В среду, 25 сентября, из больницы выписали родителей четверых детей, погибших в Красноярском крае после отравления. Женщине сохранили беременность на девятом месяце. Детей похоронят в ближайшее время, родственники ждали выписки родителей, сообщили в местном минздраве.

ИА Регнум

20 сентября в селе Красная Сопка Назаровского района родители и четверо детей поужинали курицей и пельменями. На следующее утро всей семье стало плохо, отравившихся госпитализировали. В течение трёх дней дети умерли.

В свою очередь в Следственном комитете сообщили, что экспертиза не выявила превышения вредных веществ в пробах пельменей и куриного мяса, изъятых в сельском магазине, а также в еде, которая оставалась в доме.

Основные версии отравления семьи — употребление продуктов питания с неизвестным веществом общетоксического действия или вдыхание паров инсектицидного аэрозоля.

Выяснилось, что дом обрабатывали дихлофосом. Со слов родителей, дети в это время играли на улице, после чего вернулись домой. В СК региона сообщили, что в анализах членов отравившейся семьи нашли следы вещества, входящего в состав инсектицида (средства для уничтожения насекомых).

Техника токсической безопасности

Дихлофос — одно из самых популярных средств для борьбы с насекомыми в домашних условиях. Созданный для уничтожения тараканов, клопов, клещей, муравьев, дихлофос известен на мировом рынке еще с 1961 года. В разных странах он продавался как «Бревенил», «Вапона» и «Геркол».

Дихлофос стал популярен благодаря высокой токсичности, гарантирующей практически мгновенное уничтожение насекомых, простоте использования и низкой цене. Сегодня инсектицид широко представлен на полках магазинов и в ассортименте маркетплейсов.

Производители и поставщики дихлофоса предупреждают, что вещество опасно для человека: при применении в закрытом помещении у людей могут проявиться признаки отравления. Поэтому во время обработки внутри не должны находиться домашние животные и дети, а по завершении процедуры нужно хорошо проветрить помещение.

При использовании дихлофоса нужно соблюдать и другие меры безопасности: носить защитные очки, резиновые перчатки, маску или респиратор. Если средство всё же попало на кожу, нужно его быстро смыть. Есть и курить во время уничтожения насекомых категорически запрещается.

Кроме того, после использования инсектицида нужно провести влажную уборку всех поверхностей, на которые попало средство. Также важно не допускать попадания дихлофоса на еду. Если же у человека всё же появились раздражение дыхательных путей, тошнота, боль в животе и другие симптомы интоксикации, нужно сразу же обратиться к медикам.

Несоблюдение правил безопасности не раз приводило к несчастным случаям при использовании дихлофоса. Чаще всего страдают дети, от которых родители вовремя не спрятали бытовую химию.

Два года назад подобное случилось в Тюмени, где двухлетний малыш набрызгал себе в рот токсичный препарат. А восьмилетняя девочка из Санкт-Петербурга случайно распылила дихлофос в квартире. Оба случая закончились острым ингаляционным отравлением и потребовали немедленного вмешательства врачей.

Впрочем, иногда о технике безопасности забывают и взрослые. В Новороссийске мужчина пытался избавиться от тараканов в квартире, но не проветрил помещение. Пришлось вызывать бригаду скорой: главу семейства, его жену и 18-летнюю дочь госпитализировали. Закончилось всё благополучно, вскоре пострадавших выписали из больницы.

«Могли перепутать со специями»

В то же время нельзя однозначно сказать, что именно дихлофос стал причиной трагедии в Красноярском крае. Раньше, ещё в Советском Союзе, дихлофос действительно содержал очень опасное вещество ДДВФ (дихлорфос), относящееся к фосфорорганическим соединениям, рассказал в беседе с ИА Регнум эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко.

Тот препарат можно назвать химическим оружием, добавил Онищенко. Но затем для безопасности использования в бытовых целях состав дихлофоса изменили. Новое средство смертельно опасно для насекомых, но не для человека — конечно, при осторожном использовании.

Маловероятно, что у отравившейся семьи сохранился дихлофос старого образца, но, учитывая недостаток контроля за оборотом средства в продаже, такой вариант можно допустить, сказал Онищенко.

«Но всё-таки это не похоже на дихлофос», — отметил собеседник ИА Регнум.

Такое же мнение у технолога-дезинфектора, руководителя департамента «Производственный контроль» службы санитарной оценки объектов Алексея Меньшикова. В беседе с ИА Регнум он заявил, что версия со смертельным распылением дихлофоса звучит неправдоподобно.

По словам Меньшикова, есть виды дихлофоса с сильным запахом, который настолько сильно раздражает органы дыхания, что не обратить на это внимание практически нельзя. Дети бы заплакали и в целом вели себя необычно, но ни о чём подобном не известно.

С другой стороны, продолжил эксперт, существуют препараты без запаха или с эфирными маслами, в частности, для обработки одежды от клещей и комаров. Однако для смертельного отравления таким средством потребуется громадная концентрация инсектицида и плотно закрытое помещение.

«Я в это не верю», — сказал Меньшиков.

По его словам, гораздо вероятнее сценарий с попаданием других опасных веществ в организмы через еду. Возможно, дети по ошибке добавили их в ужин, что и стало причиной трагедии.

«Если у родителей были пестициды в виде гранул, их могли перепутать со специями», — отметил эксперт.

В свою очередь представители новосибирского завода «Сибиар», производящего аэрозоли, заявили, что разбираются в ситуации. Они также подчеркнули, что за 30 лет работы предприятия не было случаев, когда продукция компании стала бы причиной смерти человека.