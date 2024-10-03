В России продолжается рассмотрение дел украинских военных преступников. Очередное дело 2 октября поступило для рассмотрения по существу в Верховный суд ДНР. На скамью подсудимых сядет 30-летний Денис Хмелевский.

ИА Регнум

В марте 2022 года, когда украинские формирования еще только начинали оборону Мариуполя, он воевал в составе «Азова» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Хмелевский занимал должность старшего пулеметчика отдельного отряда спецназначения. Прокуратура ДНР установила, что националист отдал одному из военнослужащих преступный приказ убить двух местных жителей. Их расстреляли в подъезде дома по улице Московская, горожане скончались на месте.

Хмелевский далеко не первый украинский боевик или военнослужащий регулярной армии, кого в ДНР привлекли к ответственности за преступления в Мариуполе. Днём ранее Верховный суд республики приговорил к длительным срокам заключения трёх морпехов из 36-й отдельной бригады ВСУ: 40-летнего Эскендера Кудусова, 34-летнего Дмитрия Брайко и 25-летнего Богдана Потапова.

Троицу признали виновной по двум статьям: убийство двух лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти, а также жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории. В апреле 2022 года Потапов находился на позиции, оборудованной на металлургическом комбинате им. Ильича. Осуществляя наблюдение, он заметил двух мирных граждан, переходивших железнодорожный мост. Потапов доложил об этом по радиосвязи Кудусову и Брайко, которые отдали приказ расстрелять людей, что Потапов и сделал. Два человека погибли.

По решению суда все трое проведут в колонии строгого режима почти 30 лет: Потапов и Брайко — 28, Кудусов — 29,5 года.

Новые факты — новые преступления

Случается, что украинские военные преступники получают сроки, но со временем вскрываются факты о других совершенных ими преступлениях. Так произошло с командиром роты отдельного батальона морской пехоты всё той же 36-й бригады Леонидом Онупко.

В середине октября 2023 года Верховный суд ДНР приговорил его к пожизненному заключению. Обвинение доказало, что 46-летний Онупко, будучи в тот момент капитаном, участвовал в боевых действиях в Мариуполе и отдал приказ открыть огонь по группе мирных граждан — погибли 10 человек.

Всё это происходило в районе опорного пункта ВСУ, который прозвали «Садик». Такое название он получил из-за того, что свои позиции украинские военные оборудовали на территории бывшего детского сада на улице Яснополянская посёлка Мирный Мариуполя. Установлено, что одной из задач Онупко было воспрепятствование эвакуации мирного населения, которое использовалось ВСУ и «азовцами» в качестве «живого щита».

Находясь в «Садике», Онупко и его подчинённые периодически задерживали гражданских, после чего докладывали об этом наверх. Зачастую от вышестоящего командования поступал приказ избавиться от задержанных.

Попытки Онупко переложить в суде всю вину на других офицеров успеха для него не имели. Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы.

Больше года спустя бывшего морпеха-капитана снова доставили в Верховный суд. В конце сентября там рассматривалось дело другого морского пехотинца — Александра Маловичко. В марте 2022 года он убил из снайперской винтовки мирного жителя, который проходил по улице Алтайская в Мариуполе. Как выяснило следствие, приказ он получил от Онупко. В итоге Маловичко получил 24 года колонии строгого режима, а Онупко — еще один пожизненный срок.

За что судят чаще всего

Наказание настигает украинских военных не только за убийства мирных жителей. В прошлом месяце свои приговоры услышали трое артиллеристов из 55-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ.

Как установил Верховный суд ДНР, в феврале 2022 года 31-летний Даниил Верещака, 24-летний Артём Батюта и 23-летний Артур Шарамок находились на огневой позиции, с которой осколочно-фугасными снарядами обстреляли мост Славянск — Донецк — Мариуполь, являющийся критически важным объектом инфраструктуры. В результате обстрела мост получил значительные повреждения, ущерб составил 214 миллионов рублей.

