентября) добавляет, что они хотят взять на себя «ответственность за безопасность, в частности, Северной Европы». Министр, во время интервью для Expressen картинно забравшаяся в один из бронетранспортеров, заявила, что «у нас» (имея в виду блок НАТО) «очень длинная граница с Россией, которую необходимо защищать».

В настоящее время в Латвии находится боевая группа НАТО расширенного присутствия, возглавляемая Канадой. Сейчас в ней в порядке ротации несут службу около 1900 военнослужащих из Албании, Канады, Чехии, Исландии, Италии, Черногории, Польши, Словакии, Словении, Испании и Северной Македонии, Дании, а скоро к ним добавятся и шведы.

Недавно латвийский министр обороны Андрис Спрудс сообщил, что эта группа окажется увеличена до уровня бригады — в соответствии с решениями, принятыми на саммитах НАТО 2022 и 2023 гг. в Мадриде и Вильнюсе.

Ожидается, что эта бригада достигнет полной боеготовности к 2026 году и будет насчитывать около 3500 военнослужащих. Руководить формированием, прибытием и интеграцией других боевых групп будет полковник Седрик Аспиро.

В интервью Спрудс отметил, что «Латвия стала первой страной Балтии, где будет создана многонациональная бригада альянса». В то же время в стране находятся солдаты НАТО и в рамках других операций, в результате чего их общая численность в ближайшие два года составит примерно 5000 военнослужащих.

Основным местом дислокации бригады станет база в Адажи. Ее штаб разместится в населенном пункте Цери под Ригой, а тренировки будут проводиться на огромном полигоне в регионе Селия.

Примечательно, что многонациональной дивизией НАТО «Север», размещенной в Прибалтике, руководит женщина — генерал-майор Йетте Албинус, датчанка. В свое время она стала первой женщиной в датской армии, дослужившейся до звания генерала.

«Когда ты надеваешь свою форму, ты — воин! Когда ты, женщина, многие годы служишь в армии, то самое большое уважение, которое ты можешь заслужить, — это если тебя принимают как воина», — с гордостью говорит Албинус.

19 августа в Адажи прошла церемония встречи бронепехотного батальона, прибывшего из Дании, — всего к многонациональной бригаде НАТО в Латвии присоединились около 800 новых солдат. Дания стала второй по численности страной, представленной в этой бригаде, после Канады.

Подполковник Томас Нихолм Йоргенсен, командующий прибывшим батальоном, сообщил, что это подразделение располагает танковым и бронепехотным эскадронами, снайперами и разнообразным механизированным инвентарем. «Мы демонстрируем потенциальному агрессору сигнал о том, что мы готовы», — подчеркнул представитель штаба Национальных вооруженных сил Латвии полковник Райвис Мелнис.

Полигон стал мал

12 июня в латвийском министерстве обороны сообщили, что начаты работы по вырубке леса на территории будущего военного полигона «Селия». Латвийская Республика намеревается потратить на этот полигон 700 млн евро (большую часть этой суммы, впрочем, предполагается получить из фондов НАТО).

Там планируется создать базу на 1700 солдат, построить учебную площадку для высадки десанта, стрельбище и вертолетную площадку. Общая площадь этого полигона составит 24 540 га, площадь находящейся там военной базы — 54,7 га. Для сравнения: площадь Риги составляет 30 720 га — то есть полигон окажется размером почти с латвийскую столицу.

Полигон «Селия» расположился на границе двух крупных латвийских муниципалитетов — Айзкраукле и Екабпилса. Первую фазу проекта его строительства планируется реализовать к началу 2025 года.

Для того, чтобы ускорить создание полигона в историческом заповедном регионе (некогда здесь жили селы — одно из племён древних балтов), власти приняли закон, наделивший строящуюся военную базу статусом «объекта национального интереса». Этот закон позволит избежать чересчур долгих согласований, которые, не будь его, понадобились бы для строительства военных объектов в заповедных лесах.

В целом при выборе места для нового полигона власти Латвии руководствовались целым комплексом причин. Во-первых, это малонаселенность территории — стало быть, придётся «подвинуть» меньше людей. Во-вторых, неподалёку находятся границы России и Белоруссии.

