Маленький тихий городок в одном из поясов нашей необъятной Родины. По центру — отреставрированный фонтан, уложенная плитка, уютный парк. Мелочи, на которые жители других регионов страны даже не обратили бы внимания, в Енакиево, что в ДНР, тщательно оберегают. Ведь ещё несколько лет назад, до прихода России, ничего этого не было.

Из личного архива

На главную магистраль, проспект Металлургов, с высоты пятиэтажного дома поглядывает ДК «Сорокалетия Победы». Название ему вернули относительно недавно. При Украине он был безымянным общественно-досуговым местом отдыха.

В стенах Дома культуры расположен крупный, даже по среднероссийским меркам, кинотеатр. Ничего, казалось бы, удивительного: кинотеатр — что такого? На этот вопрос отвечает Любовь Себко, смотритель здешних чертогов и распорядитель творческой жизни города трудовой доблести.

«Для жителей Енакиево он интересен тем, что на протяжении долгих лет кинотеатра у нас в городе не было. Вернее, был частный, но работал ограниченно и показывал в основном фильмы, которые можно скачать из интернета. Так и жили.

А потом Минкульт России при поддержке Госфильмофонда предложил участие в программе по созданию новых кинозалов. Мы, естественно, согласились. И когда всё было готово, очень торжественно открылись. Народа было много! Хотя люди поначалу шли очень осторожно», — рассказывает собеседница ИА Регнум.

Любовь делает паузу, чтобы объяснить свою мысль. Шли с осторожностью, потому что за долгие годы войны, развязанной Украиной против Донбасса, люди уже как-то и подзабыли, каково это — отдыхать и веселиться.

«Здесь вокруг стояли войска Вооружённых сил Украины. Но мы здесь не унывали. Наши люди не испугались, они остались в городе. У нас было огромное количество детей, которые посещали кружки художественной самодеятельности. Жизнь кипела!

Мы, представьте себе, в 2014–2015 году, когда назревал Дебальцевский котёл, проводили здесь детские утренники. Был полный зал. И знаете, на протяжении 30 лет, при Украине, мы долго не получали никаких материальных вливаний. А когда к нам приехали наши шефы из Ленинградской области, первое, что они сделали — полностью реконструировали сцену», — говорит Любовь Себко.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3921329" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кино и жизнь Любови Себко

Забираемся на сцену и продолжаем беседу. Любовь топает ногой по доскам и показывает, что изменилось. Всё, поясняет она, было «прогнившим и негодным». А сцена, на минуточку, 500 квадратных метров. Такая же огромная, как и зрительный зал.

«Помню, Батя (первый глава ДНР Александр Захарченко. — Прим. ред.) к нам пришёл в гости и сказал: «Я хочу сидеть с тобой, ты мне будешь рассказывать». И вот я ему рассказывала о своих коллективах. Спрашивает: «А можно за кулисы?» И мы пошли за кулисы. Когда он зашёл и понял, что всё это не ради показухи, что у нас действительно не только полная сцена детей, но и за театральными подмостками их ещё целая куча, то поразился. Ведь школы на тот момент либо не работали, либо функционировали очень ограниченно, а детей нужно было куда-то вести. И вот их приводили сюда», — вспоминает Себко.

Тягу к искусству енакиевские коллективы пронесли сквозь самые сложные времена. А когда пришла Россия, воспряли духом.

«Вы себе даже не представляете. Для нас это был праздник со слезами на глазах. Мы этого ждали долгие годы, начиная с 2014-го, и всё время нам говорили: «Ну что, вот Россия вас не берёт — не берёт и не возьмёт!» — рассказывает женщина.

Из личного архива

Подзуживали, естественно, с другой, украинской стороны. А люди в это время ждали новостей. И вот пришёл 2022 год.

«Как же мы рыдали, плакали. Я сейчас вспоминаю… Это было очень эмоционально, очень трогало людей. Мы все были признательны, когда подписывалось соглашение о нашем признании. А уж когда подписывались документы о вхождении в Российскую Федерацию… Ну, тут радости просто не было ни конца ни края. Такое состояние: наконец-то — дождались!» — не скрывает эмоций Себко.

Появилось ощущение, что наконец вернулись домой. А дома, в большой семье, принято друг другу помогать. Потому и культурная жизнь в Енакиево с тех пор налаживается. Бац — провели ремонт, которого не было годами: светлые окна, ровные полы, побелка с потолка не падает — после такого душа сама пускается в пляс. Причём в прямом смысле — над кинозалом после реконструкции открылся танцевальный класс, где юноши и девушки отрабатывают изящные па перед поездкой на всероссийский чемпионат.

А в соседнем крыле открылась библиотека.

Из личного архива

«Вот такое современное оборудование нам предоставили — новенькие компьютеры. Книги недавно тоже новые получили», — рассказывает местный библиотекарь.

И правда, свежеизданные томики приятно похрустывают в руках.

«Если хотите — берите, но через месяц надо будет вернуть, — следует заманчивое предложение. — Вообще, у нас тут, как считается, центральная библиотека. А есть ещё десять филиалов. Обязательно загляните туда, если тут ничего не найдёте».

Любовь Себко с гордостью приглашает на цокольный этаж ДК, где разместились современные цифровые панели, с помощью которых можно погрузиться в историю родного края. C оборудованием помогла Ленинградская область.

Из личного архива

«Министерство культуры Российской Федерации — это всё благодаря им. Прошлой осенью получили. Мы очень рады, потому что после культурного, так сказать, застоя хотим как можно больше показать нашим зрителям», — говорит собеседница ИА Регнум.

Экран оживает, включается видео со звуком и субтитрами. Начинается интерактивное приключение.

«Мы планируем на изображении боевой карты Донбасса разместить портреты ребят. Допустим, здесь. Посетители смогут выбрать своего героя и проследовать по его боевому пути. А скоро устроим выставку, посвящённую героям-енакиевцам, сражавшимся за Донбасс», — делится планами Любовь Себко.

В начале сентября Енакиево отмечает день освобождения от немецко-фашистских захватчиков. И одновременно с этим День города.

«Знаете, у нас в истории всё перекликается. У нас город, как вы сказали, вроде небольшой, но в нашем небольшом городе — 42 героя Советского Союза. Из них 12 — лётчики.

А теперь у нас много ребят, которые приняли участие в СВО и получили высокие государственные награды: Георгиевский крест, орден Мужества, Героя России. При этом возраст у них очень разный. Что интересно, молодых полно. И я категорически не согласна с теми, кто говорит, что молодёжь у нас потерянная какая-то. Нет, напротив, светлая, красивая, умная и патриотичная у нас молодёжь», — говорит Себко, и голос её ощутимо теплеет.