Троим обвиняемым суд назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

В целом большинство уголовных дел, по которым в ДНР и ЛНР проходят украинские военные, связаны с убийством мирных жителей. Особенно много таких дел рассматривается по событиям в Мариуполе 2022 года. Обвиняемыми по ним проходят как кадровые военные, так и представители неонацистских формирований типа «Азова».

Другой распространенный тип уголовных дел касается военнослужащих ВСУ, причастных к обстрелам мирных городов. Речь главным образом идет о населённых пунктах Донбасса, в том числе по эпизодам, которые имели место с 2014 года.

И третья условная группа — военнослужащие, которые состояли в структурах неонацистских организаций. В случае, если прямого отношения к военным преступлениям они не имеют, их судят за участие в террористических сообществах.

Идейные неонацисты-добровольцы

Уголовные дела в отношении украинских военных рассматриваются не только в ДНР и ЛНР, но и в других российских судах.

В сентябре этого года в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону рассматривалось дело бойца батальона «Айдар» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрия Кистиона. Он в качестве «добровольца» участвовал в боевых действиях против Донецкой и Луганской Народных Республик еще с 2015 года.

Некоторое время назад его задержали пограничники и сотрудники российских спецслужб на территории Курской области. В отношении боевика возбудили уголовное дело по статье об участии в террористическом сообществе. Суд установил его вину и приговорил Кистиона к 5,5 года тюрьмы.

В марте этот же суд приговорил к 20 годам заключения военнослужащего ВСУ Дмитрия Евгана. В украинскую армию он пошёл добровольно еще в 2017 году. Весной 2022 года Евган принимал участие в боевых действиях в Донбассе.

Суд установил, что 7 апреля того года подсудимый находился в убежище, где также располагалось помещение для пленных. В какой-то момент Евган решил убить находящегося там бойца из ДНР, нанёс ему несколько ударов штык-ножом. Раненый пленный выжил, впоследствии его освободили сослуживцы. Несостоявшегося же убийцу поймали и предали суду. Предстоящие 20 лет он проведёт в колонии за попытку убийства.

Судят в Ростове-на-Дону и «азовцев». В июле Окружной военный суд отправил на 18 лет в колонию гражданина Украины Ивана Черненко, который в 2020 году вступил в это формирование. Свой бесславный боевой путь он завершил в мае два года назад, когда его взяли в плен. Кроме участия в террористическом сообществе, его обвинили в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.

На скамье подсудимых в российских судах оказываются и националисты из «Правого сектора» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Один из таких преступников — Дмитрий Лисовец. Он также из идейных неонацистов, которые воевали против ополченцев ЛНР и ДНР задолго до начала СВО.

К «правосекам» он присоединился не позднее июня 2016 года, произошло это в селе Юрьевка в Донбассе. Лисовца определили в штурмовое подразделение 8-го отдельного батальона «Аратта», где он прошёл обучение.

Далее его командировали в Волновахский район, в село Широкино. Там он занимался обустройством укреплений, осуществлял наблюдение, а также принимал непосредственное участие в боях с Народной милицией ДНР. Позже его отправили на позиции в селе Водяное.

Где и при каких обстоятельствах задержали Лисовца, в суде не раскрывалось. Известно лишь, что его арестовали оперативники Ростовского управления УФСБ. В отношении Лисовца суд вынес приговор: 16 лет лишения свободы, из которых три года он проведёт в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии общего режима.

Россиянин в ВСУ

Кроме граждан Украины, в РФ судят и военнослужащих ВСУ, имеющих российский паспорт.

Несколько месяцев назад один из таких процессов завершился в Верховном суде ДНР. Как установило управление ФСБ по Тверской области, уроженец этого региона перебрался на Украину, где вступил в местную территориальную оборону. В ней он дослужился до заместителя начальника штаба одного из подразделений.

Россиянин принимал непосредственное участие в боевых действиях против ВС РФ и был взят в плен во время одного из боестолкновений на территории ЛНР. Мужчину признали виновным в государственной измене и приговорили к 15 годам колонии строгого режима с ограничением свободы еще на год после отбытия наказания.