В-третьих, под боком Латгалия — с точки зрения латвийских властей, самый ненадёжный регион, поскольку наиболее русскоязычный. Здесь больше всего распространены пророссийские настроения — сейчас, конечно, в скрытой форме, ибо в нынешней реальности открытое выражение симпатий к РФ карается в Латвии в соответствии с уголовным законодательством.

И тем не менее Рига опасается, что в Латгалии подспудно тлеют сепаратистские настроения. И тут же — самая высокая безработица, самые низкие зарплаты и самое сильное недовольство властью.

Всего с 2015 года Латвия построила в общей сложности четыре новых полигона, а также расширила свой главный полигон в Адажи — с 8000 до 14 000 га. Как объясняют в латвийском минобороны, полигон «Селия» понадобился в связи с тем, что страна недавно восстановила воинский призыв (правда, не всеобщий), увеличивший численность вооруженных сил этой балтийской республики.

Заместитель начальника Объединенного штаба Национальных вооруженных сил Латвии бригадный генерал Каспарс Здановскис говорит: «Адажский полигон для нас уже слишком мал. Там недостаточно места не только для наших солдат, но и для военнослужащих союзных стран НАТО».

Коррупционный недострой

На границе Латвии с Россией в настоящее время идет строительство забора, туда же свозят противотанковые «зубья дракона». Однако создание этого «Балтийского оборонительного рубежа», как его называют, сопровождается конфузами.

Дело в том, что возвести пограничный забор постановили еще в далеком 2015 году, а закончить его предполагали в 2019-м. Но на данный момент эта работа до сих пор не завершена, зато в суде находится семь уголовных дел, возбужденных по случаям коррупции на строительстве.

В 2015-м латвийская погранохрана заключила договор со строительной фирмой Igate, и та успела возвести около сотни километров забора. Но в 2019-м Госконтроль выявил вопиющие нарушения, сопровождавшие данный проект, — огромные растраты и хищение древесины, срубленной в ходе расчистки места под забор.

В итоге на скамью подсудимых отправились представители дирекции Igate и несколько высокопоставленных офицеров пограничной охраны. Сначала подсудимым чуть не оказался и бывший глава этого ведомства Нормунд Гарбарс, но ему удалось выкрутиться, и сейчас он выступает в роли всего лишь свидетеля.

Построенные же 100 км забора в эксплуатацию вводить не стали — оказалось, что сооружение не соответствуют проекту, так как в нем используется металлическая проволока меньшего диаметра, чем надо. Дальнейшее же строительство на время следствия было остановлено и возобновилось лишь почти спустя пять лет.

Сейчас ведется спор: кто и как будет устранять выявленные недостатки? Цена вопроса — несколько миллионов евро. Если это возьмет на себя государство, то получится, что оно дважды заплатит за одну и ту же работу. В Igate же уверяют, что строили согласно требованиям заказчика.

В прошлом году к строительству незаконченного участка подключилось агентство «Государственная недвижимая собственность». Предстоит установить новое ограждение на протяжении 180 километров и проложить дороги для патрулирования. Осложняют строительство болотистая местность и дурная погода.

Памятуя прежний негативный опыт, власти не стали заключать новый договор с каким-то одним предприятием: работы на разных этапах ведут шесть строительных фирм. Пока что в планах — закончить забор к октябрю следующего года.

Некоторые латвийские эксперты взирают на эту суматоху со скепсисом.

Талавс Юндзис, первый министр обороны Латвии после ее выхода из состава СССР (1991–1993 гг.), заявил в национальном телеэфире, что лихорадочное строительство забора и нагромождение противотанковых ежей на границе не имеет особого смысла — во всяком случае, прямо сейчас.

По мнению Юндзиса, если российские танки и вломятся в Латвию, то не в ближайшее время — он считает, что до этого пройдет как минимум пять лет. Поэтому приграничные укрепления надлежит возводить без спешки, но с чувством, с толком, с расстановкой.

Юндзис призывает тратить деньги на более существенные вещи — на современные системы ПВО и подготовку специалистов для них, на развитие сотового телевидения (возможность смотреть телевизионные программы на мобильных телефонах), чтобы все латвийцы могли своевременно получать необходимые инструкции. По мнению Юндзиса, это куда более важные вещи, чем забор.

Однако латвийские власти, видимо, полагают, что дорогостоящую сложную технику и владеющих ею специалистов предоставит НАТО, а вот освоить миллионы на строительстве полигонов и заборов лучше прямо сейчас.