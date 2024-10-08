Утром 6 августа жительница Суджи Любовь пришла на работу и начала готовить завтрак для больных. В Суджанско-Большесолдатской центральной районной больнице женщина работает поваром с 1981 года. За окнам уже грохотали взрывы, но об эвакуации еще никто не говорил. Да на это и не было времени, вспоминает Любовь: нужно было накормить пациентов больницы.

ИА Регнум

«Дочь звонила: «Мама, бросай всё и беги!» А я же ответственная, не могу людей бросить», — рассказывает она ИА Регнум.

Проработав полный рабочий день, женщина вышла с кухни — и тут-то всё и увидела. Пришлось буквально бежать в чём была. Выехать удалось к дочери в другой район Курской области.

Сейчас Любовь несколько раз в неделю стоит в очереди за гуманитарной помощью. Она, как и другие сотрудники ЦРБ — повара, уборщицы, работники регистратуры, до сих пор не получила выплат за вынужденный двухмесячный простой.

«Как можно выжить на 15 тысяч рублей?»

Первыми забили тревогу врачи и медсёстры Суджанской и Большесолдатской ЦРБ. Медицинская сестра Наталья оставила в соцсети настоящий крик души.

«В то время как всем организациям района в Курске удалось найти поддержку и обеспечить выплату заработной платы, в том числе тем, кто работает удалённо, медицинские работники снова оказались в стороне. Им не предоставили ни финансовую помощь, ни возможность получить компенсацию за аренду жилья», — написала Наталья.

Ситуация усугубляется тем, что планируется выплата всего 2/3 от оклада.

«Как можно выжить, снимая жильё и покупая продукты, на 15 тысяч рублей? Это сумма для врачей, а у среднего медицинского персонала она ещё ниже. Многие из них сейчас находятся в тяжёлых условиях, без необходимой одежды и обуви, а впереди — осень и зима», — продолжила медсестра.

Средства для выплат медикам всё же нашли — с врачами и медсёстрами расплатились 2 октября. А остальным работникам пока не выплатили ни рубля.

Повару Любови на её обращение в региональном минздраве ответили, что «в соответствии с постановлением Правительства РФ №2251-р от 21.08.2024 года, средства, предусмотренные на простой, выделены только на медицинских работников, по прочему медицинскому персоналу вопрос решается, о чём будет сообщено дополнительно».

«Прочий персонал — это не люди? Как жить?! Всю жизнь отдать любимой работе и под старость оказаться на улице без какой-либо помощи?» — возмущается собеседница ИА Регнум.

Увольняться и искать другую работу Любовь не хочет. Во-первых, в её возрасте можно и не найти. Во-вторых, верит, что скоро сможет вернуться в родной город.

«Только-только дом отремонтировали, жить бы и жить», — вздыхает женщина.

Больше не медицинский, а технический персонал

Светлана работает в Суджанско-Большесолдатской ЦРБ уборщицей. Раньше она была санитаркой и относилась к категории медперсонала, но затем руководство перевело женщину в уборщицы.

Одно из поручений правительству Владимира Путина в рамках «майских указов» 2012 года гласило: медицинские работники должны получать не менее средней зарплаты по региону. Но значительная часть руководства больниц на местах вместо повышения зарплат начала «дробить» ставки и переименовывать должности. Главными пострадавшими оказались младшие медсёстры и санитарки, которых массово переводили в уборщиц.

Санитарки относятся к младшему медперсоналу больницы. Они меняют постельное бельё, убирают помещения и ухаживают за больными, которые не могут сами о себе позаботиться: моют их, меняют одежду, убирают после операций.

При этом разница между санитаркой и уборщицей состоит не только в названии. Уборщица — персонал технический, а не медицинский. Отличаются их функции, система расчёта зарплаты, надбавок и отпусков. Например, санитаркам положено 45 дней отпуска, уборщицам — 28. Получать бывшие санитарки стали значительно меньше, в 1,5–2 раза.

В некоторых больницах руководство вводило систему переаттестации: хочешь остаться санитаркой — пройди сложную систему подготовки и сдавай экзамен. Не удалось — выбирай: или оставайся уборщицей, или увольняйся. При этом на место ушедших нередко брали женщин-мигрантов из клининговых агентств.

Светлана уходить не захотела, официально стала уборщицей. Сейчас она тоже не получает обещанных сотрудникам бюджетных организаций 2/3 оклада за простой.

«Мой оклад — 8 с копейками тысяч рублей, 2/3 будет приблизительно 5 тысяч. Нам говорят, что в бюджете нет таких денег. 2 сентября я была в Курске, в инспекции по труду, мне там так ничего и не ответили», — рассказывает она ИА Регнум.

С 8 августа, продолжает женщина, сотрудникам поставили простой. В итоге пришла зарплата только врачам и медсёстрам, а уборщицы, завхозы, регистраторы, бухгалтерия — все считаются «прочим персоналом».

«Совсем уже опустили уборщиц, поваров. Как без них вообще бы работала больница? Врачи готовили больным? Врачи мыли полы и ухаживали за лежачими? Теперь, получается, мы никому не нужны стали? Платят там копейки, а требуют больше, чем с врачей», — негодует женщина.

Сейчас Светлана живёт в пункте временного размещения. Условия хорошие, но она прекрасно понимает, что это временный вариант. На прошлой неделе на свой страх и риск она ездила домой, в Суджанский район, копать картошку.

«Над нами летал беспилотник, я всё время хватала мешок с картошкой и бежала в подвал прятаться», — рассказывает она.

Выплаты для жителей приграничья

Губернатор Курской области Алексей Смирнов в начале октября сообщил в своём Telegram-канале о выплатах жителям приграничья.

«Наша первоочередная задача сегодня — оказание помощи людям из приграничных районов, вынужденно покинувшим свои дома», — заявил глава региона.

По словам губернатора, почти 135 тысяч человек из пострадавших районов получили единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей. Около 130 тысяч — выплату в размере 15 тысяч рублей. Почти 26 тысячам человек выплачено по 150 тысяч рублей.

«Сотрудники бюджетных организаций, которые сейчас находятся в вынужденном простое, в соответствии с законом получат не менее 2/3 от оклада», — говорится в Telegram-канале губернатора.

Отмечается, что регион дополнительно получит более 6,2 миллиарда рублей, которые направят на выплаты гражданам, лишившимся имущества первой необходимости. Раньше на эти цели уже было направлено 3,9 миллиарда рублей.

Люди, утратившие жильё, получают сертификаты. На выдачу сертификатов для этой категории граждан Курской области из федерального бюджета выделено 12,5 миллиарда рублей — этой суммы хватит для переселения 2216 семей. 1595 из них уже получили документы, сейчас занимаются подбором жилья.

Светлана видела сообщение губернатора, но поверит только тогда, когда получит положенные выплаты.