Российские военные ведут бои в Угледаре — городе в 60 километрах к юго-западу от Донецка, который ВСУ пытались превратить в единый укреплённый район. Освобождение Угледара позволит российской армии выйти на оперативный простор в Донбассе и продвигаться к административным границам ДНР.

ИА Регнум

На протяжении последних лет Угледар оставался главным узлом украинской обороны юго-западнее Донецка. Защищаясь, ВСУ использовали рельеф местности: город находится на господствующей высоте в преимущественно равнинной местности. Из-за этого штурмовать Угледар «в лоб» практически невозможно — слишком велики будут потери.

Российское командование выбрало иную тактику — окружая город и отрезая гарнизон ВСУ от снабжения. Войска двигались с флангов, прижимая силы противника к городу, а российские лётчики и артиллеристы наносили удары по соседним укрепленным районам. Это позволило минимизировать потери и одновременно эффективно уничтожать живую силу врага.

20 сентября в Минобороны РФ заявили, что группировка украинской армии в Угледаре фактически оказалась в оперативном окружении: все трассы снабжения перерезаны, подавляющее большинство позиций вокруг города — российские.

24 сентября стало известно, что российские войска зашли на окраины города. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Он подчёркивал, что ситуация для ВСУ в городе критическая.

В свою очередь советник главы ДНР Игорь Кимаковский со ссылкой на данные разведки рассказал, что гарнизон ВСУ в Угледаре попал «в клещи» и ротация сил украинских войск в том районе «фактически невозможна», поэтому противник пытается выводить основные групп войск из города.

«Полагаю, только чудо может спасти ВСУ в Угледаре», — говорил ещё 20 сентября военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

А уже 26 сентября Владимир Рогов заявил, что российские войска взяли под контроль не менее трети города, а подразделения ВСУ отступают на западные окраины и дальше.

Российские военные Telegram-каналы уточняют, что ВСУ пытаются выскользнуть через узкий коридор, фактически являющийся огневым мешком. По отступающим активно работают российская военная авиация, FPV-дроны и РСЗО.

Очередной «неважный» для Киева город

Тяжёлые бои за Угледар продолжаются, но военные эксперты даже по ту сторону фронта уверены, что украинская оборона падёт в ближайшее время.

«К тому, что мы потеряем Угледар, я отношусь уже почти как к свершившемуся факту, — говорит украинский военный обозреватель Василий Пехньо. — Там сейчас адская ситуация».

Американская газета The New York Times пишет, что российские военные близки к полному окружению Угледара и имеют все шансы взять город под полный контроль.

Другое американское издание, The War Zone (TWZ), также сообщает, что оборона находится на грани падения, при этом отмечая, что город является ключевым логистическим узлом, окружённым автомагистралями и разделённым крупной железнодорожной линией.

Тем временем киевский режим готовит собственное население к сдаче Угледара, заявляя о «небольшой важности» города. Впрочем, это уже традиция: перед уходом из крупных городов в Донбассе разного рода спикеры начинают уверять украинцев, что ничего страшного не происходит — всё под контролем. Так уже было с «малозначимыми» Артёмовском и Авдеевкой.

«Не смогут мечтать о прорыве к Азовскому морю и Крыму»

ВСУ готовили Угледар к обороне почти 10 лет — с 2014 года, рассказывает ИА Регнум военный эксперт Василий Дандыкин. Город мощно укреплён, позиции залиты бетоном, подготовлены огневые точки. Из-за этого взять его штурмом было бы крайне сложно.

К тому же, отмечает собеседник ИА Регнум, российские бойцы подступали к нему из низины, что создавало дополнительные трудности. Но тактика охвата города сработала — падение Угледара является вопросом ближайшего времени, уверен Дандыкин.

Освобождение будет означать закрепление позиций России в Донбассе, говорит военный эксперт Александр Перенджиев. Также город крайне важен тем, что в нём сохранилось немало промышленных объектов.

Кроме того, за Угледаром начинаются донецкие степи, которые идут до самого Днепра, рассказывает Василий Дандыкин. После падения города наши войска смогут активнее работать на покровском направлении, ВСУ же не смогут даже мечтать о прорыве в сторону Азовского моря и Крыма.

После взятия под контроль Угледара у российской армии появится оперативный простор для движения к другим городам региона с конечной целью охватить Славянско-Краматорскую агломерацию, отмечает Александр Перенджиев.

«Мы не торопимся идти на её освобождение в лоб, а аккуратно охватываем с севера, с юга, движемся к Красноармейску, к Селидово», — рассказал эксперт ИА Регнум.

Он прогнозирует, что после потери Угледара ВСУ будут пытаться выстраивать опорные пункты западнее города — в других населённых пунктах и прямо в поле, чтобы сдерживать российское наступление.