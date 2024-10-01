28 сентября в деревне Бакшино в Тверской области 43-летняя Анастасия пошла за клюквой на болото, где с детства знала каждый куст и кочку. Вечером женщина из леса не вернулась. Муж позвонил в 112, к поиску подключились волонтёры.

ИА Регнум

Лес прочёсывали 30 «сов» — так называют волонтёров тверского поисково-спасательного отряда «Сова». В полтретьего ночи Анастасию нашли в полутора километрах от деревни.

«Найдена. Жива», — сообщила «Сова» на своей странице в соцсети. По словам Анастасии, она заблудилась — «леший попутал».

Анне Шубиной из города Кимры Тверской области повезло меньше. Она ушла за клюквой 9 сентября, только 30 сентября в лесу обнаружили её тело. Женщине было 87 лет. Видимо, она переоценила свои силы, понадеялась на знакомые места.

В России поспела клюква, после дождей пошли долгожданные грибы. И каждый день приносит новости об исчезновениях и «невозвращениях» из разных регионов страны.

В Вологодской области 27 сентября пропал 70-летний Виктор, который отправился за клюквой и до сих пор не вышел из леса. Мужчина вышел из электрички на железнодорожной станции Чахлово в Вологодском округе и пошёл на болото. Больше его не видели.

В Ярославле 9 сентября 82-летний пенсионер отправился в лес за клюквой. Его не было сутки. Когда сын забил тревогу, почти два десятка волонтеров начали прочесывать метр за метром. Когда дедушку нашли, он уже не мог двигаться и даже говорить. Полицейские вызвали медиков, на носилках мужчину донесли до скорой. Сейчас пенсионер в больнице.

В сентябре 2023 года в Старорусском районе Новгородской области пожилой мужчина девять дней блуждал по болотистой местности. На болотоходе обессиленного любителя клюквы вывезли из леса и передали медикам. В том же прошлогоднем сентябре в Тверской области, на границе Кимрского и Конаковского района, в непроходимых болотах две пенсионерки выживали так целых 10 дней. Спасатели спросили найденных женщин, пойдут ли они снова за клюквой на следующий год, и получили ответ: «Конечно, клюква же такая полезная ягода».

99 человек потерялись в лесах Коми с начала 2024 года, сообщает МЧС региона, многих до сих пор не нашли. Ниже — типичная история спасения пенсионерки, которую рассказал на своей странице в соцсетях поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Коми.

30 августа у одного из добровольцев в лесу заблудилась мать. Утром она ушла собирать ягоды рядом с селом Айкино Усть-Вымского района, но не смогла выйти из леса. Пока с ней была связь, по телефону она убеждала дочь, что всё в порядке и она уже возвращается домой. Волонтёр «ЛизаАлерт» всё же начала поиски. Женщине повезло, что её дочь оказалась опытным поисковиком, знала, чем могут закончиться подобные прогулки за клюквой.

В 21:00, когда уже стемнело, пропавшая позвонила в последний раз. Сообщила, что шла вдоль высоковольтной линии, видела столб № 99 с табличкой «Микунь — Урдома». После этого телефон разрядился. Хорошо, что женщину успели предупредить, чтобы не двигалась с места.

Подключили специалистов «Лес на связи», картографов, звонили в ЕДДС и дежурным «Россетей», но точно узнать, где именно находится ЛЭП «Микунь — Урдома» и столб № 99, никак не удавалось. В той местности — пять линий электропередач, на каждой из них было по несколько столбов с номером 99.

Дочь с другими волонтёрами добиралась до нескольких столбов в тёмном лесу и заболоченной местности, по которой двигаться пришлось по колено в воде. К ней присоединились спасатели «СПАС-Коми». В это время температура опустилась всего до 4 градусов тепла, а пропавшая была без спичек и тёплой одежды.

Пешие группы работали на отклик, обходя все ЛЭП в зоне поиска. В половине четвёртого утра следующего дня почти в 5 километрах от дороги, в болоте, замёрзшей, но бодрой была найдена мать поисковика. Женщина поняла, что в такую холодную ночь нельзя ложиться спать, поэтому всё время двигалась, танцевала и делала зарядку. Позже она рассказала, что слышала, как её окликали, поэтому было не так страшно.

