Полиция Калужской области расследует необычное дело: в парке птиц «Воробьи» в ночь на 1 октября похитили двух кенгурят. А днём ранее при загадочных обстоятельствах пропал еще один детёныш кенгуру — любимец Ярославля Крош. Его тоже, вероятно, украли из городского зоопарка.

ИА Регнум

Уже опубликован фоторобот предполагаемого похитителя: на вид это совсем юный парень, которого видели в местах пропажи кенгуру.

Похищение ярославского Кроша — история душераздирающая: малышу всего пять месяцев, он был сильно привязан к маме. В случае опасности детёныши всегда забираются к матери в сумку, определяя её по запаху молока. Маленького кенгурёнка можно и обмануть, сымитировав мамину «сумку», а можно и нарочно заманить — чем-то вроде шерстяного мешка, пахнущего молоком.

Редкие любимцы

Численность некоторых пород кенгуру (например, карманных) в дикой природе уменьшается с каждым годом, австралийские зоологи давно бьют тревогу. Тем временем зоопарки и питомники всего мира пытаются создать «резервную популяцию», радуясь каждому новорожденному сумчатому.

В 2021 году в Московском зоопарке родился уникальный детёныш — кенгуренок вида щетинохвостых бетонгов. В том же году в зоопарке появились два малыша карманных кенгуру.

Пропавший в Ярославле Крош родился только нынешней зимой, к середине лета встал на ноги. Он породы Беннета, названной в честь австралийского натуралиста Джорджа Беннета. Питаются такие кенгуру редкими деликатесами, которые нелегко доставить из Австралии, — например, грибами фунджи, которые в рационе кенгурят в России заменяют вешенками.

В России кенгуру содержат во многих местах. Например, в Краснодаре — свои любимцы: большие рыжие кенгуру, боевые и быстрые, способные атаковать и довольствующиеся морковкой, картошкой, овсом и всем, что едят с удовольствием их соседи по заповеднику «Сафари парк». Живут кенгурята и в зоопарках Нижнего Новгорода, Перми и других российских городов.

Два кенгурёнка могут стоить 400 тысяч рублей

Первую и основную версию о мотиве похищения озвучил народный артист России, генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный. Он уверен, что это коммерческий заказ.

В мире кенгуру нередко крадут из государственных заповедников или с ферм, чтобы продать в частную коллекцию. Так, в 2021 году владелец фермы в американском Кентукки Рик Грегори заявил о пропаже своего трёхмесячного кенгурёнка Скуби. Он предлагал выкуп, писал во всех соцсетях: сначала 500 долларов, потом — 1000, но малыш оказался в чужих руках — на другой ферме, куда был продан преступниками.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3920298" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кенгурёнка Кроша украли из ярославского зоопарка

В случае с ярославским кенгурёнком рассматривали и версию побега. Но её практически сразу отвергло руководство зоопарка. Хотя кенгуру этой породы и чрезвычайно проворны — прыгают в длину на девять метров, а также могут перескакивать с дерева на дерево, малыш только недавно начал делать первые шаги по вольеру. И хотя ростом он почти догнал маму, выбраться из вольера, скорее всего, побоялся бы.

Побеги кенгуру случаются, но каждый раз речь идёт именно о взрослых особях. Год назад полицейские чешского города Карловы Вары две недели ловили кенгуру, сбежавшего из частного зоопарка — они были вынуждены оцепить улицу и получили несколько десятков ссадин и синяков от беглеца. Еще одну беглянку в прошлом году ловили полицейские канадского города Дарем, куда она сумела добраться из зоопарка Торонто.

В отношении калужских детёнышей версии самостоятельного побега не было изначально: владелец парка «Воробьи» Александр Белявский сообщил, что похитители пробрались ночью в сарай к кенгурятам. Пропавшие в Калуге — тоже представители редкого вида: рыже-серый валлаби, на чёрном рынке за них можно выручить немалую сумму. От более подробных комментариев в парке отказываются, рекомендуют обратиться в полицию. В Ярославском зоопарке ситуацию тоже не комментируют.

