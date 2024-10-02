Задача психолога — создать атмосферу, в которой человек почувствует, что его принимают, и благодаря этому научится принимать себя сам. Психолог помогает осознать свои проблемы и смело, не отворачиваясь, в них всмотреться. Только так можно победить живущих в душе монстров: признать их право на существование и подружиться с ними, — делится секретами профессии психолог из города Ровеньки, ЛНР, абсолютный победитель конкурса «Педагог года Луганщины — 2018» Оксана Жутенко.

Из личного архива 0

Она психолог и психотерапевт, автор щемяще трогательных, пронзительно искренних, смешных и грустных рассказов. А ещё она настоящий целитель. Медицинский инструмент Жутенко — слово. А иногда, и это тоже важно, — молчание. Оксана Владимировна возвращает людей к жизни, когда жить им совсем не хочется. Берёт за руку того, кто стоит на краю, помогает пройти через пучину страхов, обид и боли туда, где уютно, спокойно и тепло.

Оксана долго не могла определиться с выбором профессии. Признаётся, что в детстве мечтала быть солдатом — старший брат служил в Афганистане, хотела стать похожей на него.

Сейчас, анализируя свою жизнь, Жутенко считает, что отчасти её детские мечты исполнились. Недавно своими мыслями она поделилась с подписчиками в социальных сетях:

«В моих грезах я помогала людям: выводила их из ловушек врага, героически сражалась за освобождение населённых пунктов, вырывала из лап злодеев пленных… Когда стала работать психологом, поняла, что в этой профессии есть многое от солдата. И я с мужеством сражаюсь за освобождение от проблем обращающихся ко мне людей, вывожу их из ловушек сознания, вырываю из лап психологической безграмотности. И, главное, борюсь с собственными страхами. Сегодня я с гордостью могу сказать: «Я — психолог».

На выбор профессии Оксаны повлияла её классная руководительница — учитель русского языка и литературы Елена Бондарь. Психолог говорит, что была влюблена в её уроки, восхищалась умением находить подход к ученикам, подбирать «ключики», создавать такую атмосферу в классе, которая позволяла раскрыться каждому.

«Для меня всегда было загадкой, как она умела сказать такое слово, которое имеет воздействие именно на тебя, как одна хрупкая женщина могла окружить любовью всех, кто находился рядом с ней. Спустя время я поняла, что она была просто прекрасным психологом! И решила: во что бы то ни стало стану похожей на неё», — признаётся Оксана.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3920311" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Психология Оксаны Жутенко

Она поступила в Луганский педагогический институт. Примечательно, что именно в год её поступления в вузе открыли экспериментальную двойную специальность — «Практическая психология. Русский язык и литература». Оксана решила, что это знак свыше: соединилось всё, что она так любит.

В институте она окончательно убедилась, что сделала правильный выбор — учиться было хоть и сложно, но очень интересно.

Первый клиент — самый сложный

Окончив учёбу, Оксана вернулась в родной город, устроилась в социальную службу. Эту работу она вспоминает с большой благодарностью — там проходило её становление как профессионала.

Отлично Жутенко помнит первого клиента, который оказался и самым сложным. Мужчина сел напротив, посмотрел девушке в глаза и сказал: «Я не буду вам ничего рассказывать». Но при этом и не уходил, всем видом показывая, что ему очень нужна помощь. Оксана долго пыталась уговорить его рассказать, что его сюда привело. Постепенно разговорила.

«Мужчина собирался покончить с собой. Жизненная ситуация у него была на самом деле крайне тяжелая, и единственным выходом из неё он видел суицид. Консультация длилась три с половиной часа. А через две недели он вернулся, чтобы меня поблагодарить. Наверное, тогда ему просто нужен был человек, который бы его понял и принял со всеми проблемами», — рассказывает собеседница ИА Регнум.

Из личного архива

Не всегда людям, вспоминает она, была нужна психотерапевтическая помощь: «Я просто предоставляла им место, где можно выплакаться, выораться, высказать всё, оставить весь свой негатив, всю грязь, которая мешает жить». К тому же дело происходило в начале нулевых, когда обращаться за помощью к психологу было не принято.

«Мы понимали, что далеко не каждый осмелится прийти и рассказать о своих проблемах. И тогда возникла идея создать в городе «телефон доверия». Я оставалась после работы, принимала звонки, их было очень много.

