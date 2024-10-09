Вторые словацко-украинские межправительственные консультации, назначенные на 7 октября 2024 года в Ужгороде, в последний момент, казалось, могли не состояться. Дело в том, что накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо не просто принял участие в праздновании годовщины одной из важных побед Красной армии во Второй мировой войне, но и сделал в ходе мероприятия ряд заявлений, которые вряд ли понравились Киеву.

ИА Регнум

В воскресенье, 6 октября, Фицо вместе с ветеранами-антифашистами, другими словацкими политиками, а также в присутствии посла России в Братиславе отметил 80-ю годовщину Карпатско-Дуклинской наступательной операции Красной армии и роль СССР в освобождении Словакии от фашизма.

«Свобода пришла в Словакию с Востока, и ничто не изменит эту правду», — заявил политик, выступая перед собравшимися.

Он также сказал, что если получит приглашение на предстоящие в Москве в 2025 году празднования 80-й годовщины победы над гитлеризмом, то обязательно прибудет в столицу России. Участие в торжествах станет, по его словам, проявлением уважения к воинам-освободителям.

Говоря об уроках Второй мировой войны, премьер Словакии призвал к прекращению конфликта на Украине.

«Необходимо обратиться с призывом ко всем: ради Бога, остановим это взаимное убийство славян! Ведь это были украинцы, русские, белорусы и другие народы бывшего Советского Союза, которые прошли этой долиной смерти [Дуклинским перевалом], и были это словаки и чехи, которые помогали [воинам-освободителям] так, как могли. Спасибо им всем!» — сказал Фицо.

Он также пожелал скорейшего достижения мира на Украине. Европа, по словам премьера Словакии, должна приложить максимум усилий для того, чтобы остановить «бряцание оружием в соседних государствах», и отказаться «от материальных решений, которые войну только продлевают».

«Многое зависит от ваших реформ»

Все приведённые выше тезисы на 180 градусов расходятся с провоенной и русофобской повесткой Киева. Поэтому отдельные аналитики в Братиславе даже высказали предположение, что Фицо, будучи уверенным в безрезультатности встречи со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем, намеренно попытался её сорвать. Ведь ранее куда более умеренные заявления европейских политиков вызывали резкую реакцию МИД Украины.

Однако то ли глава украинской дипломатии решил не тормозить процесс нормализации отношений со Словакией (Андрей Сибига не далее как 18 сентября посетил Братиславу и встретился со словацким коллегой Юраем Бланаром), то ли накануне зимы энергетика (а именно она была главной на встрече в Ужгороде) оказалась для Киева важнее идеологии — но консультации всё же состоялись по плану.

Более того, оба премьера, прибывшие в гостиничный комплекс «Верховина Resort», расположенный примерно в 20 километрах от Ужгорода, улыбались друг другу, как лучшие друзья, при том что Роберт Фицо продолжал делать неприятные для Киева заявления.

В частности, Фицо перед началом встречи отметил: «Открыто говорю, мы холодно относимся к вопросу членства Украины в НАТО, но по ЕС на 100% вас поддерживаем. Ваше членство будет важным и ценным для нас». При этом он подчеркнул, что Словакия активно поддерживает предоставление статуса члена ЕС Украине без дополнительных условий, явно намекая на Польшу.

«Будут страны в ЕС, которые будут желать, чтобы этот процесс вступления Украины в ЕС не был бы таким быстрым. Мы не будем такими… Многое зависит от вас, от ваших реформ. Но мы не будем никаких препятствий возводить на вашем пути», — добавил премьер Словакии.

Формально премьеры обсуждали дорожную карту — план совместных действий между Украиной и Словацкой Республикой, который Роберт Фицо и Денис Шмыгаль подписали на первом совместном заседании правительств в апреле этого года.

«Дорожная карта включает сотрудничество в области энергетической безопасности, инфраструктурных проектов и экономики. Она также касается поддержки мирного плана президента Украины Владимира Зеленского, который был представлен на первом глобальном мирном саммите», — подобострастно сообщил отдел прессы и информации канцелярии правительства Словакии.

Хотя по результатам консультаций было подписано четыре документа (в том числе совместная декларация об усилении политического диалога, построении добрососедских отношений и поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины), однако главным вопросом встречи была энергетика.

«Значительная часть импорта электроэнергии на Украину идет из Словакии, которая никогда не отказывала в помощи», — отметил на совместной пресс-конференции Шмыгаль. В свою очередь его словацкий коллега пообещал, что на очередном европейском саммите Словакия планирует предложить «системное решение» по поддержке энергосистемы Украины:

«Понимаем, что значительная часть вашей энергосистемы была уничтожена, но хотим иметь уверенность, что это будет наверстано. У нас есть единый энергетический рынок в ЕС, необходимо, чтобы он распространялся и на вас».