«Зачем всю республику подняли?» — сказала она, когда её нашли волонтеры.

А вот недавняя история из Тверской области, тоже славной глухими лесами и болотами. Местный пожилой житель ушёл за ягодами 17 сентября, сообщение о его пропаже поступило в отряд «Сова» только на следующий день. На поиск сразу вышли волонтеры. Первыми в лес отправились Лариса, Иван и следовая собака Морриган — волонтёры специально учат собак поисковой работе, в рядах отряда «Сова» есть кинологические расчёты.

Собака смогла взять след давностью 36 часов. Повела людей по тропе, через 200 метров они вышли на болото, где из-за топкости собака замедлилась. Проверили несколько сходов с тропы, Морриган восстановил следовое поведение. Примерно через 370 метров собака начала кружиться на месте, потом побежала обратно — сделала резкий рывок с тропинки в лес. Как оказалось, в шести метрах от тропы пенсионер оборудовал себе лежанку и крепко спал, укрывшись с головы до ног лапником.

Заметить его, да ещё и в сумерках, люди бы не смогли.

«Почему-то люди, отправляясь в лес за грибами и ягодами, одеваются в камуфляж. От кого они прячутся, от клюквы, что ли?» — задаётся риторическим вопросом в беседе с ИА Регнум волонтёр Дмитрий Чижов, бывший глава Калининского района Тверской области, много сезонов выходивший на поиски вместе с отрядами «ЛизаАлерт» и «Совы».

По его словам, часто бывают случаи, что по три раза проходишь мимо лежащего в лесу человека, которому так плохо, что он не может подать голоса — и не видишь его из-за того, что он одет в камуфляжную одежду. «Если бабушки так хотят ходить за клюквой, нужно купить им светоотражающие жилеты», — уверен Чижов.

Поиск пропавших в лесу людей — дело, требующее большого количества народа. Волонтёры выстраиваются цепью, идут и зовут заблудившегося человека.

«МЧС молодцы, но их просто мало — в Калининском районе поисково-спасательный отряд составлял всего три человека. Так что их роль была, скорее, руководящая, по части инструктажа. А так — вся надежда на добровольцев», — отмечает Чижов.

Сергей Алексеев, руководитель тверского волонтёрского поисково-спасательного отряда «Сова», даёт читателям ИА Регнум ряд рекомендаций, как не заблудиться в лесу.

Прежде всего нужно сообщить максимально широкому кругу людей, куда вы идёте, приблизительные ориентиры, где вас искать, и во сколько вы планируете вернуться. С собой нужно обязательно взять воду и лёгкую непортящуюся еду — например, энергетические батончики и сухофрукты. Если вам прописали лекарства для постоянного применения (от гипертонии, диабета, сердечные препараты), возьмите с собой запас.

Кроме того, необходимы спички, фонарик и компас, причём компасом нужно уметь пользоваться — нередки случаи, когда пожилые мужчины были уверены, что идут на юг, а шли на север, поскольку у китайских компасов стрелки другого цвета, чем на привычных им советских компасах.

Заряженный телефон — это хорошо, но он быстро разрядится, особенно когда холодно.

Если вы понимаете, что заблудились, нужно позвонить в 112 и оставаться на месте — «зафиксироваться». Если возможно, развести костер. Некоторые, даже очень опытные люди, думают, что знают направление, по которому можно выйти, но идут в другую сторону. Один охотник, заблудившись в тайге, шёл месяц, прошёл 200 километров, а выяснилось, что двигался он в обратную сторону, рассказывает Алексеев.

«Очень опасно ходить по ночному лесу. Многие наши «подопечные» спотыкались и теряли сознание от боли в сломанной ноге. Или натыкались на ветку и повреждали глаз», — вспоминает собеседник ИА Регнум.

Лес, даже близкий и знакомый, не терпит легкомыслия. Особенно опасен он для переоценивающих свои силы пожилых и одиноких людей, которых не сразу хватятся окружающие. Поэтому лучшая страховка от того, чтобы потеряться, — социальные связи: чем их больше, тем более защищён человек.