Звонили и подростки, и взрослые, люди с самыми разными проблемами. Этот этап своей жизни я вспоминаю с теплотой, «телефон доверия» — моё детище и гордость, считаю, тогда я была очень нужна людям. Звонок на горячую линию — первый этап для человека, перешагнув который, он уже мог прийти на консультацию», — говорит Жутенко.

Десять минут счастья для ребёнка

Учиться психологии нужно всю жизнь, уверена Оксана. В какой-то момент она осознала, что ей уже не хватает знаний, полученных в Луганском институте, и поступила в Институт психотерапии и консультирования «Гармония» в Санкт-Петербурге, где получила специальность психотерапевта экзистенциальной психотерапии. А два года назад в Тамбовском государственном университете имени Державина она училась оказывать помощь в кризисных, экстремальных условиях и в условиях проведения СВО. После дистанционно получила профессию клинического психолога в университете в Казани.

Сегодня Оксана работает школьным психологом. Конечно, она ни за что не признается, что уже воплотила свою главную мечту — стала как любимая учительница Елена Никитична Бондарь. Оксана Жутенко — всегда в окружении детей, которые смотрят теперь на неё и хотят стать такими же, как любимый педагог.

Из личного архива

Но так получилось далеко не сразу. Придя работать в школу, Оксана столкнулась с трудностями. Главной оказалось то, что в созданной Жутенко атмосфере дети чувствовали себя уютно и могли раскрыться, но некоторые вынуждены были каждый день возвращаться туда, где им было плохо, — домой. В таком случае психологу уже нужно работать не с детьми, а с родителями. А они, увы, зачастую к этому не готовы.

Столкнувшись с этой проблемой, Оксана сначала не знала, что делать. Буквально опускались руки. Но вскоре она поняла одну крайне важную вещь.

«Если в моём кабинете ребёнку становится хорошо, если он может прийти, посидеть, отдохнуть душой, поныть, сказать какие-то глупости, которые он больше нигде не скажет, даже если у него на десять минут есть такое место в жизни, то это здорово. И я очень рада, что в школе мой кабинет — как раз такое место», — делится психолог с ИА Регнум.

Психология в условиях СВО

Жители Донбасса уже 10 лет живут в условиях вооруженного конфликта. Жутенко отмечает, как изменились запросы людей, которые обращаются к ней за помощью: увеличилось количество детей и взрослых с паническими атаками, повышенной тревожностью, неврозами и иррациональными страхами.

«Я вижу детей с самоповреждениями и суицидальными намерениями. Ситуация, в которой мы живём, влияет на всех нас. Даже несмотря на то, что у нас условно спокойно, каждый день нас не бомбят, но военное напряжение всё равно существует.

Из личного архива

Мы не живем в безопасности. Это чувствуют и дети, и взрослые. С 2022 года увеличилось количество семей, в которых мужчины участвуют или погибли в зоне СВО. Поэтому ко мне приходят дети, которые не могут смириться с уходом отцов. Я работаю также с женщинами, которые потеряли мужей», — рассказывает психолог.

Как бы ни было сложно эмоционально, Оксана признаётся, что просто не мыслит себя вне своей профессии. Психологию она называет личной сокровищницей.

«Я с большим уважением отношусь к людям, вижу в них сильных и талантливых личностей. А себя воспринимаю как некоего проводника — человека, который помогает пройти сложный путь. Вы пошли в горы и взяли проводника, чтобы добраться до вершины. И я еще не знаю, какая дорога нам предстоит, но точно знаю, как, сталкиваясь с разными трудностями, из них выбраться», — говорит Жутенко.

Из личного архива

По её словам, она просто находится рядом с человеком, который делает очень важную и трудную работу. При этом, признаёт она, были очень сложные случаи, от которых хотелось спрятаться, убежать.

«Терзали мысли: достойна ли я вообще заниматься психологией? Может, я ничего не умею? Чувствовала себя маленькой песчинкой в море страшнейших человеческих бед.

Но потом вспоминала тех, кому уже помогла, с кем была рядом в самые сложные этапы… Иногда человеку даже не важно, что ты ему скажешь. Некоторые приходят, чтобы помолчать. Нужно понять, почувствовать и дать каждому такой шанс», — уверена психолог.

Она добавляет, что высшее счастье — когда можешь сделать счастливыми людей вокруг. И профессия психолога дарит такую возможность.