Газовые уловки

Потом Шмыгаль перешёл к более тонкому вопросу — газовому.

Начал он с позитива, заявив: «Мы договорились о создании восточноевропейского энергетического хаба, который имеет целью использование наших газовых хранилищ». Однако после этого украинский премьер в очередной раз подтвердил, что Киев не рассматривает продление соглашения с российским «Газпромом» о транзите после того, как с завершением 2024 года истечет срок действия существующего соглашения.

Он отметил, что стратегическая цель Украины — лишить Кремль доходов от продажи энергоресурсов, из которых Россия финансирует свои военные расходы. «Призываем все страны Европы к полному отказу от нефти и газа из Российской Федерации. Мы понимаем острую зависимость некоторых государств, в том числе Словакии, от этого ресурса, и рассчитываем на постепенную диверсификацию поставок», — сказал Денис Шмыгаль.

Роберт Фицо эти слова не комментировал, хотя ещё 5 октября в интервью словацким СМИ заявил, что будет убеждать Украину не прекращать транспортировку газа в ЕС. Премьер тогда отметил, что не исключает с начала 2025 года проблем с поставками газа в Словакию, который она получает транзитом через Украину. «Мы будем убеждать украинских партнеров использовать их энергетическую инфраструктуру для импорта газа и нефти в Европу… Если Украина хочет сохранить эту инфраструктуру, её нужно использовать», — сказал Фицо. По его словам, от этого выиграли бы и Словакия, и Украина, ведь за транзит взимается плата.

При этом Фицо говорил о «сохранении транзита», избегая упоминания о газе из России, что словацкие комментаторы посчитали намёком на схему замещения российского газа азербайджанским. Ведь ещё в июле 2024 года Украина и Европейский союз обратились к Азербайджану с предложением поставлять природный газ в Европу через Украину после того, как в конце года закончится действующий контракт с Россией о транзите. Хотя формально через Украину в ЕС поступает лишь чуть больше 5% всего импорта газа, однако Словакия и Австрия критически зависимы от этого маршрута.

Спокойствие словацкого премьера можно объяснить ещё и тем, что его украинский коллега подчеркнул: «Украина готова и в дальнейшем выполнять свои обязательства в соответствии с соглашением об ассоциации с ЕС и договором к Энергетической Хартии». А в конце сентября в «Нафтогазе Украины» уточняли, что, согласно статье 272 Соглашения об ассоциации с ЕС, Украина обязана обеспечить транзит газа через свою территорию при поступлении соответствующих обращений европейских партнёров.

В качестве примера приводился переход венгерской компании MOL на закупку российской нефти на границе с Белоруссией и её беспрепятственный транзит по украинскому нефтепроводу в Венгрию и Словакию. Теперь контрагентом «Укртранснафты», «дочки» «Нафтогаза Украины», выступает венгерская компания, и такой вариант для Киева предпочтительнее прямой работы с российскими компаниями — «Транснефтью» и собственниками нефти типа «ЛУКОЙЛа».

В Киеве, безусловно, понимают, что формальное замещение поставок из России азербайджанским газом является для стран ЕС лишь уловкой, чтобы не покупать газ напрямую у РФ. В середине сентября текущего года источник в правительстве Украины сообщил киевскому изданию «Европейская правда», что между Украиной и Азербайджаном нет ни подписанного договора о транзите газа, ни соответствующих переговоров.

«Однако если Венгрия или Словакия, исключительно при поддержке Еврокомиссии, в соответствии с нашим Соглашением об ассоциации, попросят нас транспортировать, например, азербайджанский газ, у нас не будет оснований им отказать», — уточнил он.

Что же касается контактов с Баку по газовым вопросам, то в Киеве явно лукавят. Ещё 6 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о ведущихся переговорах по вопросу поставок азербайджанского газа в Европу через Россию и Украину, без которых, по его словам, украинская ГТС может быть «парализована».

«Если транзит остановится, а это придется на декабрь, несколько стран Европейского союза столкнутся с серьезными трудностями с физической недоступностью природного газа. Мы просто хотим поддержать эти страны и Украину, потому что если транзит газа остановится, то газотранспортная система Украины будет полностью парализована», — отметил Алиев.

По его словам, Азербайджан находится в контакте с обеими странами и есть «определенный оптимизм и почва для серьезного продвижения». «Сейчас фактически посредством Азербайджана обе страны ведут переговоры о продолжении транзита российского газа и поставках азербайджанского газа через Россию и Украину в Европу», — сказал президент Азербайджана, хотя и не привёл никаких деталей возможного соглашения.

Очевидно, что вопрос транзита газа через Украину в страны ЕС обсуждался на встрече президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева 8 октября в Кремле. Однако, учитывая опыт подписания предыдущих транзитных соглашений с участием Киева, конкретных договорённостей стоит ожидать не раньше второй половины декабря 2024 года.