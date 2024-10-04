Иван Некрасов из Вологды совершил самое необычное преступление года, «прославившись» как серийный похититель кенгурят. Одного сумчатого он украл из Ярославского зоопарка, двоих малышей — из парка птиц «Воробьи» в Калужской области.

ИА Регнум

31-летний Иван — тихий мужчина с детским голосом, низкого роста (150 сантиметров, из-за чего изначально похитителя искали среди детей), из села Тарногский Городок Вологодской области. Состоит на учёте у психиатра. Кроме того, Некрасов — вор-рецидивист, находился в федеральном розыске и сбегал от конвоя после ареста за кражи.

Четыре года назад он уже привлекал к себе общественное внимание: пришёл в вологодскую полицию с сумкой, в которой сидел крокодил. Мужчина на тот момент был условно-досрочно освобождён, ему требовалось разрешение полиции, чтобы переехать в другой регион. Переезжать Некрасов собирался как раз из-за крокодила — в Сочи, чтобы ему там было теплее. Полиция изъяла зверя, как он оказался у Некрасова — неизвестно.

На этот раз мужчину задержали 2 октября в городе Александров Владимирской области. В его сумке нашли и живого, и мёртвого кенгурят. Третьего сумчатого — Кроша из Ярославля — похититель успел продать некой женщине из Московской области, где животное и обнаружили.

Сам задержанный заявил, что хотел продать экзотических животных, а на вырученные деньги купить себе обезьяну редкой породы.

«Нелегальный рынок экзотических животных в мире считается четвёртым по доходности после торговли оружием, наркотиками и проституции», — говорит ИА Регнум Сергей Середа, президент Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей, главный ветеринарный врач Цирка на Цветном бульваре.

Середа — потомственный ветеринар, экзотические звери часто бывали его пациентами: слоны, львы, обезьяны и, да, кенгуру. Доктор около года работал в Австралии, где кенгуру разводят на мясо. До недавних пор, отмечает Середа, Россия потребляла огромное количество мяса кенгуру — около трети всего австралийского экспорта. Притом, что в самой Австралии мясо сумчатого популярностью не пользуется, идёт на приготовление консервов для домашних животных.

Украденные Некрасовым кенгурята относятся к подвиду рыже-серый валлаби. Это модные в разных странах мира животные: небольшие, «мимишные». Стоимость подобного кенгурёнка может доходить до 500 тысяч рублей. В то же время это отнюдь не забавная игрушка, а живое существо, с которым нужно много возиться, тем более в нашем неприспособленном для кенгуру климате.

Руководитель зоопарка «Приют Белоснежки» в Ленинградской области Геннадий Натёкин так рассказывает о валлаби: «Животное, откровенно говоря, не видовое, капризное, не дрессируется совершенно. Сидит, смотрит на тебя и жрёт. Всё, больше ничего. Натурально прыгающий кролик. Только прыгает он в Австралии, а у нас ни в какую. Климат не тот, северный».

Наигрались и выбросили

По оценке доктора Сергея Середы, только в Москве сегодня в квартирах и частных домах живут сотни тысяч экзотических животных.

«Есть животные-компаньоны, которые веками живут с людьми, чьи привычки мы хорошо знаем, которые сами имеют навыки жизни с людьми. А есть те, кого мы называем экзотическими — животные, чьё место не в квартире, а в дикой природе. Изымать животное из природы — очень плохая затея», — комментирует ситуацию ветеринар.

Чаще всего из «нетипичных» зверей в московских квартирах в 2023 году жили ящерицы, змеи, вараны, лягушки, шиншиллы, бурундуки и хорьки.

Нередко тяга к экзотике заканчивается бедой. В августе 2023 года в аэропорту Внуково таможенники нашли в багаже пассажира более десятка тушек лисиц-фенеков, Лисички, судя по всему, погибли при перевозке. А летом того же года таможенники в Сочи задержали мужчину с редкими ястребами-тетеревятниками: он обмотал птиц скотчем и спрятал в отсеке для запасного колеса. Часть птиц спасли, остальные погибли.

