Москва, 20 сентября, 2024, 18:10 — ИА Регнум. В течение ближайших недель российские военные освободят от украинских формирований город Угледар в Донецкой Народной Республике (ДНР). Такое мнение 20 сентября высказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Александр Полегенько/ТАСС

В беседе с Lenta.ru он отметил, что новость о том, что украинские боевики попали в оперативное окружение в Угледаре, свидетельствует о том, что противник перестал получать любые подкрепления и остался без огневой поддержки.

При этом российские военные постоянно наступают при помощи артиллерии и авиации, уточнил Матвийчук.

«Я полагаю, что только чудо может спасти ВСУ в Угледаре. (…) Я полагаю, что в ближайшие две-три недели будут хорошие новости», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 20 сентября в российских силовых структурах рассказали, что группировка украинской армии в Угледаре фактически оказалась в оперативном окружении. Отмечалось, что все трассы снабжения перерезаны, подавляющее большинство позиций вокруг города — российские, и он полностью простреливается.

Представитель силовых структур ДНР 3 сентября рассказал, что группировка украинских боевиков в городе Угледаре оказалась в полукольце окружения. Позднее армия России взяла под контроль один из основных форпостов угледарского фронта — шахту «Южнодонбасская № 1».