В свою очередь, руководитель калужского парка птиц Андрей Ткаченко рассказал журналистам, что в последнее время сумчатых этого вида перестали привозить в Россию из Европы, потому и спрос на них значительно вырос — малышей могли разыскивать коллекционеры. Стоить они вдвоём, по словам Ткаченко, могут около 400 тысяч рублей. Их жизни тоже угрожает опасность вдали от матери: кем бы ни были похитители, найти достойную замену материнскому молоку они вряд ли смогут.

Чёрный рынок экзотических зверей

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов 1 октября заявил в телеэфире, что нелегальный рынок торговли экзотическими животными в России процветает: владельцы частных питомников и домашних зоопарков готовы отдать большие деньги за редких питомцев. Их цели — коммерческие: проведение фотосессий и приватных развлечений для детей и взрослых с экзотическими животными. Оборот на этом рынке — сотни миллионов рублей в год, подчеркнул Бурматов.

Этот рынок сродни чёрным рынкам оружия или наркоторговле, рассказала в беседе с ИА Регнум зоозащитник, директор Фонда защиты городских животных Екатерина Димитриева.

«Воруют и на мясо, конечно, но совсем маленьких кенгурят — маловероятно. Их придётся слишком долго выращивать, рисковать, чтобы получить совсем немного мяса. Вообще, у нас очень распространена незаконная торговля экзотическими животными: есть много сайтов, о которых все знают, но Роскомнадзор блокирует только их страницы, а не сами ресурсы.

Часто таких зверей, и особенно хищных птиц, таких как белые соколы, воруют для незаконной продажи в арабские страны, где они очень популярны. Крадут редких животных и для частных зоопарков, коллекций. Это мощное преступное лобби», — говорит собеседница агентства.

Димитриева уверена: зоопарки должны быть исключительно государственными, контролируемыми, а частные учреждения провоцируют преступников.

«Чем больше таких частных коллекций, тем больше трагедий, — утверждает она. — Основная задача государственного зоопарка — сохранение редких видов, природообразия, их изучение. Единственная функция зоопарков частных — досуговая».

Похищенные кенгурята в Калуге и Ярославле ещё совсем малыши, подчеркивает в разговоре с ИА Регнум исполнительный директор общественной организации «Альянс защитников животных» Юрий Корецких. Им нужен специфический уход.

«Нужно иметь достаточно широкие компетенции, чтобы их выкормить. Нам остаётся только надеяться, что люди, в руках которых они сейчас находятся, такой компетенцией обладают, иначе животные могут просто погибнуть. Надеюсь, полиция вскоре найдет преступников и кенгурят. Тогда, возможно, вскроются некоторые интересные подробности», — сказал Корецких.

Браконьеры и жестокие подростки

Ценятся не только кенгуру как экзотический зверь, но и их мясо — нечастый в России деликатес. Пока учёные спорят, нет ли в этом мясе опасности для здоровья человека, кенгурятина пользуется особой популярностью за пределами Австралии — особенно в Германии и Франции.

Ценна и кожа кенгуру. Её широко используют в производстве спортивной обуви и оборудования — сумок для гольфа и кроссовок. Кошельки, пояса и шляпы из кожи кенгуру — ходовые товары в Австралии, при этом их контролирует правительство страны: каждый производитель обязан иметь разрешение от контролирующих органов. Но где есть регулирование, есть и соблазн для мошенников — разного рода контрабандистов и других преступников, пытающихся заработать на редком товаре.

Иногда кенгуру пропадали и по вовсе чудовищным причинам. В 2019 году на южном побережье Австралии был задержан подросток, который убил кенгуру ради развлечения и съёмки видео в соцсети. В 2021 году еще двое школьников из того же региона — Нового Южного Уэльса — были арестованы за избиения до смерти 14 кенгуру.

В целом в Австралии ежегодно расследуют десятки подобных преступлений.