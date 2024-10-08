Будни медиков скорой помощи — спасение жизней. Они «заводят» сердца и останавливают кровотечения, помогают пострадавшим в пожарах и попавшим в ДТП. Последние годы стали настоящим вызовом для медиков Донбасса. Сначала они, рискуя собственными жизнями, работали в условиях пандемии, теперь же находятся буквально на передовой.

Из личного архива

Тарас Зюбанов работает фельдшером скорой медицинской помощи в Ровеньках, ЛНР, без малого 30 лет. Специальность выбрал еще в детстве. Отец Тараса Александр Степанович был судмедэкспертом. Мама Ангелина Васильевна — известный в городе офтальмолог, проводила сложнейшие операции и буквально возвращала людям зрение. Она по-прежнему работает в глазном отделении городской больницы, к ней на приём едут пациенты со всей республики.

Детство Тараса прошло на работе у родителей.

«Они — фанаты своей профессии. Уровень образования и медицины хоть сейчас, хоть в то время был весьма высоким. Многие преподаватели моих родителей были практиками, военными врачами, прошли войну и имели богатейший опыт, выхаживали раненых. Люди были мотивированы на результат. Мои родители, наверное, поэтому и стали так преданы своему делу. И привили это чувство мне», — вспоминает Зюбанов.

Работать он начал еще школьником. Сначала санитаром в глазном отделении, затем в профилактории «Шахтерские зори». После школы поступил в Свердловское медицинское училище. В конце третьего курса устроился санитаром на скорую. Именно здесь, вспоминает мужчина, он почувствовал себя в своей стихии.

«Люди, которые приходят сюда, очень быстро понимают, смогут ли здесь работать или нет. Остаются единицы, но именно они остаются навсегда», — поясняет собеседник ИА Регнум.

1 апреля 1996 года — первый рабочий день Зюбанова в качестве фельдшера. Месяц он стажировался, затем отправили в посёлок Ясеновский. Поддержка была, с коллегами всегда можно было проконсультироваться по телефону. Но, когда рассчитываешь только на себя, учишься гораздо быстрее, уверен мужчина.

Медик — понятие круглосуточное

Зюбанов признаётся, что в память навсегда врезаются тяжёлые вызовы, когда приходится выкладываться на все сто, а всё равно не получается вытянуть человека «оттуда». Ощущение собственного бессилия — самое печальное, в такие минуты фельдшер буквально надламывается морально. И с этим приходится жить.

«У нас говорят, что каждый фельдшер имеет свое кладбище, это очень печально», — говорит мужчина.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3921502" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Фельдшер скорой медицинской Тарас Зюбанов

С другой стороны, когда удаётся спасти человека — это счастье. Большое впечатление на Зюбанова произвёл случай, когда пациента удалось вывести из гипогликемической комы.

«Кажется, он лежит практически мертвый, а ты элементарно вводишь ему глюкозу — и человек оживает, начинает с тобой разговаривать. Это приносит громадное моральное удовлетворение. Всякое бывает: недосыпы, ночные выезды, этажи, носилки. Но все это с лихвой компенсируется эйфорией, когда есть результат», — делится собеседник с ИА Регнум.

Ровенчан, которых Тарас Зюбанов вытаскивал с того света, он с любовью называет своими «крестничками», поддерживает с ними связь.

Лет 15 назад, вспоминает фельдшер, в городе случилось ДТП: пьяный мужчина сбил скутериста. У парня — тяжелейшее кровотечение, травмы, открытые переломы. Зюбанов со своим другом и наставником Олегом Яковлевичем около часа работали на месте аварии. Стабилизировали пациента, ввели обезболивающее, наложили шины и только отвезли в отделение больницы.