Многие владельцы действительно пытаются создать хорошие условия для питомцев. Но удаётся это далеко не всем: часто наигравшиеся хозяева пытаются пристроить львят, кенгурят и крокодилов в зоопарки и приюты.

В любом случае, предупреждает Сергей Середа, уход за экзотическим животным и его лечение — дело крайне непростое. В России далеко не каждый ветеринар возьмётся работать с подобным питомцем. К тому же только в нынешнем году у российских ветеринаров появилась интернатура по специальности «лечение диких животных».

Крокодил в реке

С 1 января 2020 года в России вступил в силу закон о запрете содержания диких животных в неволе: в квартирах, домах и незаконных контактных зоопарках. Ограничения были направлены на снижение уровня контрабанды животных и защиту их от безответственных владельцев.

В законе прописан полный запрет содержания опасных зверей, таких как тигры, крокодилы, медведи, леопарды и прочие хищники, у частных лиц. Однако если экзотическое животное родилось в неволе, то продать и купить его можно безо всяких законодательных барьеров.

Дмитрий Гончаров, руководитель компании из Твери, — биолог-любитель. Он выкупил для своей загородной гостиницы крокодила, который пять лет жил в обычной московской квартире в ванной, питаясь куриными окорочками.

Для перевозки трёхметровой рептилии пришлось нанимать дрессировщика со спецоборудованием. В гостинице крокодилу предоставили комфортабельный вольер с бассейном, перевели его с противопоказанных рептилии окорочков на диетических перепёлок.

Питомцу Гончарова повезло: некоторых зверей просто выкидывают в ближайший водоём. В 2022 году в речке Вьюнке у подмосковной Балашихи местные жители нашли крокодила. К счастью, история рептилии закончилась удачно: он поселился на Коломенской крокодиловой ферме.

Акула в аквариуме и «домашняя» рысь

Лет 15–20 назад состоятельные москвичи увлеклись необычным хобби: начали содержать акул и пираний в домашних и офисных аквариумах.

«К нам обратился клиент, который искал пентхаус. Обязательным требованием было наличие огромного бассейна для акулы. В итоге жильё нашли, а грозного океанского хищника поднимали краном на 23-й этаж», — рассказывает ИА Регнум риелтор, работающий в элитном сегменте столичной недвижимости.

Особая история — любители змей, представляющих большую опасность для соседей. В доме на Ленинском проспекте в Москве серпентолог-энтузиаст несколько лет подвергал опасности весь дом. В итоге из квартиры любителя пресмыкающихся забрали 2 китайских хабу, 16 гадюк обыкновенных и 2 мадагаскарских удавов — всех отправили в эколого-биологический центр «Следово» на временное содержание.

В отличие от ядовитых змей питонов держать можно. Житель Видного Кирилл Логвенков привык устраивать променады со своим императорским питоном Вильгельмом на забаву публике в местном парке.

Но самые популярные и престижные дикие животные — это, конечно, представители семейства кошачьих. В 2023 году в Москве изъяли амурских лесных котов, владелец краснокнижных питомцев уверял, что животных ему подарили. А весной 2024 года детёныша африканского льва перевозили в Москве на каршеринге. Львёнка изъяли и передали в Центр реабилитации диких животных.

В свою очередь, в подмосковной Балашихе от хозяев сбежала домашняя рысь. На следующий день беглянка сама вернулась домой, не успев ни на кого поохотиться. А в Химках в начале года рысь выпала из окна городской квартиры — как оказалось, животное на несколько дней осталось без присмотра хозяев.

«Люди, которым не хватает принятия»

Желание обзавестись экзотическим зверем можно расценивать как тоску по животному миру, от которого человек отделён культурой и языком, рассказывает ИА Регнум клинический психолог Евгения Палиева.

«Если присмотреться, мы обнаружим, что объектами человеческих фобий часто являются как раз животные. А если присмотреться еще пристальнее, то мы увидим, что люди в любовных отношениях часто воображают себя и партнёра животными.

Экзотических животных стремятся завести люди, которым не хватает принятия в этом мире. Похититель кенгуру Иван Некрасов — доведённый до крайности такой типаж», — уверена Палиева.