Посёлок Ясеновский, который сами жители называют Ясеновкой, находится между небольшими городами ЛНР — Ровеньками и Антрацитом. От первого его отделяют чуть больше 17 километров, от второго — 14.

ИА Регнум

Через посёлок проходит трасса Ровеньки — Антрацит — единственная дорога, по которой местные жители могли бы добираться в ближайшие города, республиканскую столицу и куда угодно ещё. Но с наступлением дождей и холодов люди остаются отрезаны от «большой земли». Необходимую посёлку трассу в последний раз капитально ремонтировали в 2002 году.

В социальных сетях администрации Ровеньков, к району которых относится и посёлок Ясеновский, ещё можно обнаружить ответ на многочисленные запросы председателя ликвидационной комиссии администрации города Ровеньки Сергея Щербакова.

«Автомобильная дорога по направлению из города Ровеньки на пгт (посёлок городского типа. — Прим. ред.) Ясеновский находится на балансе министерства инфраструктуры и транспорта Луганской Народной Республики, которое уведомлено об аварийном состоянии дорожного покрытия. По информации министерства, ремонт данной дороги внесён в планы работ на 2024 год», — сказано в документе.

Но жители Ясеновского, наученные горьким опытом, не спешили радоваться: обещания они получают уже два десятилетия, но дорогу так и не ремонтируют.

«Каждый раз, когда мы обращаемся куда-нибудь с просьбой починить эту дорогу, нам обещают, что в следующем году — обязательно. Так происходит, сколько я себя помню, на протяжении лет 15-17, — рассказывает в беседе с ИА Регнум жительница посёлка Анна. — Мы недавно обращались всем посёлком: из Москвы перенаправляют в Луганск, из Луганска — в Ровеньки, а там — стандартное обещание: «внесено в план на следующий год».

Анна добавляет, что местная газета «Ровеньковские вести» каждый год весной публикует заявления городской администрации. А затем, каждую осень, новая публикация: переносим ремонт на следующий год. Женщина даже думала собрать эти публикации разных лет — можно было бы посмеяться, если бы не было так грустно.

Еще одна жительница посёлка, попросившая об анонимности, рассказала ИА Регнум, как местные жители отреагировали на последнее обещание ремонта от властей.

«Обрадовались так, что вы себе не представляете. У нас все слухи и разговоры были только о том, как заживём с дорогой. Но прошёл ремонт дорог в Ровеньках, прошёл в Антраците, а до нас так и не дошли. Остановились на выезде из обоих городов», — говорит женщина.

«У кого-то нанотехнологии, а у нас нет автобуса»

Главная проблема, отмечает Анна, заключается в том, что жители Ясеновского отрезаны от «всей цивилизации», находящейся в Ровеньках: больниц, детских секций, магазинов. Кроме того, многие из посёлка ездят на работу в Ровеньки или Антрацит. Автобусы ходят редко и плохо — максимум три рейса в день. Летом они объезжают злосчастную трассу по полю, а зимой для жителей наступают совсем трудные времена.

«Зимой дорога может занимать больше полутора часов (на расстояние 15 километров!): там, где большие ямы, автобус останавливается, люди выходят, проходят проблемный участок пешком, автобус проезжает его налегке, и потом только пассажиры усаживаются обратно», — рассказывает Анна.

А когда с приходом осени ямы на дороге заливает вода, отмечает другая жительница посёлка, пассажирам-мужчинам приходится толкать вязнущий автобус.

«Вообще, это смешно: XXI век, везде нанотехнологии, а у нас автобус не едет», — горько иронизирует собеседница ИА Регнум.

В Ясеновском — одна поликлиника, врач бывает на месте 2-3 раза в неделю. Но из-за того, что добраться в ровеньковскую больницу — задача не из лёгких, беременным женщинам настоятельно рекомендуют ложиться в стационар на 36-й неделе, потому что и скорая быстро не приедет.

«Если своего автомобиля нет, придётся рожать дома, какие ещё варианты? — рассказывает местная жительница. — У нас в этом году заболел ребенок, мы ждали скорую четыре с половиной часа. Ситуация очень плачевная. Иногда скорая вообще не доезжает, когда необходима экстренная помощь, например при инфаркте. И люди просто умирают».

Машина не приехала — хлеба нет

Приехать в Ясеновский не могут не только врачи: поставщики и мелкий бизнес просто отказываются заходить в посёлок, рассказывает Анна. По её словам, в школы Ровеньков совсем недавно начали привозить питание от нового поставщика, но в Ясеновский предприниматель возить школьные обеды отказался.

«Посёлок у нас немаленький, а хлебная машина из Луганска приезжает всего одна. Даже не из Ровеньков, а из Луганска! Приезжает раз в день, привозит хлеб. Иногда она ломается, тогда хлеба нет. Приезжает машина с понедельника по пятницу, по выходным — нет», — добавляет вторая собеседница ИА Регнум.

По работе девушка часто ездит в Ровеньки, дважды в неделю отвозит ребёнка к логопеду. Она подчёркивает: приезжать приходится за полтора часа до приёма, хотя ездит она на собственной машине.

«У меня отличная «Нива», у нас их сейчас вообще много, причём старых. Но если машина легковая, да еще и низкая — не представляю, что можно сделать, зависнув на первой же яме», — говорит девушка.

Жизнь людей без собственных авто полностью зависит от рейсовых автобусов. По словам нашей собеседницы, случается, что автобус ломается и вечером не забирает людей, работающих в Ровеньках. Тогда приходится ехать на такси — платить за 17 километров пути 2 тысячи рублей. Пожилые люди предпочитают велосипеды, но они помогают только в тёплое время года.

Шахтёры спасают дорогу сами

Год за годом проблемную дорогу своими силами засыпают работники шахты имени В. В. Вахрушева, рассказывает Анна ИА Регнум. В Ясеновском есть две угольные шахты — Вахрушева и имени М. В. Фрунзе, уголь там добывают с конца XIX века.

Раньше и посёлок, и шахта носили имя промышленника Андрея Лобова, основавшего в 1908 году Акционерное общество «Ясиновские рудники» и построившего шахту «Лобовская». Теперь так называется только железнодорожная станция поблизости.

Впрочем, работа, которую выполняют шахтёры, жестоко неблагодарная: раз за разом они засыпают глубокие ямы щебнем, но уже спустя несколько дней по дороге снова невозможно проехать.

Этим же, по словам собеседницы ИА Регнум, регулярно занимаются и пожилые работники социальной службы: привозят угольный шлак и лопатами засыпают ямы.

«Машина пролетела — пыль столбом, дышать нечем, а через два дня дороги снова нет», — констатирует девушка.

В популярных в районе группах «ВКонтакте», таких как «Луганский инсайд», можно найти публикации с дословным описанием этой же проблемы, написанные в 2020, 2018, 2015 годах и раньше.

На некоторые жалобы отвечает официальный аккаунт администрации городского округа Ровеньки. Ответ стандартный: дороги находятся в зоне ответственности министерства инфраструктуры и транспорта ЛНР, ремонт запланирован на следующий год…