Из личного архива

«Парень выжил, его прооперировали. Сейчас с ним всё в порядке. Мы встречаемся, общаемся, всегда рад его видеть. Выматывают вызовы, связанные с тяжёлыми инфарктами, нарушениями ритма, которые переходят в клиническую смерть. Был в городе недавно такой случай: мы несколькими бригадами два часа реанимировали молодого мужчину. Это тяжело и морально, и физически. Но мы его спасли», — рассказывает фельдшер.

Медик, отмечает Зюбанов, «понятие круглосуточное». Нельзя перестать быть медиком в выходные или в отпуске. В прошлом году с семьей Тарас отдыхал на море. Увидел, что тонет мужчина. Вместе со спасателем вытащили его на берег, до приезда скорой оказали первую помощь. Сейчас с пострадавшим Тарас поддерживает отношения, созванивается.

Спокойствие, но не равнодушие

Далёкому от медицины человеку сложно понять, как работники скорой, ежедневно сталкиваясь со страданиями людей, справляются со своими эмоциями. В свою очередь Тарас Зюбанов уверен, что им на работе не место.

«Надел форму — и всё, у тебя нет права на эмоции. Нужно уметь максимально от них абстрагироваться — только здравый смысл и трезвый подход. Всякое бывает: к деткам выезжаешь, к знакомым попадаешь, к родственникам даже. Эмоции только мешают. Неотложные состояния суеты не терпят. Как только засуетишься — потеряешь время, снизится и качество оказания помощи», — говорит мужчина.

Из личного архива

В целом же спокойствие, продолжает собеседник ИА Регнум, приходит с опытом. Но именно спокойствие, а не равнодушие: без любви к людям на скорой человеку точно не место.

«Я всегда сопереживаю людям, к человеческой боли ведь не привыкаешь. И это хорошо. Именно сочувствие в итоге трансформируется в желание помочь любой ценой», — поясняет фельдшер.

Спасать человеческие жизни помогает слаженный коллектив, скорость реагирования в цепочке от вызова, который получил диспетчер, и выезда санитарного автомобиля до взаимопонимания между доктором и фельдшером. За десятки лет совместной работы они уже научились понимать друг друга даже не с полуслова, а с полувзгляда, действия во время вызова отточены до автоматизма.

Из личного архива Офтальмолог Ангелина Васильевна Зюбанова за работой

Свой коллектив Зюбанов называет второй семьей и отмечает, что это в первую очередь заслуга руководителей. Много лет заведующим Ровеньковской скорой был Виктор Селиванов, затем Николай Ковалёв, сейчас коллектив возглавляет Наталья Деркач: все они специалисты своего дела и медики от Бога, уверен фельдшер. Отдельно он благодарит своих наставников, помогавших в начале профессионального пути: Виктора Яркова, Татьяну Белоусову, Ларису Дятлюк, Наталью Головину, Олега Галеева и многих другие.

Любить людей и свою работу

Работники скорой — всегда на посту. Ночью и ранним утром, в выходные и праздники отправляются в самый эпицентр беды — туда, где сейчас необходимы. Главное, что придаёт сил даже в самых сложных ситуациях — любовь к своей работе.

Из личного архива

«Я не знаю, можно ли объяснить, за что любишь. Можно объяснить, за что не любишь. А любовь беззаветна. Нравится видеть результат своей работы. Я считаю, нельзя прийти в профессию только из меркантильных соображений.

Когда работа приносит удовольствие, то и работа не в тягость, от неё есть только приятная усталость. А когда от работы не получаешь отдачи, тогда и самая простая будет тяжкой ношей. Я от своей работы удовольствие получаю. За это её и люблю. Это часть меня. Я не представляю себя без скорой помощи, я ей живу», — говорит Тарас Зюбанов.

Некоторые люди обвиняют работников скорой в чёрствости, уверены, что они только и делают, что гоняют чаи у себя на станции и не торопятся на вызовы. Медики же на самом деле десятилетиями помнят своих пациентов, со слезами на глазах рассказывают о них. А еще не ждут никакой благодарности. Главное для них — чтобы люди жили и радовались жизни.